Rat der Weisen

«5 Jahre Beziehung und er will immer noch nicht zusammenziehen!»

Frage von Anonym:

Hoi zäme!

Ich bin seit fünf Jahren mit meinem Freund zusammen und eigentlich glücklich, aber es gibt ein grosses Problem, das mich zunehmend belastet: Er will partout nicht mit mir zusammenziehen. Wir verbringen fast jede Nacht zusammen, kochen gemeinsam, schauen Serien und haben sogar schon eine Katze adoptiert, die bei ihm lebt. Für mich fühlt es sich an, als ob wir bereits zusammenwohnen, nur eben mit zwei Wohnungen.

Jedes Mal wenn ich das Thema Zusammenziehen anspreche, blockt er entweder ab oder macht Witze darüber, als ob es nicht ernst zu nehmen sei. Ich würde das nur sagen, weil alle meine Freundinnen mit ihren Freunden zusammenwohnen würden und ich mich ausgeschlossen fühlen würde beim «Girlstalk». Oder er behauptet einfach, dass ich das gar nicht ernst meinen würde.

Wenn ich versuche, ernsthaft mit ihm darüber zu reden, wechselt er schnell das Thema oder sagt Dinge wie «Warum etwas ändern, das gut läuft?». Das lässt mich an seiner Ernsthaftigkeit und Zukunftsplanung zweifeln.

Seine Ausreden sind immer dieselben: Er geniesst seine Freiheiten, braucht seinen Raum oder findet es zu früh. Dabei sind wir doch schon fünf Jahre zusammen! Langsam fühle ich mich nicht mehr ernst genommen und frage mich, ob er überhaupt dieselben Vorstellungen von unserer gemeinsamen Zukunft hat wie ich.

Ich bin wirklich verzweifelt und weiss nicht, was ich tun soll. Ich liebe ihn sehr und möchte ihn nicht unter Druck setzen, aber ich fühle mich auch nicht glücklich in dieser Ungewissheit. Ich möchte nicht mehr mit jemandem zusammen sein, der nicht mit mir zusammenwohnen möchte.

Ich mag es, gemeinsam aufzuwachen, gemeinsam einkaufen zu gehen, gemeinsam den Haushalt zu meistern. Es macht auch null Sinn, wieso wir 2x 2000.- bezahlen! Wir könnten uns zusammen eine viel schönere, grössere Wohnung leisten. Ich verstehe das wirklich nicht. Will er denn am Schluss auch unsere Kinder in zwei Wohnungen grossziehen? Kann einer in der Kommentarspalte bitte erklären, wieso gewisse Männer so sind? Was ist es? Die Angst vor Veränderung? Bitte erklärt es mir!

