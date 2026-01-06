wechselnd bewölkt-6°
Bruno Mars kündigt erstes Soloalbum seit zehn Jahren an

Bruno Mars
Bruno Mars hat mittlerweile 15 Grammy-Auszeichnungen.Bild: instagram
Bruno Mars kündigt erstes Soloalbum seit zehn Jahren an

06.01.2026, 13:28

Zehn Jahre nach seinem bislang letzten Soloalbum hat Sänger Bruno Mars eigenen Worten zufolge eine neue Platte fertiggestellt.

Der mehrfache Grammy-Preisträger (40) verkündete knapp auf der Plattform X: «Mein Album ist fertig.» Details zur Veröffentlichung, zum Titel oder der Tracklist waren zunächst nicht bekannt.

Bildnummer: 59263962 Datum: 23.02.2013 Copyright: imago/STAR-MEDIA ZDF - Wetten, dass...? S�nger Bruno Mars ( USA ). S�nger Bruno Mars ( USA / b�rgerl. Peter Gene Hernandez ) w�hrend der ZDF - Sendun ...
Sein letztes Solo-Album erschien 2016.Bild: instagram

Seine bisher letzte Soloplatte «24K Magic» mit Songs wie «That's What I Like», «Finesse» und «Versace on the Floor» war Ende 2016 erschienen. Mars räumte bei den Grammy Awards 2018 sechs Auszeichnungen ab, darunter für das Album des Jahres.

Zuletzt hatte der US-amerikanische R&B-Sänger an mehreren Singles mitgewirkt. Mit Lady Gaga veröffentlichte er die Ballade «Die with a Smile», mit der K-Pop-Sängerin Rosé den Hit «APT». 2021 brachte er im Duo mit Anderson Paak als Silk Sonic die Platte «An Evening with Silk Sonic» heraus. (sda/dpa)

