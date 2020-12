Leben

TV

Gibt «Sex and the City» ein Comeback? Gerüchte gibt es.



bild: Shutterstock

Gerüchte um «Sex and the City» Comeback – dieser Hollywood-Star soll nicht dabei sein

Eine grosse Überraschung zum Jahresende gibt es für alle Fans von «Sex and the City». Laut «Page Six» plant der Streamingdienst «HBO Max» Insidern zufolge eine Neuauflage der Kultserie – und das mit alten Gesichtern. Demzufolge sollen in der geplanten «Sex and the City»-Miniserie alle Stars der Serie zurück auf die Leinwand kehren, doch jemand fehlt.

Für Kim Cattrall gibt es kein zurück zu «Sex and the City»

Sechs Jahre lang, zwischen 1998 und 2004, strahlte HBO die Serie aus. Gefeiert wurde die Show für seine Hauptcharaktere Carrie Bradshaw gespielt von Jessica Parker, Charlotte York gespielt von Kristin Davis, Miranda Hobbes gespielt von Cynthia Nixon und Samantha Jones gespielt von Kim Cattrall. Letztere wird in der neuen Miniserie nicht mehr zu sehen sein.

Kim Cattrall hatte in der Vergangenheit oft betont, dass sie mit «Sex and the City» abgeschlossen habe. 2019 erklärte sie dem «Guardian»: «Es war auf so viele Arten ein Segen, aber nach dem zweiten Film hatte ich genug». Die Beziehung der 64-Jährigen zum Rest des Casts soll zerrüttet sein, dennoch hätte die Schauspielerin kein Problem mit einer Nachbesetzung der Rolle von Samantha Jones.

Jessica Parker freut sich auf Dreharbeiten

Zwischen 2008 und 2010 kamen dann auch noch zwei «Sex and the City»-Filme, sodass viele eine Fortsetzung der Filmreihe für wahrscheinlicher hielten. Der Cast freut sich auf die Dreharbeiten. Jessica Parker hat in einem Interview mit «Entertainment Tonight» ihre Vorfreude auf die Neuinterpretation der Rolle gezeigt. Sie sei gespannt darauf, wie sich die Charaktere im Zeitalter der sozialen Medien mit den technischen Neuerungen verstehen. «Ich glaube, Carrie würde liebend gerne ihre Gedanken und Gefühle zu Themen wie der MeToo-Bewegung teilen», erklärt die 55-Jährige.

HBO Max und die Neuauflagen

Es ist nicht das erste Mal, dass der Streaming-Anbieter HBO Max eine Kultserie neu auflegt. Erst in diesem Jahr holte der Sender einen Grossteil des Casts von Will Smiths Erfolgsserie «The Fresh Prince of Bel-Air» vor die Kamera und drehte ein Reuinion-Treffern der Hollywood-Stars am alten Set.

Weder HBO noch die Schauspieler selbst haben die Meldung bestätigt.

(vdv/watson.de)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Helden der Populärkultur in unserem Alltag «Filme sind eine Verblödung der Gesellschaft!» Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter