Grippe-Saison: Deutlich mehr Hospitalisationen wegen Influenza

Une illustration sur le theme de la grippe montre une table de chevet devant un lit avec un medicament NeoCitran contre le Rhume et le Refroidissement (Schnupfen und Erkaeltung), une boite de Dafalgan ...
Lästig bis gefährlich: Influenza grassiert in der Schweiz.Bild: KEYSTONE

Grippe-Saison: Deutlich mehr Hospitalisationen wegen Influenza

Die Grippewelle erreicht die Schweiz früher als sonst. Mehr Menschen als im Vorjahr wurden im Dezember wegen Influenza hospitalisiert.
31.12.2025, 09:0831.12.2025, 09:08

An den Festtagen sind Menschen mit Grippe laut dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) wegen geschlossener Arztpraxen häufiger in die Notaufnahme gegangen. Viele von ihnen waren so schwer erkrankt, dass sie im Spital aufgenommen wurden, wie Radio SRF 1 berichtete.

«Besonders an und nach Weihnachten gab es eine deutliche Zunahme der Influenza-Fälle», sagte eine Sprecherin des Universitätsspitals Basel dem Radiosender.

Momentan würden im Basler Spital fast viermal so viele Menschen mit Grippe gepflegt wie im Dezember 2024. Wegen der vielen Grippefälle habe das Universitätsspital Basel die Maskenpflicht eingeführt.

Bereits vor Weihnachten haben gemäss dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) aufgrund von Grippesymptomen mehr als doppelt so viele Personen eine Arztpraxis aufgesucht als vor einem Jahr.

(sda/hah)

Mindestens 2000 Menschen liegen an Weihnachten mit Grippe im Bett
