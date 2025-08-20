bedeckt19°
DE | FR
burger
Leben
Zürich

Der Zoo Zürich hat seltene Nutztiere zum Fressen gern

Eines der zwei schwarzen Alpenschweine vergnuegt sich am Montag, 15. Oktober 2018 im Tierpark Goldau. Der Tierpark Goldau informiert am Dienstag, 16. Oktober 2018 ueber die schwarzen Alpenschweine wel ...
Ein schwarzes Alpenschwein.Bild: KEYSTONE

Der Zoo Zürich hat seltene Nutztiere zum Fressen gern

20.08.2025, 10:47
Mehr «Leben»

Im Streichelzoo Zoolino im Zoo Zürich leben seltene Nutztierrassen. An Tieren wie dem Schwarzen Alpenschwein oder dem Appenzeller Barthuhn haben nicht nur die jüngsten Zoobesucher ihre Freude – sie dienen auch den Fleischfressern im Zoo als Nahrung.

«Fördern durch Nutzen» und «Erhalten durch Aufessen» heissen die von der Stiftung Pro Specie Rara propagierten Slogans, die im Zoo Zürich befolgt werden, wie dieser am Mittwoch mitteilte. Einzelne Tiere der im Zoo gehaltenen seltenen Nutztierrassen werden verfüttert. «Die getöteten und verfütterten Tiere haben ein artgerechtes Leben geführt und der Transportweg entfällt», heisst es in der Mitteilung.

Zu den Tieren, die den Speiseplan der Fleischfresser im Zoo bereichern, gehört etwa das Schwarze Alpenschwein. Seit Juni leben zwei der pechschwarzen Säue im Zoolino. Früher waren mehrere robuste Bergschweinrassen im Alpenraum für die Beweidung und als Fleischlieferanten weit verbreitet. Im Zuge der Industrialisierung wurden die Tiere verdrängt, in der Schweiz starben sie komplett aus.

Durch Zuchtprogramm gerettet

2013 wurde in Italien ein Zuchtprogramm zur Rettung des Bergschweins gestartet. Die letzten noch verbliebenen, zuchtfähigen Tiere der noch existierenden Linie wurden zusammengeführt. Daraus entstand das schwarze Alpenschwein.

Mit seinem kurzen Körper und den relativ länglichen Beinen kann es sich auch in steilem Gelände sicher bewegen. Seine dunkle Pigmentierung schützen es vor Sonnenbrand durch die intensive Sonneneinstrahlung in den Bergen.

Neben den Alpenschweinen leben vier weitere Pro-Specie-Rara-Rassen im Zoo Zürich. Es handelt sich dabei um das Schweizerhuhn, das Appenzeller Barthuhn, das Schweizer Dreifarben-Kleinscheckenkaninchen und das Bündner Oberländer Schaf. (sda)

Mehr zum Zoo Zürich:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Trump sprach mit Orban über EU-Beitritt der Ukraine +++ Lettland will Ostgrenze stärken
2
Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!
3
Touristen flüchten vor der Hitze in den Norden – das sorgt für Probleme
4
So viel verdienen Lehrpersonen in der Schweiz
5
Trumps grösster Albtraum – eine verrückte Woche im Rückblick
Meistkommentiert
1
Trapp wechselt zum Paris FC +++ Sierro zieht es nach Saudi-Arabien
2
«Ich eröffne mal DIE Diskussion: Wo isst man den besten Döner?»
3
Putin droht bei Reise nach Genf trotz Haftbefehl keine Festnahme – warum das möglich ist
4
Studie enthüllt: Wer Abnehmspritze Wegovy absetzt, nimmt innert Kürze wieder zu
5
Bis zu 46 Grad – so sehen die Wetter-Szenarien der Schweiz aus
Meistgeteilt
1
«Es ist zu befürchten, dass die amerikanische Regierung die Ausgangslage nicht versteht»
2
Schweizer Trumpisten treffen sich im Geheimen – SVP-Grossrat mischt mit
3
Trump will Raumfahrt-Vorschriften lockern + Brasilien stellt Milliarden gegen Zölle bereit
4
Die ewige Naivität der Schweiz im Umgang mit den USA
5
SRF wirbt bei zahlreichen Sendungen mit Büne-Huber-Bild – auch bei Kindermörder-Dok
Wie hält Make-up auch bei dieser Hitze? Eine Zirkuskünstlerin verrät ihre Tricks
Bei über 30 Grad ist es schwierig, ein Styling hinzubekommen, das auch längere Zeit der Hitze standhält. Ein Profi erklärt, worauf zu achten ist.
Es ist Ferienzeit und vielerorts stehen Festivals, Hochzeiten und Partys an. Bei der momentanen Hitzewelle ist es aber nicht einfach, bei den jeweiligen Anlässen gut auszusehen. Denn das zuerst so sorgfältig gemachte Make-up sieht schon nach einigen Stunden aus wie ein Kuchenteig. Und auch die gestylten Haare leiden unter Hitze und Luftfeuchtigkeit.
Zur Story