Probleme mit links und rechts? Dann brauchst du eventuell dieses Tattoo



Diese Frau hat eine Lösung gefunden, um links und rechts nie mehr zu verwechseln

Oben und unten können wir im Schlaf unterscheiden. Mit rechts und links dagegen tun sich viele schwer. So auch die Australierin D'Kodia Laine. Von ihren Freunden ist die 22-Jährige aufgrund der Links-Rechts-Schwäche immer wieder aufgezogen worden.

«Meine Freunde machten Witze darüber, wie albern es aussehen würde, wenn ein Erwachsener mit den Händen die L-Form macht, um die Richtung zu unterscheiden», sagte die Australierin.

Auch selbst ärgerte sie sich darüber, dass sie die beiden Richtungen ständig durcheinander gebracht hat. Vor allem beim Autofahren kam es zu Problemen. So habe der Fahrlehrer Laine oft darauf aufmerksam machen müssen, dass sie eine falsche Abzweigung genommen habe. Ihr Freund zeichnete ihr dann jeweils ein «L» und ein «R» auf die Hand.

Nun hat Laine eine dauerhafte Lösung für dieses Problem gefunden. Sie liess sich die beiden Richtungen auf die Hände tätowieren.

Die Tätowiererin, welche die beiden Buchstaben auf Laines Hände gestochen hat, schreibt auf ihrem Instagram-Account: «Tattoos sind nicht nur schön, sondern können auch super funktional sein 😂. Viel Glück mit all deinen zukünftigen Richtungen. Ich bin froh, dass ich dir helfen konnte».

Auch in den Kommentaren gab es viel Zuspruch. «Das ist genau das, was ich brauche!», schreibt eine Userin. Eine andere kommentiert «Das ist so schlau. Ich habe genau dasselbe Problem». (cst)

