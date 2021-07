Auf dem Heimweg von den Ferien gibt es im Grunde nur eine Sache, auf die man sich freut: auf die erste Mahlzeit! Sei das ein Wurstkäsesalat oder bloss eine Portion Spaghetti – die Gerichte, auf die man im Ausland verzichten musste, schmecken nach den Ferien noch viel besser als sonst.

Bei uns sind es folgende Gerichte, die nach der Ferien-Rückkehr auf unsere Teller kommen:

Brot, Brot, Brot! Denn: So gutes Brot wie in der Schweiz gibt es nirgendwo!