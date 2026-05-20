Cher ist 80! Wir huldigen der Diva mit diesem prächtigen Fotoalbum

Mehr «Leben»

Dies ist die Geschichte der Cheryl Sarkisian, die am 20. Mai 1946 in Kalifornien zur Welt kam. Ihr Vater war ein amerikanisch-armenischen Lastwagenfahrer, die Mutter ein Model, das unter anderem von den Cherokee abstammte. Der Vater war spielsüchtig und Alkoholiker, die Eltern trennten sich bald, Mutter und Tochter durchlebten bitterste Armut. Doch Cheryl hatte einen Traum: Sie wollte Filmstar werden. Oder auch einfach Star.

Mit 16 trifft das Mädchen mit der ungewöhnlich tiefen Stimme den elf Jahre älteren Sänger Sonny Bono. Er arbeitet gerade mit dem legendären Produzenten und Songwriter Phil Spector. Cher braucht einen Job, Sonny Bono stellt sie als Haushälterin ein. Sie verlieben sich. Zwei Jahre später heiraten sie. Und werden als Folk-Rock-Duo Sonny & Cher berühmt. Ihr grösster Hit ist «I Got You, Babe».

Der Rest ist eine der schillerndsten Karrieren der Popgeschichte. Und die Emanzipation einer Künstlerin, die uns viel Freude gebracht hat. Hier ist unser Fotoalbum zu Chers 80. Geburtstag.

Ausgefranst

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Hier sehen wir Sonny und Cher 1965 beim Entspannen in irgendeinem Backstage-Bereich. Sie ist 19, er ist 30.

Bewaffnet

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Promobild mit Knarren, 1966.

Flowerpower

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Pärchen-Idylle, undatiert.

Nagelschau

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Gipfeltreffen von Sixties-Ikonen 1967: Sonny Bono, Cher, das britische Supermodel Twiggy und Twiggys Manager/Boyfriend Justin de Villeneuve.

Und dann kam er

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Sonny und Cher arbeiteten bis 1977 zusammen, doch sie waren bereits seit 1972 kein Paar mehr und liessen sich 1975 scheiden. Der Grund: Er kontrollierte und betrog sie. Fünf Tage nach vollzogener Scheidung heiratete sie den blonden, langhaarigen Rockmusiker Gregg Allman. Für ihn war es die dritte von insgesamt sieben Ehen, für sie die zweite von zwei, nach vier Jahren waren sie wieder geschieden.

Superstars

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Cher, Elton John und Diana Ross, 1975 an den Rock Music Awards.

Familienleben

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Cher und Gregg Allman mit den Kindern Chastity Bono und Elijah Allman, 1976. Chastity unterzog sich viel später einer Geschlechtsangleichung und ist heute Chaz Bono, Cher unterstützte ihr Kind dabei aus tiefster Überzeugung.

Eine freie Frau

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1977 tourten Cher und Allman gemeinsam durch Europa – und lernten sich hassen. Sie begann eine Beziehung mit Kiss-Musiker Gene Simmons und beschloss, fortan eine Solokarriere zu verfolgen. Hier sehen wir sie 1978 in einem typischen Cher-Outfit. Viel Haut, viel Glitzer, viel Freiheit. Und enorm viel Erfolg.

Die Alleskönnerin

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1983 erschüttert der Film «Silkwood» das Publikum. Meryl Streep, Cher und Kurt Russell spielen drei beste Freunde, die in einer Plutonium-Aufbereitungsanlage lebensgefährlicher Strahlung ausgesetzt sind. Meryl Streep stirbt. Es gab fünf Oscar-Nominationen, eine davon war für Cher.

Haarpracht

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Mit einem ihrer Designer, dem Franzosen Claude Montana, 1986 in Paris.

Ost–West

Wieso trägt Thomas Gottschalk 1987 bei dieser «Wetten, dass …?»-Probe Hosenträger mit russischer Beschriftung, scheint sich Cher zu fragen. Sie ist nicht die einzige.

Verhext

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Und weiter geht's mit einem Filmhit! Zur Abwechslung keine Tragödie. Cher, Susan Sarandon und Michelle Pfeiffer 1987 in «The Witches of Eastwick».

Der Oscar

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1988 erhält Cher für die romantische Komödie «Moonstruck» einen Oscar. Neben ihr: Michael Douglas mit seinem Oscar für «Wall Street».

Big Wigs

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Die 90er-Jahre stehen für sie modisch im Zeichen der Perücke, heisst es. Sehr schön zu sehen 1990 im Film «Mermaids» mit Winona Ryder und Christina Ricci.

Bowie-Style

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Wie sie ohne Perücke aussieht? Ein bisschen wie David Bowie. Cher mit Tina Turner, 1990.

Abendröte

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In Sachen Perücken geht wirklich alles. Auch dies. 1999 auf Tournee.

Göttinnengleich

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2004 bei ihrem Pariser Konzert.

Rock-Chic

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Beinahe inkognito. 2006 in Paris.

Normcore

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2010 mit Christina Aguilera beim Dreh von «Burlesque».

Den Spass lässt sie sich nicht nehmen

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Im komplett durchgeknallten und wirklich nicht mehr rechtfertigbaren Klamauk «Mamma Mia! Here We Go Again» (2018) spielte Cher 35 Jahre nach «Silkwood» mal wieder mit Meryl Streep. Und sang, dass selbst Steine weinten! Wie viele Filter da allerdings über ihr Gesicht gelegt wurden, war brutal.

Sonnenkönigin

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«Here We Go Again» ist der Titel ihrer 2018 begonnenen Tour, die 2020 durch Covid abgebrochen wurde. Weitere Tourpläne sind keine bekannt. Die Zeitschrift «Rolling Stone» schrieb über die Tour, sie sei der Beweis, dass Cher «jeden Popstar jeder Generation in den Schatten stellt».

Das aktuelle Glück

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2022 lernen sich Cher und der Universal-Musikmanager Alexander Edwards an der Paris Fashion Week kennen. Die Liebe schlägt zu. Edwards ist 2026 exakt 40 Jahre alt geworden, also halb so alt wie Cher. Die Mutter seines Sohnes (mit im Bild, also der Sohn), das Model Amber Rose, ist selbst ein Riesenfan von Cher und absolut begeistert von dem Paar, endlich könne jemand ihrem Kind die Stabilität bieten, die es brauche. «Liebe kennt keine Mathematik», kommentiert Cher selbst den Altersunterschied.

«If I Could Turn Back Time» heisst einer ihrer grössten Hits. Doch wenn eine es nicht nötig hat, die Zeit zurückzudrehen, dann Cher. Sie definiert die Zeit ganz nach Belieben. Happy Birthday!

(sme)