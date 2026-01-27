Wer ist eigentlich diese Ariel im Dschungelcamp? Bild: rtl/watson

Ariel im Dschungel – wer ist die Schweizerin, die alle auf die Palme bringt?

Damit wir auch heute etwas gelernt haben, was wir eigentlich gar nie wissen wollten.

Die Schlagzeilen rund um die diesjährige Dschungelsause überschlagen sich. Das opulente Objekt der Boulevard-Begierde: die Schweizer Kandidatin Ariel.

So erklingt es aus den Blättern aktuell wie folgt:

Oder ...

Oder ...

Aber was ist denn überhaupt passiert?

Kurz: In Rekordzeit hat Ariel den Groll ihrer Mitcamperinnen und Mitcamper auf sich gezogen.

Wer auch nur einmal etwas von «Ich bin ein Star – holt mich hier raus» gesehen oder gelesen hat, weiss, dass es in jeder Staffel diese eine Person gibt. Sie wird Tag für Tag in die Dschungelprüfung gewählt, die sie katastrophal vergeigt, während die anderen Kandidaten hungern müssen. Dieses Jahr übernimmt Schweizerin Ariel diese ehrenvolle Aufgabe.

In den bislang ersten Prüfungen holte sie unter tinnitusauslösendem Kreischen null Sterne – und damit null Essen für die Gruppe. Die dritte Prüfung, die sie zusammen mit Gil Ofarmin und Eva Benetatou antreten sollte, blies die 22-Jährige kurzerhand ab. Grund dafür war ein Streit mit ihren Mitcampern kurz vor der Prüfung.

Eva streitet mit Ariels Hand (rechts) – Gil Ofarim ist derweil froh, für einmal nicht Buhmann der Runde zu sein.

Bild: RTL

Das geneigte Publikum, derweil, applaudiert und reagiert: Für die nächste Folge am Dienstag wurde Ariel ein weiteres Mal in die Dschungelprüfung gewählt.

Doch nicht nur das vielfältige Versagen der Dschungelprüfungen ist verantwortlich für den Missmut am Lagerfeuer. Einige Mitcamperinnen und Mitcamper werfen Ariel vielmehr vor, ihre demonstrative Streitlust gezielt zu inszenieren – einzig mit dem Ziel, Sendezeit abzugreifen und die eigene Karriere zu pushen.

Wenn Ariel nicht gerade der Aufmerksamkeit wegen nach Streit sucht, schläft sie. Oder wie es Ex-Spielerfrau Simone Ballack zusammenfasst: «Die macht nur Stress, selten so einen egoistischen Menschen gesehen ... Schlafen, essen, trinken, [rum]schreien».

Die Mitcamper, die sich über Ariels Akzent lustig machen, bezichtigt die Schweizerin des Rassismus.

Und weil das nicht Drama genug wäre, beschuldigt Umut Ariel nun noch, ihm vor Antritt der Australienreise eine inszenierte Dschungel-Lovestory angeboten zu haben, damit die Zuschauer was zu gucken hätten.

(Schade, so eine inszenierte Dschungel-Liebe haben wir schon lange nicht mehr geliefert bekommen.)

Aber hey, ohne Drama wäre es doch langweilig, oder? Zumindest RTL dürfte über Ariels Performance im Dschungel freudig in die Hände klatschen.

Aber halt, Moment – woher kennen wir diese Ariel überhaupt?

Vermutlich gar nicht. Nur ein paar der hartgesottenen Reality-TV-Fans dürfte die Baslerin ein Begriff sein, etwa aus den Showformaten «Are You the One», «Prominent getrennt» oder «The Real Life #Züri».

Wer findet Ariel im Cast von «The Real Life #Züri»? Bild: oneplus

Im RTL+-Format «Love Fool» war sie Ende 2023 mit ihrem Freund, dem Luzerner Giuliano Hediger, zu sehen. Damals gingen sie jedoch als vermeintliche Singles in die Show, um das Preisgeld zu gewinnen – Eifersuchtsszenen und Streit inklusive.

Im April 2024 kam ihre gemeinsame Tochter Ileyna Amani zur Welt, das Familienglück hielt jedoch nicht lange, die Trennung folgte kurz nach der Geburt. Die beiden waren verlobt, aber nicht offiziell verheiratet. Trotzdem nutzte die Baslerin seinen Nachnamen und war lange als Ariel Hediger bekannt. Im Jahr 2025 war das Ex-Paar bei «Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen» zu sehen.

Der Vollständigkeit halber: ein authentisches Bild aus der Show «Prominent getrennt».

Das Nicht-mehr-Liebespaar Ariel und Giuliano Hediger. Bild: RTL+

Berichten zufolge soll auch Ariel nur ihr Künstlername sein, ihr richtiger Name ist laut RealitystarsWiki (für einen echten Wikipedia-Eintrag hat es bislang nicht gereicht) Valeria. Über einen Nachnamen ist nichts bekannt.

Falls diese Informationen nun Bock gemacht hätten, «Ich bin ein Star – holt mich hier raus» weiterhin zu verfolgen: Die aktuelle Staffel ist noch bis um 8. Februar auf RTL zu sehen, täglich ab 20.15 Uhr.