Bild: shutterstock

30 Dinge, die du nur als Eigenheimbesitzer kennst (und kannst)

Endlich ein Eigenheim! Es gibt nichts Schöneres! Herr des eigenen Schlosses zu sein, Hüterin der eigenen heilen Welt. Doch es gibt da ein paar Dinge, die du wissen musst – und vermutlich erst lernst, wenn du mittendrin steckst.

Gemäss dem Bundesamt für Statistik (BfS) sind in der Schweiz 26 Prozent Eigentümer eines Hauses, deren 12 Stockwerk- oder Wohnungseigentümer. Auch bei watson arbeiten ein paar wenige davon. Hier die teilweise auch subjektive Wahrnehmung, was sich in der Welt der Eigenheimbesitzer zuträgt:

Das Kribbeln bei der Vertragsunterschrift. Wahrscheinlich ist es der grösste Vertrag, den du in deinem Leben unterschreibst.

Du weisst, wie eine Heizung funktioniert.

Du bist plötzlich Profi in der Heimvernetzung über mehrere Stockwerke.

Es ist ein super Gefühl, wenn du einfach überall einen Nagel einschlagen oder eine Wand streichen kannst und genau weisst: Ich muss das dann nicht wieder so machen, wie es vorher war.

Du gibst beim Smalltalk mit anderen Häuslebesitzern mit dem tiefen Hypozins an, den du angeblich knallhart ausgehandelt hast.

Du wirst ein kleiner Jurist in Sachen Bauverordnung: «Nei de huere Garteschuppe brucht e Bewilligung! Und de Abstand isch au nöd gwährleistet».

Dieser Moment, wenn du den Schlüssel in der Hand hältst. Unbezahlbar. Etwa so:

bild: shutterstock

Du lernst, dass du sogar für Regenwasser bezahlen musst.

Du wirst bizli ein Bünzli, merkst aber, dass das gar nicht so schlecht ist.

Du lernst beim Ausfüllen der Steuererklärung ganz neue Felder kennen.

Du merkst, wie wichtig Nachbarn sind (sind sie gut, hast du Glück. Hast du dumme, bleiben sie ein Leben lang dumm).

Du befasst dich ernsthaft mit Energie-Alternativen.

Du weisst, warum der Druckknopfhahn das Manometer schützt, welches sich normalerweise beim Expansionsgerät befindet. Und du weisst, wie man den Druck prüft.

Eigenmietwert, Hypothekarzins, Amortisation, Gebäudeversicherung, Hausratsversicherung, Erdbebenversicherung, Grundgebühr für Wasser, Abwasser und Abfall – du kannst alles erklären. Oder weisst, dass du das wissen müsstest.

Du fürchtest nichts mehr als die jährliche Stockwerkeigentümer / Hauseigentümerversammlung (da es immer eskaliert).

Egal ob kaputte Waschmaschine, defekter Herdabzug oder Boilerproblem – immer musst du jemanden organisieren und der kostet.

Egal ob Leiter, Hammer, Gartenschlauch, Rasenmäher, Vertikutiergerät, Schneeschaufel, Rechen, Heckenschneider – du brauchst alles.

Du machst eine Mini-Lehre oder vielleicht besser einen «Crashkurs am lebenden Objekt» als Gärtner, Schreiner, Elektriker, Sanitär.

Du lernst: Geht es um Hypothekarzinsen, kannst du mit Banken handeln wie auf einem türkischen Basar. Oder eigentlich noch bisschen mehr.

Du lernst Internetseiten kennen, die dir Experten für alles (wirklich alles) besorgen können.

Alles kostet viel mehr, als gedacht: Bisschen Hecke rausnehmen – ein halber Monatslohn. Neuen Boden im Keller machen – ganzer Monatslohn. Solarzellen aufs Dach – dein Erstgeborenes. Ein neuer Storen auf dem Sitzplatz (automatisch und regenfest) – deine Seele.

Du kannst deinem Bedürfnis, am Sonntag um 6 Uhr ein Loch in die Wand zu bohren, endlich nachgehen (zumindest bei freistehenden Häusern).

bild: Shutterstock

Die Leitung zum Wasserhahn im Garten musst du im Winter abstellen UND entleeren, sonst gefriert die und ist dann im Eimer.

Die Bodenheizung solltest du pro Stock im Herbst «entlüften». Zumindest in den ersten Jahren.

Du kennst plötzlich deinen Stromverbrauch.

Du eröffnest ein Sparkonto nur für Gartengeräte.

Du machst Ordner und legst da alle Rechnungen und Abrechnungen «feinsäuberlich» ab.

Du freust dich jeden Tag, dass du an einem Ort wohnst, der dir gehört.

bild: shutterstock

Es hört nie auf. Du kannst immer irgendwas irgendwo irgendwie irgendwann basteln.

Läuft alles «normal», wohnst du jetzt genau hier für den allergrössten Teil deines restlichen Lebens.

