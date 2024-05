Polarlichter bei Chur. Bild: zvg/alex alvarez

Du hast die Polarlichter verschlafen? So sieht die Lage in der Nacht auf morgen aus

Am Schweizer Nachthimmel ereignete sich in der Nacht auf Samstag ein seltenes Spektakel: Vielerorts konnte man Polarlichter beobachten. Diese tauchten den Himmel in ein mystisches Violett-Rot. Solche Bilder kennt man sonst nur vom hohen Norden.

Nicht wenige dürften das Himmelleuchten jedoch verschlafen haben. Können sie das Verpasste in der Nacht auf Sonntag nachholen?

«Vielleicht. Vom Wetter her ist die nächste Nacht gut. Es hat nur ein paar Schleierwolken», sagt Roger Perret von Meteo News zu watson. «Die Sonnenwindstärke dürfte aber leicht abnehmen. Ich würde nicht darauf wetten, dass in der Nacht auf Sonntag nochmals Polarlichter zu sehen sind.»

Am ehesten in den Bergen

Am grössten sei die Chance in den Bergen. Im Flachland werde man wahrscheinlich höchstens ganz schwache Polarlichter sehen. Der relevante KP-Index sei immer noch auf 8, erklärt Perret.

Der KP-Index misst die Magnetfeldschwankungen, die durch Sonnenaktivität ausgelöst werden. Die Skala reicht von 0 bis 9.

Auf dem Simplon könnte man meinen, man sei in einem Märchen gelandet. Video: watson

«Die zyklische Sonnenaktivität ist in diesem und im nächsten Jahr teilweise hoch, es ist also möglich, dass man im Herbst oder Winter die Nordlichter wieder sieht.» Roger Perret, MeteoNews

Perrets Fazit: «Wer es gestern verpasst hat, für den gibt es in der kommenden Nacht noch gewisse Chancen.» Die nächste Gelegenheit bietet sich vielleicht bald. «Die zyklische Sonnenaktivität ist in diesem und im nächsten Jahr teilweise hoch, es ist also möglich, dass man im Herbst oder Winter die Nordlichter wieder sieht.» Im Sommer sei die Wahrscheinlichkeit kleiner, so Perret. «Die Nächte sind dafür zu kurz.»

Falls du es verschlafen hast, hier nochmals die besten Fotos von gestern Nacht:

Dietlikon – so schön wie noch nie. Bild: zvg

Hüntwangen im Tromsø-Look. Bild: zvg

Gstaad im violetten Gewand. Bild: zvg/Ivan Gutzwiller

Ausblick vom Aarauer Telli. Bild: zvg

Polarlicht vom Pizol. Bild: foto-webcam.eu

