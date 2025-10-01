klar
Das war das «Pudding-mit-Gabel-essen» Treffen in Zürich

Video: watson/sabethvela/emanuellakählin

Wir waren am «Pudding-mit-Gabel-essen»-Treffen in Zürich

Der dubiose Trend macht gerade im deutschsprachigen Raum die Runde. Wir waren an einer Versammlung von «Pudding-mit-Gabel-essen» dabei – und assen Pudding mit Gabel.
01.10.2025, 19:3901.10.2025, 19:39
Sabeth Vela
Sabeth Vela
Emanuella Kälin
Emanuella Kälin

Seit einigen Wochen geistert auf Social Media der «Wir-essen-Pudding-mit-Gabel»-Trend herum. Dabei verabreden sich fremde Menschen, um gemeinsam Pudding mit Gabeln zu essen. Nun hat es der Trend auch nach Zürich geschafft. Hunderte junge Menschen haben sich dafür auf der Chinawiese getroffen. Wir waren am ersten Treffen in der Schweiz dabei – und haben mit den Menschen und der Organisatorin über den merkwürdigen Hype gesprochen (und auch Pudding mit Gabel gegessen, natürlich):

Wir waren am «Pudding-mit-Gabel-essen»-Treffen in Zürich

Video: watson/sabethvela/emanuellakählin

Video: watson/Emanuella Kälin, Sabeth Vela
Video: watson/Hanna Dedial/Lucas Zollinger
Video: watson/Emanuella Kälin
