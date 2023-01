Das ist Jana. In ihrer Hand liegt ein Pfirsich. Doch wem streckt sie diese köstliche Hostie entgegen? Bild: screenshot rtl/ watson

Review

Ave Maria! Wie zwei Veganerinnen Leben, Liebe und Irrsinn ins Dschungelcamp bringen

In der 16. Staffel der härtesten Survival-Show aller bisherigen Zeiten erfährt man bisher unbekannte Tricks für die eigene Karriereplanung. Der Zwischenstand nach vier Folgen.

Ist es zu glauben, dass schon zum 16. Mal bedeutende Deutsche in den gefährlichsten Dschungel der Welt geflogen worden sind? Dass sie dort hungern (alle) und stinken (wenigstens Claudia Effenberg nimmt ihren Eigengeruch als unangenehm wahr und parfümiert ihre Füsse mit Deo) und langsam ganz schön hangry werden? Dass sie Ekelprüfungen auf sich nehmen und essen, was weder der liebe Gott noch der Guide Michelin für uns sonnige Menschenkinder als Nahrung vorgesehen hat? Dass also alles ist wie immer? Ja, ja, ja!

Und nein. Heuer ist plötzlich alles so erfrischend durchgeknallt und überkommunikativ. Vielleicht liegt das am Dauerregen, vielleicht aber auch an den beiden Veganerinnen, der Schauspielerin Jana Pallaske und der Irgendwie-Celebrity Tessa Bergmeier. Jana nennt sich jetzt Jana Urkraft. Tessa sagt gern «Go vegan!» und sehnt sich nach ihren beiden Kindern, weil deren Köpfe so gut riechen.

Hier ist sie: Tessa, die mit dem Pfirsich Gesegnete. Bild: screenshot rtl/ watson

Jana will allen im Camp helfen, «Räume zu öffnen». Mit Reality-TV-Verschiebemasse Gigi Birofio etwa versucht sie den Raum eines imaginären Energieballs zu öffnen. Er muss ihn nur zwischen seinen Händen spüren wollen. «Da ist doch nix!», insistiert Gigi und ist sich sicher, dass das «Zaubergirl» zu viele Sendungen mit Esoterikguru Harry Potter geschaut hat.

Bei Tessa versucht Jana einerseits einen Raum zu öffnen, andererseits einen zu füllen. «Du hast ja selbst gesagt, du bist bipolar», konfrontiert sie Tessa sanft am Lagerfeuer. Und Tessa erzählt, dass sie sich dabei nicht etwa als Jesus oder Gott gefühlt habe, wie das normal sei, sondern als Fee der Liebe. Ein Vorhaben, das sie körperlich überfordert habe. Die schlimme Folge: Sie nahm zu.

Und hier Tessa nachts am Lagerfeuer im Feenmodus. Bild: screenshot rtl/ watson

Doch jetzt füttert und füllt Jana Tessas innere Leere mit einem Pfirsich. Denn Tessa ist ganz dünn geworden. Sie macht eine Art Hungerstreik, weil es von RTL zu wenig Essen für alle im Allgemeinen und für sie im Besonderen gibt. Lucas Cordalis, der leise Gatte der lauten Daniela Katzenberger und der stille Sohn des geselligen Dschungelkönigs Costa Cordalis, ist schwer besorgt: «Tessa, lass deine Wut hinter dir UND ISS WAS!», beschwört er sie. Doch Tessa singt hässig und ganz unvegan blutrünstig: «I wanna kill somebody.»

Wenn Tessa friedlich ist, sagt sie Dinge wie: «Ein Kuhbaby fängt Schneeflocken mit der Zunge.»

Sehr schön! Die Ausstattung von RTL hat ein betörend grässliches Horror-Puppenhaus gebaut. Bild: screenshot rtl/ watson

Gigolo Gigi hasst Tessas Stimme: «Ihre Stimme ist wie, stell dir vor, du träumst was Schönes und immer pisst dich einer an von der Seite.» Und dabei hat er ihr während der gemeinsamen Prüfung noch so nette Sachen gesagt: «Hol mir zwei (Sterne), und ich poste was über vegan auf meiner Seite!»

In diesem hübschen Kinderwagen findet Gigi gleich eine Schlange. Bild: screenshot rtl/ watson

Auch die stabile Effenberg-Gattin Claudia ist nicht frei von Aberglauben. Sie hat sich über ein Medium mit ihrer toten Schwester, zu Lebzeiten Zahnärztin auf Mallorca, versöhnt. Und was war der Grund für den Schwesternstreit? Claudia hatte die Zähne ihrer Tochter in München und nicht auf Malle richten lassen.

Gigi – ein Mann, der in einem früheren Leben Industrieelektriker und Stripper war – will von Djamila Rowe wissen, wie sie berühmt geworden sei. Wir wissen, wie. Beziehungsweise nicht. Der Schweizer Botschafter Thomas Borer und Djamila sollen vor 21 Jahren in Berlin ... «Es gab ne angebliche Affäre mit einem Politiker», sagt Djamila. Gigi zieht daraus seine definitiven Schlüsse: «Sie hat nen CDU-Mann gevögelt, wenn ich richtig informiert bin. Boah, schlau!» Er will wissen, ob ihm Djamila nicht eine sachdienliche Politikerin vermitteln kann.

Claudia Effenberg (links) und Djamila Rowe (Lippe) wundern sich über die jungen Leute. Bild: screenshot rtl/ watson

Eine beliebte Sendung im Schweizer Fernsehen heisst «Gesichter & Geschichten». Djamila hat beides zu bieten. Freimütig gesteht sie, dass ihre Spritzlippe vor dem Abflug nicht gerade dezent ausgefallen ist. Und dass ihr Gesicht schon einige schönheitskosmetische Verformungen überlebt hat.

Der Hunger macht sie fertig. Er erinnert sie an ihre Kindheit in der DDR: «Ich bin mit sechs Monaten zu meinen Grosseltern gekommen und meine Grosseltern waren beide Alkoholiker.» Sie vertranken das Unterstützungsgeld für ihre Enkelin und diese musste immer hungrig zur Schule. Dort hat sie die Hausaufgaben der anderen erledigt und dafür deren Pausenbrote erhalten. Zum Glück hat das Leben eine erstaunlich lustige Person aus ihr gemacht, und es ist gut möglich, dass der Dschungel sie in die Arme des reifen Unterhaltungssängers Markus Mörl treibt.

Hier sehen wir Djamila und Anti-Rapper Cosimo Ctiolo als Doppelbiene verkleidet bei einer Schatzsuche. Sie müssen die mit Flüssigei gefüllten Ballone aufstechen und dann gelbe Bälle mit einer Schleuder in eine Blume pfeffern. Logisch, oder? Bild: screenshot rtl/ watson

Vegetarierin Verena Kerth, die mit Dschungelkönig Marc Terenzi liiert ist und viel früher Tschütteler Oliver Kahn seiner schwangeren Simone ausgespannt hatte, kann fast nicht glauben, dass Gigi sie fragt: «War der Kahn im Bett auch so wie beim Fussball?» «Er ist der Titan, was ist das für eine dumme Frage!», gibt sie zurück.

Supermodel Papis Loveday ist möglicherweise der erste Mensch im Dschungelcamp, der mit nichts richtig gut kochen kann. Ein Superpapi. Claudia Effenberg muss zwanghaft aufräumen. Jana und Tessa überbieten sich an crazy Feentum und werden das Camp zumindest medial als Gewinnerinnen verlassen. Gigi wird seine Ansage, im Camp Sex zu haben, nicht einlösen können, es gibt null Romantik-Vibes in seine Richtung, sorry, er muss weiter von einer CDU-Frau träumen.

Im botanischen Garten von Adelaide verblüht derweil die grösste – und stinkendste – Titanwurz der Welt.