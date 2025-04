Egoismus, Neid, Arroganz: Welche Eigenschaften findest du am schlimmsten? Stimme ab!

FEHLER UND CHAOS

Der Artikel wurde nochmal überarbeitet, weil uns ein grober Fehler unterlaufen ist: Text und Titel sprachen in der ursprünglichen Version von positiven Eigenschaften, die Liste enthielt dann aber bloss negative. Wir haben schlicht die Listen vertauscht, so dumm! Das Klicki-Klicki-Tool, wie wir es intern nennen, um solcherlei Daten zu erheben, ist brandneu und wir sind, wie ihr gemerkt habt, im Umgang damit noch nicht so geübt.

Durch das heillose Durcheinander ist natürlich zurecht Verwirrung in der Kommentarspalte entstanden, die von uns viel zu lange nicht bemerkt und dadurch mit viel zu viel Verspätung aufgelöst wurde.

Wir wollen uns dafür in aller Form bei euch entschuldigen.