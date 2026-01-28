Die Amerikaner haben das Stosslüften entdeckt. Wieder einmal. Bild: shutterstock

Europäer lachen über amerikanischen Tiktok-Trend «house burping»

Alle Jahre wieder … entdecken US-Amerikaner Stosslüften für sich. Der eigentlich so simple Akt, dessen Erfindung sie den Deutschen zuschreiben, revolutioniert gerade ihr komplettes Weltbild.

Lysander-Noel Liermann / watson.de

Stosslüften hat in Deutschland eine grosse Fangemeinde. Die einen können keinen Tag ohne verbringen, Minusgrade hin oder her. Die anderen erinnern sich alle paar Tage daran, dass es eine gute Idee wäre, den eigenen vier Wänden eine Frischluftzufuhr zu ermöglichen.

International geniesst der Akt des Lüftens unterschiedliche Prominenz. So ist er den europäischen Nachbarn zwar ebenso geläufig, aber meist nicht derart in den alljährlichen Alltag integriert.

Für die Menschen jenseits des grossen Teichs ermöglicht derzeit ein Tiktok-Trend mit interessantem Titel dem Stosslüften ein neues Publikum.

US-Amerikaner lassen ihre Häuser jetzt «rülpsen»

«House burping» lässt sich als «Hausrülpsen» ins Deutsche übersetzen. US-Amerikanerinnen und Amerikaner präsentieren momentan begeistert auf Social Media, wie sie ihre Häuser «rülpsen» lassen. Für diesen simplen Akt kassieren sie gelegentlich sogar millionenfach Klicks.

So auch Aimee Goman, die auf Tiktok nur einige hunder Follower hat. Ihr Video zum häuslichen «Rülpsen» besorgte ihr mittlerweile über 5.5 Millionen Klicks.

In der Caption erklärt sie, das «Rülpsen» eines Hauses bedeute, die Fenster für kurze Zeiträume zu öffnen. Fünf bis 15 Minuten seien bereits ausreichend, «um verbrauchte und feuchte Luft schnell auszutauschen, Kondensation zu reduzieren, Schimmelbildung vorzubeugen und die Raumluftqualität zu verbessern.»

Für die «maximale Wirkung» empfehle sie das «Querlüften», also das Öffnen von Fenstern an gegenüberliegenden Wänden.

Tiktok-Trend «house burping» – Experten nennen Vorteile

Auch Expertinnen und Experten melden sich nun zu Wort, um die Vorteile des «Hausrülpsens» zu bestätigen. Tony Abate, Innenraum-Umweltexperte, erklärte gegenüber «House Beautiful», Lüften senke «die Konzentration von Schadstoffen in der Innenraumluft, die Sie und Ihre Familie krank machen können».

Auch die Luftqualitätsexpertin Megan Doser sieht in dem Lüften Vorteile, wie sie «House Beautiful» erläuterte:

«Der Austausch feuchter Innenluft durch trockenere Aussenluft sowie die Verringerung der Kohlendioxidkonzentration machen einen grossen Unterschied dafür, wie wir uns fühlen.»

Schlechte Innenraumluftqualität ist in den USA ein weitverbreitetes Problem. Nach Einschätzung der American Lung Association ist Innenraumluft oft zwei- bis fünfmal stärker belastet als Aussenluft. Gleichzeitig verbringen Amerikaner mehr als 90 Prozent ihrer Zeit in geschlossenen Räumen.

Dennoch kann das Lüften laut Doser nicht die regelmässige Reinigung der Wohnung ersetzen. Wenig überraschend für die meisten Europäerinnen und Europäer.

Europäer schockiert über Unwissenheit der US-Amerikaner

Ebendiese machen sich nun auf Social Media über die Amerikaner lustig. «Ich bin schockiert, dass das für manche Menschen neu ist», kommentiert eine Person unter einem viralen Video von Aimee Goeman auf Tiktok.

Der Kommentar «Lache in Europa» bekam beinahe so viele Likes wie das Video . Eine weitere Person erklärte: «Amerika entdeckt frische Luft. Gott steh mir bei...»

Darum klären User die Video-Creator nun über den Begriff des Lüftens auf. Andere Personen schlagen vor, den unspektakulären Akt einfach als das zu taufen, was er ist. In diesem Fall: «Frische Luft reinlassen».