Lionel Loueke & Philip Dizack @ Musig im Pflegidach, Muri

Von «Strangers» bis zur «Celebration»

Am 9. Juni 2024 erlebte das Pflegidach in Muri einen unvergesslichen musikalischen Höhepunkt: Lionel Loueke, der grossartige Gitarrist, und Philip Dizack, der meisterhafte Trompeter, gaben das letzte Konzert der 22. Saison von „Musig im Pflegidach“. Full house war angesagt an diesem Abend und das Publikum wurde seit Beginn an auf eine Reise vieler Emotionen und musikalischer Stile geschickt.

noel gobet

Mehr «Musig im Pflegidach»

Im Pflegidach spriesst die Harmonie

Das Konzert begann mit dem Stück „Celebration“, was dem Geburtstag von Philip gewidmet wurde, dass die Vielseitigkeit und das musikalische Talent der beiden Künstler auf eindrucksvolle Weise zeigte. Philip Dizack eröffnete mit sanften Trompetentönen den Abend. Lionel Loueke stieg mit seiner Gitarre ein und erzeugte zusammen mit Philips Trompete eine Melodie, die das Publikum in eine festliche Atmosphäre versetzte. Besonders beeindruckend war Lionel Louekes Fähigkeit, mit seiner Stimme Geräusche zu erzeugen und eine Art Beatboxing-Elemente einzubringen, die der Musik eine moderne Note verliehen. Die Spannung baute sich langsam auf, bis das Stück in einem Crescendo endete und das Publikum in den Abend riss, obschon das erste Stück 15 Minuten dauerte.

Über den ganzen Abend überzeugte Lionel mit seiner aussergewöhnlichen Fähigkeit, spezielle Geräusche zu erschaffen. Andererseits erstarrte Philip das Publikum mit seinen meisterhaften Trompeten Skills, was das letzte Konzert in eine harmonische Nacht versetzt.

Hinweis Der Autor ist Schüler an der Kantonsschule Wohlen. Im Rahmen ihres Deutschunterrichts verfassen die Schülerinnen und Schüler auch Konzertberichte, die in die Note einfliessen.

Ein bekannter Unbekannte

Ein Höhepunkt des Abends war das Stück „Stranger in the Mirror“, das während der Pandemie entstand. Im Buddhismus ist der grösste Feind eines Menschen, das eigene Ich. Darum schrieb er auch diesen Song. Lionel Loueke begann mit einem einfühlsamen Gitarrensolo, das von seinem Gesang und Beatboxing begleitet wurde. Diese spezielle Art des Musizierens erzeugte ein einzigartiges Zusammenspiel, die durch Philip ergänzt wurde. Philip nutzte die Trompete nicht nur für die Melodie, sondern schlug auch Rhythmen auf dem Instrument, was dem Stück eine besondere Dynamik verlieh.

Der Abend im Pflegidach in Muri war ein krönender Abschluss der diverse musikalische, sowie rhythmische und harmonische Elemente verkörperte. Lionel und Philip überzeugten das Publikum nicht nur durch ihre makellose Technik, sondern auch durch ihre Fähigkeit, eine emotionale Verbindung zu ihren Zuhörern herzustellen. Das Publikum verließ das Konzert mit dem Gefühl, an etwas Besonderem teilgehabt zu haben, das lange in Erinnerung bleiben wird. Die 22. Saison von „Musig im Pflegidach“ fand mit diesem außergewöhnlichen Konzert einen glorreichen Abschluss und hinterliess bei allen Anwesenden einen langanhaltenden positiven Eindruck.