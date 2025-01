Or Bareket @ Musig im Pflegidach, Muri

Jazz voller Gegensätze – Wildheit und Harmonie



Die Gäste von Musig im Pflegidach (MiP) wurden am 3. November 2024 vom Kontrabassisten Or Bareket und seiner Band verzaubert. Bareket präsentierte als Bandleader sein vor einigen Wochen erschienenes Album YOM. Zusammen mit ihm spielten die amerikanische Schlagzeugerin Savannah Harris, der Altsaxophonist aus New York Godwin Louis und, als Vertretung für den Pianisten Jeremy Corren, Lex Korten.

Victoria Niederberger

Mehr «Musig im Pflegidach»

Or Bareket trat nicht zum ersten Mal im Pflegidach auf. Zuvor war er bereits zwei Mal als Künstler in der Konzertreihe MiP aufgetreten. Der israelische Jazzmusiker und Komponist lernte mit 18 Jahren den Kontrabass zu spielen und überzeugte das gesamte Publikum von seinem Können. Mit seinen Bass-Soli zog er alle in seinen Bann. Zu Beginn benötigte die Band einen kurzen Augenblick, bis sie in ihrer vollen Harmonie und Einigkeit überzeugte. Danach konnte sie kaum ausgebremst werden, sodass sie die ersten 30 Minuten ohne Unterbruch durchspielte.

Hinweis Die Autorin ist Schülerin an der Kantonsschule Wohlen. Im Rahmen ihresDeutschunterrichts verfassen die Schülerinnen und Schüler auch Konzertberichte,die in die Note einfliessen.

Ein Kontrabassist als Bandleader

Tatsächlich spielt der Kontrabass im Jazz eine sehr wichtige Rolle. Der Kontrabass ist ein unverzichtbares Jazzinstrument, da er mit seiner Harmonik und Rhythmik das Rückgrat des Ensembles bildet. Durch seine improvisatorische Rolle trägt er viel Dynamisches und Lebendiges zur Musik bei. Zudem verleiht der Kontrabass jedem Stück seine charakterliche Tiefe und Vielseitigkeit. Die Wichtigkeit in dieser Band konnte an diesem Abend einige Male verdeutlicht werden. Das Publikum geriet bei jedem Bass Solo ins Staunen und war vom Können von Or Bareket beeindruckt. Die Fingerfertigkeit und die Schnelligkeit der Griffwechsel waren eindrücklich.

Savannah Harris @ stephan's basement - Part 1 Video: YouTube/Stephan Diethelm

Wild und ungezähmt

Die Soli des Kontrabasses verliehen dem Raum eine ganz andere Atmosphäre. Zur Abwechslung zum wilden Klang der gesamten Band war der Kontrabass mit seinen sanften Melodien wie ein Gegenpol. Dadurch wurden die Melodien sehr melodisch und schwungvoll. Das Konzert wurde dadurch im Wechsel mal melancholisch und anschliessend wieder wild und ungezähmt. Es gab einen sehr dynamischen Range, wie eine Berg- und Talfahrt. Das Publikum spürte die Energie der Künstler und war von der Harmonie der Band emotional berührt. Keines der Instrumente wurde ausgeschlossen.

Pingpong zwischen Klavier und Schlagzeug

Savannah Harris am Schlagzeug war oft in Interaktion mit Lex Korten am Klavier. Die beiden Instrumente harmonierten sehr gut miteinander. Die Abstimmung der beiden Künstler war imponierend und dies, obwohl Lex Korten kein eigentliches Mitglied der Band von Or Bareket ist. Die Harmonie der Band ist so enorm, dass keine Zweifel der Zusammengehörigkeit aufkamen.

Hauptrolle oder doch nur Nebenrolle?

Als Or Bareket, der Bandleader, seine selbst komponierte Musik spielte, entstand der Eindruck einer Konkurrenz gegenüber dem Saxophon. Das Saxophon übernahm den Lead und stellte den Kontrabass in den Schatten. Das Niveau von Louis Godwin, dem Saxophonisten der Band, ist sehr hoch. Sobald er spielte, waren alle Augen auf ihn gerichtet. Dies wurde durch seine feine Technik und sein imposantes Spiel voll unterstützt. Trotz dieser spielerischen Differenzen war die Band eine sehr harmonische Einheit, die viele Menschen in Staunen versetzte und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zauberte.