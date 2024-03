Das Alter ist nur eine Zahl

«Happy Birthday to you» sang das volle Publikum als Auftakt am vergangenen Sonntagabend in Muri im «Pflegidach» für die 80 gewordene Vibraphon-Legende David Friedman. Zusammen mit dem Schlagzeuger Tilo Weber und Oliver Potratz am Kontrabass war die Band «Generations Trio» vollständig und performte lange einstudierte Jazz-Stücke für Zuhörer von jung bis alt.

«Wir singen am Anfang kurz ein Happy Birthday für David und nach dem Konzert gibt es Kuchen», flüsterte Stephan Diethelm, Ressortleiter von «Musig im Pflegidach», kurz vor dem Konzert. Die lebende Vibraphon-Legende feierte am Abend vom 10. März 2024 seinen runden achtzigsten Geburtstag in Muri und mit dabei waren Bewunderer des Künstlers sowie ehemalige Schülerinnen und Schüler, die bis heute von ihm inspiriert sind.

«Er ist jemand, der sich immer weiterentwickelt», meinte Sonja Huber, eine seiner ehemaligen Studierenden. Trotz seiner strengen Unterrichtungsart sei er ein humorvoller Mensch, fügte sie hinzu. Dies konnte man im Verlauf des Abends deutlich spüren, da David seine Gedankengänge laut mit dem Publikum teilt, was vom Publikum positiv aufgenommen wurde. So erwähnte er, dass die Band jeweils donnerstags probte und das über mehrere Wochen. Folglich nannte er die Probelektionen «Thursday afternoon», «Thursday lunch», «Thursday weather» oder «Thursday session».

Lautlose Kommunikation

Man erkennt eine gut zusammenpassende Band an zwei Merkmalen: Einem reibungslosen Konzertablauf und einer Ausstrahlung von unbeschreiblichen Gesichtsausdrücken. Die Blicke, welche von rechts nach links schossen, zeigten nach nur kurzer Zeit, was für gutgeölte Maschinen diese Konzertmusiker sind. Keine Worte oder Laute waren nötig, um sich zu verständigen. Wann sich ein Spieler zurücknehmen soll, ergibt sich wie von selbst. Auffallend war, dass die Musiker viel Spass am Spielen hatten und diesen auch ungeniert ausstrahlten. Das breite Lächeln des Kontrabassspielers rundete die Stimmung schön ab.

«Mal eine Abwechslung»

«Es ist toll, dass auch ältere Stars hier auftreten, also verhältnismässig, meine ich», äusserte Stephan bei seiner Ansprache vor dem Konzert. Normalerweise kommen junge Künstler aus aller Welt nach Muri. An diesem Abend durften wir einen Gast begrüssen, der schon um die Welt gereist ist und mit dutzenden weiteren Musikpersönlichkeiten kollaborierte, dazu gehören zum Beispiel Yoko Ono oder Bobby McFerrin. Seine Erfolge sprechen auch für sich, denn der Musiker war unter anderem für einen deutschen Grammy nominiert und wurde eingeladen, ein Jazzfestival in Berlin zu moderieren.

Der nichtbestandene Führerschein des eigenen Sohnes

Richtig gelesen. Die Inspiration für das zweite Stück des Abends holte sich der ehemaliger Jazzprofessor aus einem vermeidbaren Fehler, den sein Sohn beging und welcher ihm am Schluss sein Durchfallen einbrachte. Er sei nach links abgebogen, obwohl der Prüfer nach rechts sagte, und der Sohn hätte beinahe den Hund einer alten Dame umgefahren. «Der Hund lebt noch – und die Frau auch», erzählte der Musiker mit einer Verzögerung und einer lachenden Stimme. Daher komme auch der Titel dieses Stücks: Turn left.

«Ein Abend mit endlosen Abenteuern und wundervollen Erinnerungen»

So bezeichnete der Komponist den vergangenen Abend in einem Interview. Jazz sei etwas für jede Altersklasse, man könne nie genug davon haben. Mit seinem dynamischen Spielstil verzauberte er alle im Raum in eine Trance, denn keiner konnte seine Augen von ihm nehmen. Er spielte mit so einer Leidenschaft und Hingabe, wie es kaum ein anderer auf dem Vibraphon tat. Achtzig Jahre hin oder her, das Alter ist schlussendlich wirklich nur eine Zahl.