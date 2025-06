Video: watson/Michael Shepherd

Noch keine Ferien gebucht? Wir haben den Ort für dich

Du sitzt gerade zu Hause oder im Büro, bist gestresst und sehnst dich nach der gestrigen Tropennacht nach Ferien? Wir haben einen tollen Ort für dich gefunden.

Immer wieder kursieren auf den sozialen Medien Videos aus dem Urlaubsparadies Benidorm in Spanien. Der Ort vereint alles, was du dir von einem Urlaubsziel wünschen würdest: Strand, Sonne, Pool und einfach so richtig richtig viele Leute. Wer will schon alleine irgendwo die «local Experience» suchen, wenn du dich stattdessen um 9 Uhr morgens um einen Liegestuhl an einem mittelgrossen Pool eines all-inclusive 3-Sterne Hotels prügeln kannst?

Du kannst es dir vorstellen wie eine wunderschöne einsame Insel, auf der aber jährlich 14 Kreuzfahrtschiffe stranden. Es muss ja einen Grund geben, weshalb jedes Jahr so viele Leute dorthin pilgern. Anders gesagt, ist es nicht schon fast anmassend zu meinen, dass deine Ferienpläne besser wären als jene all dieser Leute?

So viele Leute können sich doch nicht irren, oder?

Vielleicht ist es die angeheiterte Stimmung, die dich bereits auf dem 65-Franken-EasyJet-Flug dorthin mitreisst. Vielleicht ist es der konstante Duft von Frittieröl, der so herrlich in der Luft liegt. Oder einfach das gewisse Etwas, das jeden Urlaub perfekt macht: betrunkene englische Touristen auf Junggesellenabschied.

In Benidorm musst du dir nie Sorgen machen, als dummer Tourist abgestempelt zu werden, denn du wirst konstant von Leuten umgeben sein, die sich noch dümmer anstellen als du.

In Barcelona wirst du aktuell ganz mühsam von den Locals mit Wasserpistolen verjagt. In Benidorm hingegen wurde längst jeder Widerstandswille der lokalen Bevölkerung gebrochen. Benidorm verlangt rein gar nichts von dir. Also worauf wartest du noch? Benidorm bietet Zuflucht für alle.

