bedeckt18°
DE | FR
burger
Leben
USA

Cher ist 80! Wir huldigen der Diva mit einem prächtigen Fotoalbum

Cher ist 80! Wir huldigen der Diva mit diesem prächtigen Fotoalbum

20.05.2026, 12:3120.05.2026, 12:31

Dies ist die Geschichte der Cheryl Sarkisian, die am 20. Mai 1946 in Kalifornien zur Welt kam. Ihr Vater war ein amerikanisch-armenischen Lastwagenfahrer, die Mutter ein Model, das unter anderem von den Cherokee abstammte. Der Vater war spielsüchtig und Alkoholiker, die Eltern trennten sich bald, Mutter und Tochter durchlebten bitterste Armut. Doch Cheryl hatte einen Traum: Sie wollte Filmstar werden. Oder auch einfach Star.

Mit 16 trifft das Mädchen mit der ungewöhnlich tiefen Stimme den elf Jahre älteren Sänger Sonny Bono. Er arbeitet gerade mit dem legendären Produzenten und Songwriter Phil Spector. Cher braucht einen Job, Sonny Bono stellt sie als Haushälterin ein. Sie verlieben sich. Zwei Jahre später heiraten sie. Und werden als Folk-Rock-Duo Sonny & Cher berühmt. Ihr grösster Hit ist «I Got You, Babe».

Der Rest ist eine der schillerndsten Karrieren der Popgeschichte. Und die Emanzipation einer Künstlerin, die uns viel Freude gebracht hat. Hier ist unser Fotoalbum zu Chers 80. Geburtstag.

Ausgefranst

Bildnummer: 53349606 Datum: 03.08.1965 Copyright: imago/ZUMA/Keystone Aug 03, 1965 - London, England, UK - An American singer, actress, songwriter and entertainer, CHER (CHERILYN SARKISIAN) first ros ...
bild: imago/ZUMA/Keystone

Hier sehen wir Sonny und Cher 1965 beim Entspannen in irgendeinem Backstage-Bereich. Sie ist 19, er ist 30.

Bewaffnet

Sonny and Cher.1966. PUBLICATIONxNOTxINxUSA Copyright: xDonxOrnitzx
Bild: www.imago-images.de

Promobild mit Knarren, 1966.

Flowerpower

CHER with Sonny Bpmp.Supplied by Photos, inc. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAg49 Cher With Sonny supplied by Photos INC PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAg49
Bild: imago stock&people

Pärchen-Idylle, undatiert.

Nagelschau

Sonny Bono, Cher, Twiggy and Justin de Villeneuve (Twiggy s boyfriend and manager), at a party held at the house of Sonny and Cher on May 15, 1967 in Beverly Hills, California.� JRC /The Hollywood Arc ...
Bild: imago stock&people

Gipfeltreffen von Sixties-Ikonen 1967: Sonny Bono, Cher, das britische Supermodel Twiggy und Twiggys Manager/Boyfriend Justin de Villeneuve.

Und dann kam er

Cher &amp; Greg Allman pose for a portrait in 1977 in Los Angeles, California. PUBLICATIONxNOTxINxUSA Copyright: xLangdon/RockxNegatives/MediaPunchx
Bild: www.imago-images.de

Sonny und Cher arbeiteten bis 1977 zusammen, doch sie waren bereits seit 1972 kein Paar mehr und liessen sich 1975 scheiden. Der Grund: Er kontrollierte und betrog sie. Fünf Tage nach vollzogener Scheidung heiratete sie den blonden, langhaarigen Rockmusiker Gregg Allman. Für ihn war es die dritte von insgesamt sieben Ehen, für sie die zweite von zwei, nach vier Jahren waren sie wieder geschieden.

Superstars

RECORD DATE NOT STATED Cher, Elton John and Diana Ross at the Rock Music Awards 1975 EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxSUIxONLY Copyright: xGaryxLewisx
Bild: www.imago-images.de

Cher, Elton John und Diana Ross, 1975 an den Rock Music Awards.

Familienleben

RECORD DATE NOT STATED Cher, Gregg Allman, Chaz Bono and Elijah Allman circa 1976 ** I.V. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxSUIxONLY Copyright: x
Bild: www.imago-images.de

Cher und Gregg Allman mit den Kindern Chastity Bono und Elijah Allman, 1976. Chastity unterzog sich viel später einer Geschlechtsangleichung und ist heute Chaz Bono, Cher unterstützte ihr Kind dabei aus tiefster Überzeugung.

Eine freie Frau

Singer and actress Cher poses for a Fashion Session in a Bob Mackie Creation on April 9, 1978. PUBLICATIONxNOTxINxUSA Copyright: xLangdon/RockxNegatives/MediaPunchx
Bild: www.imago-images.de

1977 tourten Cher und Allman gemeinsam durch Europa – und lernten sich hassen. Sie begann eine Beziehung mit Kiss-Musiker Gene Simmons und beschloss, fortan eine Solokarriere zu verfolgen. Hier sehen wir sie 1978 in einem typischen Cher-Outfit. Viel Haut, viel Glitzer, viel Freiheit. Und enorm viel Erfolg.

Die Alleskönnerin

RECORD DATE NOT STATED A cast portrait from Silkwood. cast portrait from Silkwood.
Bild: www.imago-images.de

1983 erschüttert der Film «Silkwood» das Publikum. Meryl Streep, Cher und Kurt Russell spielen drei beste Freunde, die in einer Plutonium-Aufbereitungsanlage lebensgefährlicher Strahlung ausgesetzt sind. Meryl Streep stirbt. Es gab fünf Oscar-Nominationen, eine davon war für Cher.

Haarpracht

R�tro - D�c�s de Claude Montana - ARCHIVES - LA CHANTEUSE CHER ET CLAUDE MONTANA AUX OSCARS DE LA MODE EN 1986 Paris France *** Retro Todesf�lle von Claude Montana Archiv DIE SINGER CHER und CLAUDE Mo ...
Bild: www.imago-images.de

Mit einem ihrer Designer, dem Franzosen Claude Montana, 1986 in Paris.

Ost–West

Bildnummer: 56661564 Datum: 31.10.1987 Copyright: imago/teutopress Cher mit Thomas Gottschalk 10/87 - Cher und Thomas Gottschalk am 31. Oktober 1987 in Wetten, dass...? in Kiel USA Amerikanerin ameri ...

Wieso trägt Thomas Gottschalk 1987 bei dieser «Wetten, dass …?»-Probe Hosenträger mit russischer Beschriftung, scheint sich Cher zu fragen. Sie ist nicht die einzige.

Verhext

CHER, MICHELLE PFEIFFER and SUSAN SARANDON in THE WITCHES OF EASTWICK, 1987, directed by GEORGE MILLER. Copyright WARNER BROTHERS. Credit: WARNER BROTHERS / Album
Bild: www.album-online.com

Und weiter geht's mit einem Filmhit! Zur Abwechslung keine Tragödie. Cher, Susan Sarandon und Michelle Pfeiffer 1987 in «The Witches of Eastwick».

Der Oscar

Info - La chanteuse Cher f�te ses 75 ans - ARCHIVES - LA CHANTEUSE CHER ET MICHAEL DOUGLAS LORS DE LA SOIREE DES OSCARS EN 1988, RECOMPENSES MEILLEURE ACTRICE POUR LE FILM MOONSTRUCK ET MEILLEUR ACTEU ...
Bild: www.imago-images.de

1988 erhält Cher für die romantische Komödie «Moonstruck» einen Oscar. Neben ihr: Michael Douglas mit seinem Oscar für «Wall Street».

Big Wigs

Winona Ryder, Christina Ricci &amp; Cher Characters: Mrs. Flax,Kate Flax &amp; Charlotte Flax Film: Mermaids USA 1990 Director: Richard Benjamin 14 December 1990 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyri ...
Bild: www.imago-images.de

Die 90er-Jahre stehen für sie modisch im Zeichen der Perücke, heisst es. Sehr schön zu sehen 1990 im Film «Mermaids» mit Winona Ryder und Christina Ricci.

Bowie-Style

Tina Turner, Cher, 1990. Photo by John Barrett/PHOTOlink/Courtesy Everett Collection Tina Turner Cher3484ASCA038 F4206 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xx ASCA038 F4206
Bild: www.imago-images.de

Wie sie ohne Perücke aussieht? Ein bisschen wie David Bowie. Cher mit Tina Turner, 1990.

Abendröte

STOCKHOLM 991117 Sangerskan Cher vid sitt uppträdande pa Globen pa onsdagen SWE x1014x *** STOCKHOLM 991117 Singer Cher at her performance at Globen on Wednesday SWE x1014x PUBLICATIONxNOTxINxDENxNORx ...
Bild: www.imago-images.de

In Sachen Perücken geht wirklich alles. Auch dies. 1999 auf Tournee.

Göttinnengleich

60578 02 US singer Cher performs at Le Zenith concert hall in Paris on Wednesday May 26, 2004. Photo by Pierre Hounsfield/ABACA. PUBLICATIONxNOTxINxFRAxESPxUKxUSAxBELxPOL Copyright: xHounsfieldxPierre ...
Bild: www.imago-images.de

2004 bei ihrem Pariser Konzert.

Rock-Chic

Cher in Paris Cher outside of the Plaza Hotel in Paris, France, on July 7, 2006. Photo by ABACAPRESS.COM Paris France PUBLICATIONxNOTxINxFRAxSPAxUKxUSAxBELxPOL Copyright: xABACAx 101545_01 ABACAx 1015 ...
Bild: www.imago-images.de

Beinahe inkognito. 2006 in Paris.

Normcore

Divas Unite Christina Aguilera and Cher film a scene on a busy Hollywood street for their latest movie Burlesque 36778, HOLLYWOOD, CALIFORNIA - Thursday January 7, 2010. Divas Unite Christina Aguilera ...
Bild: www.imago-images.de

2010 mit Christina Aguilera beim Dreh von «Burlesque».

Den Spass lässt sie sich nicht nehmen

MAMMA MIA HERE WE GO AGAIN 2018 MAMMA MIA HERE WE GO AGAIN 2018 CHER, ANDY GARCIA EDITORIAL USE ONLY Copyright: xx
Bild: www.imago-images.de

Im komplett durchgeknallten und wirklich nicht mehr rechtfertigbaren Klamauk «Mamma Mia! Here We Go Again» (2018) spielte Cher 35 Jahre nach «Silkwood» mal wieder mit Meryl Streep. Und sang, dass selbst Steine weinten! Wie viele Filter da allerdings über ihr Gesicht gelegt wurden, war brutal.

Sonnenkönigin

Entertainment Bilder des Tages SUNRISE FL - JANUARY 19: Cher performs during the Here We Go Again tour at The BB&amp;T Center on January 19, 2019 in Sunrise, Florida. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY C ...
Bild: imago stock&people

«Here We Go Again» ist der Titel ihrer 2018 begonnenen Tour, die 2020 durch Covid abgebrochen wurde. Weitere Tourpläne sind keine bekannt. Die Zeitschrift «Rolling Stone» schrieb über die Tour, sie sei der Beweis, dass Cher «jeden Popstar jeder Generation in den Schatten stellt».

Das aktuelle Glück

Cirque du Soleil s KOOZA Red Carpet Premiere SANTA MONICA, LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA - OCTOBER 24: Slash Electric Alexander Edwards, Alexander Edwards and Cher arrive at Cirque du Soleil s KOOZA Re ...
Bild: www.imago-images.de

2022 lernen sich Cher und der Universal-Musikmanager Alexander Edwards an der Paris Fashion Week kennen. Die Liebe schlägt zu. Edwards ist 2026 exakt 40 Jahre alt geworden, also halb so alt wie Cher. Die Mutter seines Sohnes (mit im Bild, also der Sohn), das Model Amber Rose, ist selbst ein Riesenfan von Cher und absolut begeistert von dem Paar, endlich könne jemand ihrem Kind die Stabilität bieten, die es brauche. «Liebe kennt keine Mathematik», kommentiert Cher selbst den Altersunterschied.

«If I Could Turn Back Time» heisst einer ihrer grössten Hits. Doch wenn eine es nicht nötig hat, die Zeit zurückzudrehen, dann Cher. Sie definiert die Zeit ganz nach Belieben. Happy Birthday!

(sme)

Mehr zum Thema Musik
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Söft Metal – krasse T-Shirts für laue Bands
1 / 8
Söft Metal – krasse T-Shirts für laue Bands
Söft Metal/Nerdcore
quelle: söft metal/nerdcore
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Mehr ESC-Songs, die ohne Musik gar nicht mal so gut klingen
Video: extern
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
17 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Hans Jürg
20.05.2026 12:38registriert Januar 2015
Also wenn man - wie ich... - böse ist, dann:

"Teile von Cher werden 80"


Happy Birthday!
256
Melden
Zum Kommentar
17
Buckelwal Timmy ist tot: Was man aus dem Fall lernen kann
Buckelwal Timmy ist tot. Für das mehrfach gestrandete Tier, das über Wochen die Schlagzeilen dominierte, gab es keine erfolgreiche Rettung. Experten hatten von dem Transport des Wals abgeraten und die Überlebenschancen des geschwächten Tieres als gering eingeschätzt. Doch was bleibt vom Fall Timmy? Und was lässt sich daraus lernen?
Zur Story