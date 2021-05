Leben

Die schönsten Schweizer Gärten in vielen Fotos



Zeigt uns eure (Balkon-)Gärten!

Ob man durch Corona seinen grünen Daumen entdeckt hat oder schon immer ein Flair für Pflanzen hatte – die Gartensaison ist in vollem Gange. Das Wetter macht uns zwar noch etwas das Leben schwer, doch die Hochbeete werden langsam bestückt, Blumenkistchen bepflanzt.

Auch bei der watson-Community wird fleissig gegärtnert, wie Kommentare in diesem Beitrag gezeigt haben:

Hier einige Beispiele, wie es bei der watson-Nutzerschaft zu und hergeht:

Bild: watson

Bild: watson

Und dann hat amberli folgenden Beitrag in unserer Kommentarspalte hinterlassen:

bild: watson

Okay, als Erstes müssen wir uns natürlich das Bild von Diskretionsverweigerer anschauen, auf das amberli verweist:

Bild: watson

Da stellt sich uns natürlich sofort die Frage: Ist das dein City-Balkon, Diskretionsverweigerer, oder spionierst du nur gerne die City-Balkone deiner Nachbarn aus? 😏

Während wir also alle gespannt auf die Antwort von Diskretionsverweigerer warten, setzen wir doch in der Zwischenzeit amberlis Vorschlag um. Hier also der offizielle watson-Aufruf:

Ehrenwerte watson-Community

Hiermit seid ihr dazu aufgerufen, alles, was in euren Gärten so kreucht und fleucht, wächst und gedeiht, uns in der Kommentarspalte dieses Beitrags zur Ansicht darzureichen.

Zugelassen sind sämtliche Heimstätten von Pflanzen, vom kleinsten Stadtgarten, bis zur riesigen privaten Parkanlage. Gerne dürft ihr einige beschreibende Worte anfügen, die uns eure gärtnerische Aktivität noch etwas näher bringt. Auch Tipps und Tricks werden mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen.

Im Anschluss wird unser Praktikant qualifiziertes Personal alle Kommentare sichten und ein Best-of zusammenstellen, welches euch dann in einem separaten Beitrag zur Ansicht dargereicht wird.

Hochachtungsvoll: watson

Postskriptum: Zu gewinnen gibt es nichts ausser Ruhm und Ehre.

Ich beginne und lege mit meinem aktuellen Balkonchaos vor (Work in Progress):

Bild: pascal scherrer

Bild: pascal scherrer

So, nun seid ihr dran!

