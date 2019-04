Natur

Südafrika: Wilderer wird von Elefant getötet und von Löwen gefressen



Auf der illegalen Jagd wird ein Wilderer in Südafrika von einem Elefanten überrascht und zertrampelt. Danach lassen Löwen nicht mehr viel von dem Mann übrig.

Es ist nur ein menschlicher Schädel und eine Hose, die man im Krüger-Nationalpark in Südafrika findet. Dies sind die Überreste eines Wilderers, wie die örtliche Polizei berichtet.

#sapsMP Komatipoort: A human skull found in the Kruger National Park (KNP) is believed to be that of a man reportedly killed by an elephant while poaching with his accomplices on 01/04; duo arrested, rifles & ammo seized. MEhttps://t.co/XXsXpJqTjA pic.twitter.com/4Oye38Eddh— SA Police Service (@SAPoliceService) April 6, 2019

Der Mann war offenbar mit vier Komplizen in den Nationalpark eingedrungen, um Nashörner zu jagen. Die Wilderer wurden von einem Elefanten überrascht und einer von ihnen wird tot getrampelt. Dies berichteten seine Komplizen bei der späteren Vernehmung durch die Polizei. Danach hätten sie die Leiche des Mannes danach zur Strasse getragen, damit sie gefunden wird.

«Es ist nicht klug»

Die Polizei nahm die drei der vier Männer schliesslich fest und beschlagnahmte zwei Gewehre und Munition. Bevor ihr toter Kollege gefunden werden kann, machen sich Löwen über den Leblosen Körper her. «Es ist sehr traurig zu sehen, dass die Töchter des Verstorbenen um den Verlust ihres Vaters trauern, und noch schlimmer, nur sehr wenig von seinen Überresten wiederfinden können», sagte Glenn Phillips, Direktor des Nationalparks, gegenüber lokalen Medien. «Es ist nicht klug, den Krüger-Nationalpark illegal zu betreten. Er birgt viele Gefahren, dieser Vorfall ist ein Beweis dafür.»

Von dem Wilderer blieben am Ende nur ein Schädel und seine Hose übrig. Parkmitarbeiter fanden die Überreste in der Nähe der Krokodilsbrücke im Park. «Es hat Anzeichen dafür gegeben, dass ein Rudel Löwen über seinen Körper hergefallen ist», meinte ein Park-Ranger zur «Sunday Times» in Südafrika. Die Behörden informierten darauf die Angehörigen des Mannes.

