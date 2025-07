Benedict Cumberbatch ist der erste Stargast, der bekannt gegeben wurde. Bild: keystone

Benedict Cumberbatch kommt ans Zurich Film Festival

Der britische Schauspieler wird am Zurich Film Festival mit einem goldenen Auge geehrt. Den Preis nimmt er persönlich entgegen.

Im September findet das Zurich Film Festival zum 21. Mal statt. Nun ist der erste Stargast bekannt: Der britische Schauspieler Benedict Cumberbatch kommt nach Zürich. Der Schauspieler bekommt das Goldene Auge für seine imposante Karriere und seinen neusten Film «The Thing With Feathers». Bei dem Werk war er nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch Produzent.

Das sagt Cumberbatch

Cumberbatch erhält den Preis am 29. September. Danach hält er eine Rede, bei der er über seine Karriere spricht. Gemäss einer Mitteilung des ZFF fühle der Schauspieler sich geehrt über den Preis: «Das Festival spielt eine bedeutende Rolle dabei, Filmschaffende auf der ganzen Welt sichtbar zu machen, zu fördern und zu unterstützen. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf inspirierenden neuen Talenten und Stimmen – etwas, das mir persönlich sehr am Herzen liegt», heisst es von Cumberbatch.

Der Brite ist 49 Jahre alt und hat schon eine beeindruckende Karriere hinter sich. Berühmt wurde er in seiner Rolle als Sherlock Holmes in der BBC-Serie von 2010. Danach spielte er unter anderem in Marvel-Filmen und Independent-Produktionen mit.

2015 wurde er für seine Rolle als Alan Turing in «The Imitation Game» für einen Oscar nominiert. Die zweite Nominierung gab es 2022 für seine Leistung in «The Power Of The Dog». (kek)