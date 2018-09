21-jähriger Fluglotse opfert sich, um Menschen zu retten

Anthonius Gunawan Agung: #controllore di #volo a #PLW morto per permettere al #volo #PL6321 di atterrare in sicurezza.

Anthonius Gunawang Aung: #ATC controller at #PLW has sacrificed his life to ensured #flight #PL6331 to land safely.

