Meister Bern siegt – und fällt trotzdem unter den Strich

Der SC Bern rutschte trotz eines 5:4-Sieges nach Verlängerung gegen Genève-Servette als Neunter unter den Strich. Derweil verbesserte sich der HC Davos dank eines 3:2 bei Ambri-Piotta um drei Plätze in den 7. Rang.

Obwohl der HC Davos bis zu fünf Spiele weniger absolviert hat als die Konkurrenz, schafften die Bündner den Sprung über den Strich. Das Team von Trainer Christian Wohlwend gewann bei Ambri-Piotta 3:2 und ist nun Tabellen-7.

Die Basis zum dritten Sieg in Folge legte der HCD am Ende des zweiten Drittels mit zwei Toren innert 152 Sekunden. In der 37. Minute brachte Otso Rantakari die Bündner zum zweiten Mal in Führung, dann erhöhte Perttu Lindgren auf 3:1. Rantakari entpuppt sich für die Davoser …