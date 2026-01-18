Beatles, Nirvana, Pink Floyd: Riesige Auktion bei Christie's

Legendäre Instrumente, handgeschriebene Texte und Sportrequisiten kommen im März bei einer grossen Versteigerung von Christie's in New York unter den Hammer. Ausgewählte Highlights der mehrteiligen Auktion sind vorab bis zum 22. Januar bei einer Ausstellung in den Räumen des Traditionshauses in London zu sehen.

Versteigert werden mehrere hundert Objekte aus der «Jim Irsay Collection», einer der bedeutendsten privaten Sammlungen dieser Art. Der US-Unternehmer, Milliardär und Mäzen Jim Irsay, langjähriger Besitzer des NFL-Teams Indianapolis Colts und leidenschaftlicher Sammler, ist im vergangenen Jahr gestorben.

Gitarren von Cobain und Gilmour, Songtext von Dylan

Im Zentrum stehen berühmte Instrumente der Rockgeschichte. Highlight ist eine 1966er Fender Mustang, die Nirvana-Frontmann Kurt Cobain gehörte. «Es war eine seiner liebsten Gitarren», sagte Amelia Walker, die bei Christie's London die Abteilung für private und bedeutende Sammlungen leitet, der deutschen Nachrichtenagentur DPA.

Cobain spielte sie auf den Alben «Nevermind» und «In Utero». Sie ist ausserdem im Video zu «Smells Like Teen Spirit» zu sehen. «Sie ist also wirklich ein zentrales Element in der gesamten Nirvana-Geschichte», so Walker. Christie's rechnet mit Geboten in Höhe von bis zu 4,3 Millionen Euro.

Für die schwarze Fender Stratocaster von David Gilmour, mit der er den Sound von Pink Floyd entscheidend prägte, werden Gebote von bis zu 3,4 Millionen Euro erwartet.

Günstiger zu haben sind eine Trompete von Miles Davis (Schätzwert: bis zu 130'000 Euro), ein Saxofon von John Coltrane (51'000 Euro) oder eine Robe von James Brown (42'000 Euro). Bob Dylans handgeschriebener Songtext zu «The Times They Are A-Changing» könnte für bis zu 680'000 Euro den Besitzer wechseln.

Ein Raum voller Beatles-Erinnerungen

Einen ganzen Raum der Ausstellung nehmen Erinnerungsstücke der Beatles ein. In London ist das Bassdrum-Fell zu sehen, das Schlagzeuger Ringo Starr 1964 beim legendären Auftritt der «Fab Four» in der «Ed Sullivan Show» benutzte. «Das war ein Moment, der im 20. Jahrhundert alles verändert hat», sagt Walker. Es wird auf bis zu 1,8 Millionen Euro geschätzt.

Auch Starrs erstes Ludwig-Schlagzeug, Gitarren von John Lennon und George Harrison sowie ein handgeschriebener «Hey Jude»-Text von Paul McCartney und die eidesstattliche Erklärung zur Auflösung der Beatles werden versteigert.

Manuskript von Jack Kerouac, WM-Gürtel von Muhammad Ali

Auch Objekte aus Literatur, Sport und Film kommen unter den Hammer. Als Toplos gilt das mit der Schreibmaschine verfasste Rollenmanuskript von Jack Kerouac für den Roman «On The Road». «Es ist die Bibel der Beat-Generation», sagt Amelia Walker. Christie's erwartet Gebote von bis zu 4,3 Millionen Euro.

Ein Höhepunkt aus der Sportgeschichte ist der WBC-Weltmeisterschaftsgürtel von Muhammad Ali, den er 1974 durch den Sieg über George Foreman beim «Rumble In The Jungle» gewann. Das Auktionshaus rechnet mit umgerechnet bis zu 3,4 Millionen Euro.

Aus dem Filmbereich werden unter anderem ein handgeschriebenes Drehbuch von Sylvester Stallone zum Filmklassiker «Rocky», ein «Goldenes Ticket» aus dem Film «Willy Wonka und die Schokoladenfabrik» oder eine Brille, die Mike Myers im ersten «Austin Powers»-Film trug versteigert.

Die Versteigerung findet in vier Abschnitten vom 3. bis 17. März statt – live vor Ort in New York und auch online. Ein Teil der Erlöse soll laut Christie's wohltätigen Zwecken zugutekommen. (hkl/sda/dpa)