Die «Harry Potter»-Serie startet noch dieses Jahr. Bild: hbo

Crew-Mitglieder der «Harry Potter»-Serie klauen Requisiten vom Set



Bereits Ende dieses Jahres wird die erste Staffel der «Harry Potter»-Serie ausgestrahlt. Für eine weitere wurde schon grünes Licht gegeben. Inmitten dessen wird nun bekannt, welche Vorfälle sich am Set abgespielt haben sollen.

Imke Gerriets / watson.de

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Monate bevor überhaupt die erste «Harry Potter»-Staffel veröffentlicht wird, teilt HBO offiziell mit, dass es eine weitere geben wird. Diese basiert auf dem zweiten Buch «Harry Potter und die Kammer des Schreckens». Damit wird deutlich, welch straffen Zeitplan die Showrunner verfolgen, ehe die erste Staffel zu Weihnachten erscheint.

Die HBO-Produktion basiert wie die berühmten Filme mit Daniel Radcliffe auf den Büchern von J.K. Rowling. Jeder Band wird in einer eigenen Staffel umgesetzt. Die erste Staffel umfasst acht Folgen. Allein für die Besetzung von Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley wurden 32'000 Kinder gecastet. Jetzt wird berichtet, zu welchen Zwischenfällen es am Set gekommen sein soll.

«Harry Potter»-Gegenstände sollen vom Set verschwunden sein

Die Sun berichtet jetzt, dass es am Set von «Harry Potter» zu einer Reihe von Requisitendiebstählen gekommen sei. Betroffen seien Gegenstände wie Kürbisse, Zauberbücher, Zauberstäbe und Attrappen von Lebensmitteln aus der kommenden HBO-Serie.

Die Zeitung will erfahren haben, dass diese «spurlos verschwunden» seien. Laut des Berichts bemerkte das Kamerateam das Fehlen der Sachen in einer Halloween-Festszene in der neuen grossen Halle von Hogwarts. Die Verantwortlichen am Set sollen folglich eine Warnung ausgesprochen haben.

Jeder, der beim Stehlen erwischt werde, verstosse damit gegen seinen Vertrag und werde von den Warner-Bros.-Studios eskortiert, heisst es.

Auf Plakaten in den Pausenräumen des Filmsets in Leavesden, Hertfordshire, sei folgende Information dazu festgehalten: «Die Requisiten dieser Produktion wurden mit Mikrochips versehen.»

«Harry Potter»-Requisiten müssen gemeldet werden

Unter einem Bild, auf dem ein Besenstiel zu sehen sei, soll sich ein Warnschild befinden, auf dem steht: «Zu Inventur- und Sicherheitszwecken werden die Requisiten täglich erfasst und ihre Bewegung protokolliert.»

Und weiter: «Falls Sie ein Requisit vom Set oder aus seinem vorgesehenen Bereich entfernen müssen, holen Sie bitte vorher die Genehmigung der Requisitenabteilung ein.»

Auch wird betont: «Falls Sie verlorene oder verlegte Gegenstände oder etwas bemerken, das nicht an seinem Platz ist, melden Sie dies bitte dem Requisitenteam oder der Anlagenverwaltung, damit diese die Suche fortsetzen können.»

Eine Quelle merkt mit Blick auf die Vorkommnisse an: «Man könnte leicht die Dutzenden von Nebendarstellern am Set verdächtigen, aber in Wahrheit weiss niemand, wer verantwortlich ist.»

Derweil soll die Produktionsleitung angegeben haben, eBay gründlich zu durchsuchen, «um sicherzustellen, dass nichts online zum Verkauf angeboten wird». Wer dabei erwischt werde, «wird bestraft und entlassen». In jedem Fall könne sich aber das Publikum auf die Kulisse der neuen Staffel freuen, die «fantastisch» sei.