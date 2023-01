Mit diesen Geschichten wurden die Dschungelcamp-Kandidaten berühmt...

... genug, um es in das Rennen um die Buschkrone zu schaffen.

Schon klar, es gibt endlos Gründe, das Dschungelcamp nicht zu schauen. Es gibt aber auch Gründe, die dafür sprechen (irgendwoher kommen ja jedes Jahr die Bombenquoten). Da wäre zum Beispiel die Aufwertung des eigenen Egos qua Abwertung eines anderen. Langeweile. Sehnsucht nach dem Dschungel. Weil man eine Studie über menschliches Konfliktverhalten und die soziale Interaktion unter Stress erregenden Bedingungen durchführen möchte. Oder einfach aufgrund einer masochistischen Lust auf Fremdscham.

Für alle, die aus einem der obigen Gründe ab dem 13. Januar 2023 abends RTL einschalten, folgt hier eine kleine Unterstützung – falls ihr euch wieder einmal fragt, wieso zur Hölle diese Menschen berühmt genug sind, um eine Zuschauerzahl von über vier Millionen an den TV zu locken.

Cecilia Asoro

Dir kommt Cecilia Asoro bekannt vor? Dann könnte das aufgrund ihres Auftrittes bei «Germany's Next Topmodel» 2015 sein. Nein? Dann vielleicht, weil du sie bei «Germany's Next Topmodel» im Jahr 2016 gesehen hast.

Auch nicht? Dann kann es sein, dass sie dir 2018 in der Kuppel-Show «Take Me Out» begegnet ist. Unmöglich? Okay, dann hast du Cecilia Asoro mit dem deutschen «Bachelor» Andrej Mangold in dessen Staffel flirten sehen. Fehlanzeige? In diesem Fall muss sie dir bei ihrem Sieg in der Sendung «The Beauty and the Nerd» aufgefallen sein. Auch nicht? Bleibt noch ihr Kampf um 100'000 Euro in «Prominent getrennt».

«Ich habe noch eine andere Seite, die nicht jeder kennt.» Fragt sich, wie viele Reality-Shows es noch braucht, um diese Seite kennenzulernen.

Nein? Alles klar: Du hast wohl den «Playboy» gelesen, dort hat sich Cecilia Asoro nämlich kürzlich ausgezogen.

Claudia Effenberg

Bild: rtl

Im Vergleich zu anderen C-Promis ist Effenberg ein wahrliches Promi-Schwergewicht, den sich «IBES» («Ich bin ein Star, holt mich hier raus») an Land ziehen konnte. Man munkelt, RTL hat sich das mit einer der höchsten Gagen in der Geschichte der Sendung auch was kosten lassen.

Obwohl man sie vielleicht eher als «Frau von ...» kennt, hat Claudia Effenberg zunächst eine beachtliche Karriere hingelegt. Mit 19 wurde sie als Model entdeckt, es folgten Fotoshootings für die Magazine «Elle» und «Vogue». Nebenbei beendete sie ihre Ausbildung als Zahnarztgehilfin.

Und dann kamen die Männer. Ende der 90er verliebte sich Effenberg in den Bayern-Spieler Thomas Strunz, mit dem sie zwei Kinder zeugte, Lucia und Thomas, der Zweite. Nach fünf Jahren Ehe begann sie ein Verhältnis, pikanterweise mit einem Mitspieler ihres Ehemannes, Stefan Effenberg. Auch dieser war bis dahin mit Frau und Kindern.

Weil sie sich so sehr liebten, liessen sich beide scheiden und aufeinander ein, trennten sich kurz vor der Hochzeit, heirateten 2004 dann aber doch, führten eine Fernbeziehung – er in Florida, sie in Deutschland –, trennten sich 2006 erneut (weil Stefan Effenberg eine Affäre mit seiner Nachbarin hatte), fanden sich danach aber wieder und sind bis heute glücklich miteinander.

Auch Claudia Effenberg ist Trash-TV erprobt, seit 2007 trat sie in diversen Sendungen auf, darunter «Promi Big Brother» und «Schlag den Star». Ach ja, ein Buch schrieb sie auch: «Eigentlich bin ich ja ganz nett». Das werden wir im Dschungelcamp dann herausfinden.

Cosimo Citiolo

Bild: rtl

Müssen wir den Schöpfer des Überhits «Ketchup Mayo Sandwich» überhaupt noch vorstellen?

Auch für die User auf Youtube ist der Hit eine grosse Inspiration: «Dieses Lied motiviert mich immer wieder, grossartige Dinge in meinem Leben zu vollbringen.» Ein anderer meint: «Ein wahres Meisterwerk und eine Bereicherung für die Menschheit.» Video: YouTube/Cosimo Citiolo

Falls du doch zu den wenigen gehörst, die ihn noch nicht kennen: Der Checker vom Neckar, wie sich Cosimo selber nennt, wurde bekannt durch mehrere Auftritte bei der Castingshow DSDS. Dort fiel er allerdings definitiv nicht mit seinem Gesangstalent auf. Hätte er das gehabt, hätte er vermutlich gewonnen und wir würden heute nichts mehr von ihm hören.

Nein, Cosimo hat das Beste aus seiner kurzen Fernsehzeit gemacht und fiel unter anderem durch einen Auftritt in Spiderman-Kleidung oder durch ein Interview, in dem er die DSDS-Jury scharf kritisierte, auf. Die Berechtigung an dieser Kritik ist natürlich Ansichtssache. Fakt ist aber, dass ihm diese Popularität reichte, um Kultstatus zu erlangen. Dank diesem schaffte er es schliesslich in hochkarätige Sendungen wie «Big Brother», «Köln 50667» oder «Das Sommerhaus der Stars».

«Ich funktioniere nie richtig, ich bin wie eine Uhr: Mal funktioniert sie, mal nicht.» Cosimo, der Missverstandene

Wer denkt, Cosimo werde von niemandem ernst genommen, irrt. Die Rapper Kay-One und Bushido outeten sich relativ ernstgemeint als grosse Fans von Cosimo. Zweiterer unterstützte ihn sogar beim Texten seiner Lieder. Geholfen hat das aber nur so halb, der Checker wird bis heute von der Allgemeinheit als Musiker nicht wirklich ernst genommen – wahrscheinlich nicht einmal von Bushido selbst. Da er das selber vermutlich nicht realisiert, ist eigentlich alles in Ordnung und Cosimo tingelt weiter fleissig von TV-Show zu TV-Show.

Jana Pallaske

Wenn sich eine im Dschungel wohlfühlen wird, ist es Jana Pallaske. Schon seit den 90er Jahren verbringt die Schauspielerin mehrere Monate im Jahr auf einer thailändischen Insel – ohne Strom und fliessend Wasser, heisst es. Dort biete sie Life-Coaching-Kurse und ihre Dienste als Schamanin an. Seit Kurzem nennt sich Pallaske auch «Urkraft».

«Es ist Zeit, dem Dschungel eine Stimme zu geben.»

Weniger «eso» ist ihre Karriere: Jana Pallaske ist eigentlich Schauspielerin, berühmt wurde sie 2000 mit dem Film «alaska.de», danach hatte sie Rollen in Kinohits «Männerherzen» oder «Fack ju Göhte». Sogar in Tarantinos «Inglorious Basterds» hat Pallaske einen kurzen Auftritt.

Jolina Mennen

Bild: rtl

Seit 2017 lebt Jolina Mennen rechtskräftig als Frau, nach drei geschlechtsangleichenden Operationen. Mennen liess ihre Follower an diesem Prozess teilnehmen, sie möchte über das Thema aufklären. Ihr Beruf: Beauty-Influencerin. Laut «Bunte» ist sie in diesen Gefilden «eine der grössten». Aber weil die Welt von Social Media auch für Mennen nicht genug ist, gab sie mit «TV total Wok-WM» und dem «RTL-Turmspringen» ebenfalls bereits Auftritte im linearen Fernsehen.

«The ink on my skin tells you my story.» Deepe Worte auf Mennens Instagram-Profil

Mennen hat laut eigenen Aussagen eine «irrationale Angst vor Fröschen». Bei ihr gab es deshalb schon Tränen, bevor «IBES» angefangen hat: Im Hotelzimmer zeigt sie sich weinend in einem Video, weil die Sache mit der Phobie dem Sender «geleakt» wurde. Jetzt hat sie Angst, dass RTL das ausnutzen wird. Wie wir den Sender kennen, steht die Wahrscheinlichkeit dafür gut. Aber zu ihrem Glück gibt es ja Doktor Bob.

Lucas Cordalis

Sind die meisten «IBES»-Teilnehmenden maximal C-Promis, so könnte man bei Lucas Cordalis im Vergleich vermutlich gar von einem A-Promi sprechen. Der Einäugige unter den Blinden, quasi. Seit seiner Kindheit ist Lucas das Rampenlicht gewohnt, als Sohn von Costa Cordalis (Schlagersänger, «Aaaaanita») stand er schon früh auf der Bühne. Später wirkte er neben dem Sängerdasein auch als Komponist und Produzent. 2022 brachte der 55-Jährige ein Album mit dem spannenden Namen «Lucas Cordalis» heraus.

Cordalis ist mit TV-Star Daniela Katzenberger verheiratet, hat mit ihr sogar eine Tochter und seine eigene Reality-Show. Davor war er irgendwann mit Sängerin Blümchen liiert. Das ist aber schon lange her.

Im Dschungel wird der Sänger in grosse Fussstapfen treten: Seine Schwiegermutter Iris Klein und Schwägerin Jenny Frankhauser haben ihre «IBES»-Teilnahme in den vergangenen Jahren grossartig gemeistert. Und Vater Costa konnte die erste Staffel gar gewinnen.

Luigi «Gigi» Birofio

Birofio ist gelernter Industrieelektriker und Inhaber seines eigenen Modelabels («GIGI»). Aber eigentlich ist er das männliche Pendant zu Cecilia Asoro, weil sein richtiger Beruf Reality-TV-Darsteller ist.

«Dick in den Dschungel reingehen und mit Sixpack rauskommen.» Gigis Ziel für den Dschungel, nachdem er sich vollfressen will mit Pasta der Mama

Als solcher war er u.a. zu sehen in «Temptation Island VIP», «Ex On The Beach», «Kampf der Realitystars» und «Prominent Getrennt». Weil wir diese Sendungen nicht alle gesehen haben, können wir leider nicht mehr über Gigi sagen. Ausser vielleicht: Weil er sehr starker Raucher ist, wird er es schwer haben bei «IBES».

Markus Mörl

Bild: rtl

Auf der watson-Redaktion kennt Markus Mörl niemand, nicht einmal Kultur-Koryphäe Simone Meier. Wikipedia verrät uns, Herr Mörl sei ein «deutscher Popsänger, der Anfang der 1980er Jahre als Markus in der Neuen Deutschen Welle bekannt wurde». Zeitweise sei er auch unter dem «Künstlernamen» Markus M aufgetreten.

Mit seinem Hit «Ich will Spass» belegte Mörl sogar einmal Platz eins der deutschen Verkaufscharts. Neben Nena spielte er ein Jahr später im Kinofilm «Gib Gas – Ich will Spass» mit.

Djamila Rowe

Bild: rtl

Djamila Rowe hingegen ist einigen auf der Redaktion bekannt. Und zwar als «Botschaftsluder». Der Grund: Sie hatte 2002 eine Affäre mit dem Schweizer Botschafter Thomas Borer – oder auch nicht. Man weiss es bis heute nicht so genau, Rowe behauptete das zunächst, später nahm sie ihre Aussage zurück. Jedenfalls schlug das damals hohe Wellen und führte am Ende zu Borers Rückkehr in die Schweiz, seinem Ehe-Aus mit Shawne Fielding und Rowes Berühmtheit.

«Wenn man an mich denkt und mich sieht, sieht man Lippen und Brüste.» Djamila Rowe, Paradebeispiel für die Zerstörung der weiblichen Emanzipation im Trash-TV

Prall gefüllt ist auch Rowes Rucksack, und zwar mit Erfahrungen im (Reality)-TV: Sie war bereits zu Gast bei «Big Brother», «TV Total», «Die Alm», «Promis privat – Das süsse Leben der Stars» und «Adam sucht Eva – Gestrandet im Paradies». Djamila Rowe ist als Ersatzkandidatin für Martin Semmelrogge nachgerückt, der

Papis Loveday

Bild: rtl

Die Laufstege von New York, Mailand und Paris kennt er alle. Papis Loveday ist Topmodel – und zwar eines der erfolgreichsten in der Welt der Männermodels. Geboren in Senegal, lebt er heute in München, Mailand und Ibiza. Aus unbekannten Gründen zog es aber auch ihn, trotz seines Erfolges, in die Abgründe des Trash-TVs, wo er zum Beispiel in «Promi Big Brother» 2021 auftrat.

Weil er eine Phobie vor Schlangen hat, nimmt er gemäss eigenen Aussagen eine Stoffschlange mit in den Dschungel. So hofft Loveday, seine Phobie überwinden zu können.

Tessa Bergmeier

Bild: rtl

Tessa Bergmeier hat es nicht leicht. Jedem Trash-TV-Fan ist bewusst, welche Rolle sie bei «IBES» spielen wird: die der Dschungel-Zicke. Bekannt wurden sie und ihre Attitüden durch ihre Teilnahme bei der vierten «Germany's Next Topmodel»-Staffel, bei dir sie teilweise mit einem gebrochenen Arm mitmachen musste. Die darauffolgende Model-Karriere lief so semi.

Trotzdem macht die Veganerin aus Baden-Württemberg in den Klatschblättern noch immer gerne von sich reden: Entweder, weil sie gerade in einer neuen Fernseh-Show zu sehen ist – da wären unter anderem «Kampf der Realitystars» oder das «Sat.1-Promiboxen» – oder weil sie gerade mit irgendjemandem Beef hat. Aktuell etwa mit Mit-Kandidat Cosimo, mit dem sie noch vor Beginn der Dschungelcamperei einen Streit angefangen hat. Grund dafür war wohl ein Vorfall am Set der Sendung – und da war der Name Programm – «König der Kindsköpfe», bei dem Citiolo sie umgerannt und ihr dabei den Fuss gebrochen haben soll. Nun. Des einen Leid ist des anderen Freud: Man darf sich mit Tessa über einigermassen viel Drama im Busch freuen.

Verena Kerth

Bild: rtl

Kerth ist TV- und Radiomoderatorin und Model. Richtig bekannt wurde aber auch sie durch eine Affäre, und zwar mit Oliver Kahn. Dieser verliess für Kerth sogar seine hochschwangere Frau Simone. Die Beziehung hielt fünf Jahre.

Danach schnappte sie sich den Ex-Mann von Veronica Ferres, Martin Krug. Und seit 2022 ist Verena Kerth mit Marc Terenzi zusammen, seines Zeichens Ex-Mann von Sängerin Sarah Connor. Er ist eben kompliziert, der Promi-Dschungel.

(lak, mit gütiger Mithilfe von sim und smi)