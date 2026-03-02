wechselnd bewölkt
Michael B. Jordan: Blood & Sinners holt Hauptpreis bei Actor Awards

Michael B. Jordan poses with the awards for outstanding performance by a male actor in a leading role and outstanding performance by a cast in a motion picture for &quot;Sinners&quot; during the 32nd ...
Hauptdarsteller Michael B. Jordan erhielt zudem die Trophäe als beste männliche Hauptrolle.Bild: keystone

02.03.2026, 09:0702.03.2026, 09:07

Bei den als Oscars-Vorboten geltenden Actor Awards hat das Vampir-Drama «Blood & Sinners» den Preis für das beste Kinofilm-Ensemble gewonnen. Hauptdarsteller Michael B. Jordan erhielt zudem die Trophäe als beste männliche Hauptrolle von Hollywoods Schauspielerverband (Screen Actors Guild / SAG) mit seinen über 118'000 stimmberechtigten Mitgliedern. Er setzte sich damit unter anderem gegen Timothée Chalamet und Leonardo DiCaprio durch.

Als beste Hauptdarstellerin wurde am Sonntagabend in Los Angeles (Ortszeit) Jessie Buckley für «Hamnet» ausgezeichnet. Nominiert waren unter anderem auch Kate Hudson («Song Sung Blue») und Emma Stone («Bugonia») gewesen. In den Kategorien der besten Nebenrollen gewannen Amy Madigan («Weapons») und Jean Penn («One Battle After Another»).

Die früher SAG-Awards genannte Verleihung vergibt auch Preise an TV-Produktionen. In der Topsparte um den Ensemble-Preis setzte sich die Besetzung der Drama-Serie «The Pitt» durch. Auch hier sahnte mit Noah Wyle der Hauptdarsteller zusätzlich die Trophäe für die beste männliche Hauptrolle ab. Beste Drama-Hauptdarstellerin wurde Keri Russell für «Diplomatische Beziehungen».

Als beste Comedy-Serie dominierte «The Studio» die Verleihung: Hier räumten sowohl das Gesamt-Ensemble, Schauspieler Seth Rogen und die erst Ende Januar verstorbene Schauspielerin Catherine O'Hara jeweils Preise ab. Michelle Williams und Owen Cooper wurden für «Dying for Sex» und «Adolescence» als beste Hauptdarsteller einer Miniserie ausgezeichnet.

Die zum 32. Mal vergebenen Actor Awards zählen zu den wichtigsten Preisen der Schauspiel-Branche und gelten als Indikator für die am 15. März anstehende Oscar-Verleihung. (sda/dpa)

«Marty Supreme»: Chalamet ist superb als Pingpong-Hochstapler, gebt ihm einen Oscar!
