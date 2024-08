Diese Ausdrücke sind so alt, dass wir sie heute ein für alle Mal zu Grabe tragen

Weiss die heutige Jugend überhaupt noch, was eine Landkarte ist?

Wir dachten tatsächlich, es sei cool, so zu reden.

Manche erinnern sich vielleicht sogar noch an Infrarot.

Das «M» in MTV steht eigentlich für Music.

Heute wollen wir uns noch mal genau diesen besinnen. Auf dass sie in Frieden ruhen mögen.

Nicht nur in Coca-Cola hatte es früher Kokain drin – auch gegen Zahnweh soll es helfen.

Bundesrat will Vorlage zu neuen AKW erarbeiten – das Wichtigste in 5 Punkten

Kernkraft als langfristige Option – Bundesrat will AKW-Verbot kippen

Mbabu vor Wechsel nach Dänemark +++ Tah will Leverkusen unbedingt verlassen

Ausgebüxter Affe am Bodensee bekommt Namen Luke Lakewalker

Der ausgebüxte Affe im deutschen Bodenseeraum hat einen Namen bekommen: Luke Lakewalker heisst der Ausreisser nun, der in der vergangenen Woche vom Salemer Affenberg aus, für einige Zeit einen Ausflug an den See gemacht hatte.