Bruno Mars hat mittlerweile 15 Grammy-Auszeichnungen. Bild: instagram

Bruno Mars kündigt erstes Soloalbum seit zehn Jahren an

Zehn Jahre nach seinem bislang letzten Soloalbum hat Sänger Bruno Mars eigenen Worten zufolge eine neue Platte fertiggestellt.

Der mehrfache Grammy-Preisträger (40) verkündete knapp auf der Plattform X: «Mein Album ist fertig.» Details zur Veröffentlichung, zum Titel oder der Tracklist waren zunächst nicht bekannt.

Sein letztes Solo-Album erschien 2016. Bild: instagram

Seine bisher letzte Soloplatte «24K Magic» mit Songs wie «That's What I Like», «Finesse» und «Versace on the Floor» war Ende 2016 erschienen. Mars räumte bei den Grammy Awards 2018 sechs Auszeichnungen ab, darunter für das Album des Jahres.

Zuletzt hatte der US-amerikanische R&B-Sänger an mehreren Singles mitgewirkt. Mit Lady Gaga veröffentlichte er die Ballade «Die with a Smile», mit der K-Pop-Sängerin Rosé den Hit «APT». 2021 brachte er im Duo mit Anderson Paak als Silk Sonic die Platte «An Evening with Silk Sonic» heraus. (sda/dpa)