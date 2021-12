32 Weihnachtsbilder der Queen: Nichts ändert sich, nur sie wird älter

Wenn sich die Queen an Weihnachten wieder mit mahnenden und knochentrockenen Worten ans Volk wendet, wird für ein paar Minuten wieder alles sein, wie es schon seit Jahrzehnten ist. Eine 95-Jährige mit einer Frisur, die ihr bereits in die Wiege gelegt wurde und deren Farbe sich irgendwann in den 90ern in Grau verwandelte, wird in einem unifarbigen Kleid, mit einer Perlenkette und einer Brosche auf einem ihrer Schlösser sitzen und reden.

Sie hat kein gutes Jahr hinter sich, ihr Gatte starb, ihr Sohn ist in einen Missbrauchsfall verwickelt, ihr Enkel und seine Frau haben England verlassen und sich mit der Familie überworfen, sie selbst wird immer gebrechlicher. Nur ein Weihnachtsbaum wird ihr zur Seite stehen, wenn sie in die Kamera spricht. Doch Frau und Baum werden stoisch beweisen, dass gewisse Traditionen alles überstehen: Staatskrisen, Skandale, Todesfälle, Pandemien. Eine Bildergeschichte.

Vorspiel in Form von «Krippenspielen»

Als die Queen noch ein Teen war, standen sie und ihre Schwester Margaret öfter in festlichen Weihnachtsproduktionen auf der Bühne. Nein, sie spielten nicht Josef und Maria, sondern weit Weltlicheres. Elizabeth übernahm dabei öfter die männlichen Rollen, Margaret die «Prinzessin».

1941, «Cinderella», Elizabeth als Prinz (rechts), Margaret als Cinderella Bild: Lisa Sheridan/Studio Lisa/Hulton Archive/Getty Image

1943, «Aladdin», Elizabeth als Aladdin (links), Margaret als Prinzessin. Bild: Lisa Sheridan/Studio Lisa/Getty Images

1944, «Old Mother Red Riding Boots», Elizabeth in Weiss, Margaret in Kurz Bild: Lisa Sheridan/Studio Lisa/Getty Images

Die Weihnachtsansprachen

1952: Die Queen hält ihre erste Weihnachtsansprache an die Nation auf Schloss Sandringham Bild: Fox Photos/Getty Images

1953: Sie grüsst aus Neuseeland Bild: PA Images via Getty Images

1957: Grund ihres Lächelns sind Prinz Philip – und ihre erste am Fernsehen übertragene Rede Bild: Keystone/Getty Images

1971: Diese Brosche wird sie öfter tragen Bild: Photo by Hulton Archive/Getty Images

1972, Buckingham Palace Bild: Keystone/Getty Images

1984, Windsor Castle, mit Weihnachtsstern-Stock Bild: PA Images via Getty Images

1988, Windsor Castle mit Baum und einem Buch aus der Royal Library of Windsor Bild: PA Images via Getty Images

1997, Windsor Castle, ab jetzt immer in Farbe, bloss die Haare bleiben grau Bild: PA Images via Getty Images

1998, die Perlenkette fehlt nie. Bild: PA Images via Getty Images

2000, Buckingham Palace, das Kleid passt zum Lippenstift Bild: PA Images via Getty Images

2001, Buckingham Palace, gleiche Pose, anderes Sofa Bild: Anwar Hussein/Getty Images

2003, Windsor Castle, der Weihnachtsbaum ist etwas steif, die Laune dafür bestens Bild: FIONA HANSON/AFP via Getty Images

2004, Buckingham Palace, Yellow Drawing Room, der Baum passt zur Tapete Bild: ROTA/Getty Images

2005, Kapelle des Buckingham Palace, die Queen trägt ... Streifen??? Bild: Anwar Hussein Collection/Getty Images

2006, Southwark Cathedral, London, zurück zur unifarbenen Garderobe Bild: Anwar Hussein Collection/ROTA/WireImage

2007, Buckingham Palace, 1844 Room, am TV läuft ihre Rede von 1957 Bild: Pool/Anwar Hussein Collection/WireImage

2008, Buckingham Palace, Music Room Bild: John Stillwell/WPA Pool/Getty Images

2009, Buckingham Palace, White Drawing Room Bild: John Stillwell/WPA Pool/Getty Images

2011, Buckingham Palace, irgendein Room Bild: Rota/ Anwar Hussein/Getty Images

2012, Buckingham Palace, Wiedersehen mit dem White Drawing Room

2012 wird ihre Rede in 3D übertragen. Bild: Peter Byrne/PA Images via Getty Images

2013, Buckingham Palace, Blue Drawing Room Bild: John Stillwell/PA Images via Getty Images

2014, Buckingham Palace, State Dining Room Bild: John Stillwell - WPA Pool/Getty Images

2015, Buckingham Palace, 18th century Room

2016, Buckingham Palace, Regency Room (klar, sieht man doch) Bild: Yui Mok - WPA Pool/Getty Images

2017, ah, mal wieder im 1844 Room des Buckingham Palace Bild: John Stillwell - WPA Pool/ Getty Images

2018, der White Drawing Room wird rezykliert Bild: John Stillwell - WPA Pool/Getty Images

2019, Windsor Castle Bild: Steve Parsons - WPA Pool/Getty Images

2020, erneut Windsor Castle, neben sich nicht die ganze Familie, sondern einzig Philip, um den sie sich grosse Sorgen macht Bild: keystone

