wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Leben
Social Media

Lüften in den USA: Tiktok-Trend heisst «house burping»

Lüften, Fenster
Die Amerikaner haben das Stosslüften entdeckt. Wieder einmal.Bild: shutterstock

Europäer lachen über amerikanischen Tiktok-Trend «house burping»

Alle Jahre wieder … entdecken US-Amerikaner Stosslüften für sich. Der eigentlich so simple Akt, dessen Erfindung sie den Deutschen zuschreiben, revolutioniert gerade ihr komplettes Weltbild.
28.01.2026, 10:1028.01.2026, 10:22
Lysander-Noel Liermann / watson.de

Stosslüften hat in Deutschland eine grosse Fangemeinde. Die einen können keinen Tag ohne verbringen, Minusgrade hin oder her. Die anderen erinnern sich alle paar Tage daran, dass es eine gute Idee wäre, den eigenen vier Wänden eine Frischluftzufuhr zu ermöglichen.

International geniesst der Akt des Lüftens unterschiedliche Prominenz. So ist er den europäischen Nachbarn zwar ebenso geläufig, aber meist nicht derart in den alljährlichen Alltag integriert.

Für die Menschen jenseits des grossen Teichs ermöglicht derzeit ein Tiktok-Trend mit interessantem Titel dem Stosslüften ein neues Publikum.

US-Amerikaner lassen ihre Häuser jetzt «rülpsen»

«House burping» lässt sich als «Hausrülpsen» ins Deutsche übersetzen. US-Amerikanerinnen und Amerikaner präsentieren momentan begeistert auf Social Media, wie sie ihre Häuser «rülpsen» lassen. Für diesen simplen Akt kassieren sie gelegentlich sogar millionenfach Klicks.

So auch Aimee Goman, die auf Tiktok nur einige hunder Follower hat. Ihr Video zum häuslichen «Rülpsen» besorgte ihr mittlerweile über 5.5 Millionen Klicks.

@lysettebrindley There are lots of health benefits to opening your doors/windows once a day. Letting fresh air come into your home and letting the air in your home escape allowing you to breathe fresh air. And this leads to a better immune system and better sleep #fyp #lifehacks ♬ Brain Stew Know Good Flip - Know Good

In der Caption erklärt sie, das «Rülpsen» eines Hauses bedeute, die Fenster für kurze Zeiträume zu öffnen. Fünf bis 15 Minuten seien bereits ausreichend, «um verbrauchte und feuchte Luft schnell auszutauschen, Kondensation zu reduzieren, Schimmelbildung vorzubeugen und die Raumluftqualität zu verbessern.»

Für die «maximale Wirkung» empfehle sie das «Querlüften», also das Öffnen von Fenstern an gegenüberliegenden Wänden.

Tiktok-Trend «house burping» – Experten nennen Vorteile

Auch Expertinnen und Experten melden sich nun zu Wort, um die Vorteile des «Hausrülpsens» zu bestätigen. Tony Abate, Innenraum-Umweltexperte, erklärte gegenüber «House Beautiful», Lüften senke «die Konzentration von Schadstoffen in der Innenraumluft, die Sie und Ihre Familie krank machen können».

Auch die Luftqualitätsexpertin Megan Doser sieht in dem Lüften Vorteile, wie sie «House Beautiful» erläuterte:

«Der Austausch feuchter Innenluft durch trockenere Aussenluft sowie die Verringerung der Kohlendioxidkonzentration machen einen grossen Unterschied dafür, wie wir uns fühlen.»

Schlechte Innenraumluftqualität ist in den USA ein weitverbreitetes Problem. Nach Einschätzung der American Lung Association ist Innenraumluft oft zwei- bis fünfmal stärker belastet als Aussenluft. Gleichzeitig verbringen Amerikaner mehr als 90 Prozent ihrer Zeit in geschlossenen Räumen.

Dennoch kann das Lüften laut Doser nicht die regelmässige Reinigung der Wohnung ersetzen. Wenig überraschend für die meisten Europäerinnen und Europäer.

Europäer schockiert über Unwissenheit der US-Amerikaner

Ebendiese machen sich nun auf Social Media über die Amerikaner lustig. «Ich bin schockiert, dass das für manche Menschen neu ist», kommentiert eine Person unter einem viralen Video von Aimee Goeman auf Tiktok.

@agoeman Also called Stoßlüften - lmk if you practice this! #winter #Stoßlüften ♬ original sound - Aimee Goeman

Der Kommentar «Lache in Europa» bekam beinahe so viele Likes wie das Video . Eine weitere Person erklärte: «Amerika entdeckt frische Luft. Gott steh mir bei...»

Darum klären User die Video-Creator nun über den Begriff des Lüftens auf. Andere Personen schlagen vor, den unspektakulären Akt einfach als das zu taufen, was er ist. In diesem Fall: «Frische Luft reinlassen».

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Expertin warnte vor Risiken bei Protein-Food – so beurteilt sie diese bekannten Produkte
1 / 10
Expertin warnte vor Risiken bei Protein-Food – so beurteilt sie diese bekannten Produkte

Das sagt die Expertin zu high-protein Mozzarella.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das steckt hinter dem viralen Tiktok-Trend «6-7»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
6
Europäer lachen über amerikanischen Tiktok-Trend «house burping»
Alle Jahre wieder … entdecken US-Amerikaner Stosslüften für sich. Der eigentlich so simple Akt, dessen Erfindung sie den Deutschen zuschreiben, revolutioniert gerade ihr komplettes Weltbild.
Stosslüften hat in Deutschland eine grosse Fangemeinde. Die einen können keinen Tag ohne verbringen, Minusgrade hin oder her. Die anderen erinnern sich alle paar Tage daran, dass es eine gute Idee wäre, den eigenen vier Wänden eine Frischluftzufuhr zu ermöglichen.
Zur Story