Coolcation – Dein Rezept gegen die Hitzewelle

Genug von der Hitze, überfüllten Badis und schmelzenden Glacés? Dann lies weiter, denn ich verrate dir die besten Zutaten für deine nordische Erfrischung – und warum Skandinavien diesen Sommer ganz oben auf deiner Bucketlist stehen sollte. Bist du bereit, für deine persönliche Coolcation?

Stell dir vor, du tauschst das Schwitzen in der Schweiz gegen frische Fjordluft, klare Seen und schier endlose Tage. Genau das steckt hinter dem Trend «Coolcation»: Statt sich in südlichen Gefilden durch die Hitzewelle zu kämpfen, zieht es immer mehr Menschen in den hohen Norden – dorthin, wo der Sommer angenehm mild bleibt und die Natur mit ihrer Ruhe und Weite begeistert. Finnisch-Lappland und Norwegen sind perfekte Beispiele: Hier geniesst du Temperaturen, bei denen Körper und Geist wieder aufatmen.

Eine Prise Abenteuer

Finnisch-Lappland ist das Outdoor-Paradies schlechthin: Unendliche Wälder laden zum Wandern und Abschalten ein, sanfte Tunturi-Hügel sind perfekt fürs Mountainbiken. Du bist mittendrin – nur du, die klare Luft und eine Landschaft, die sich im Licht der Sonne ständig verändert. Die Lofoten liefern dir Insta-würdige Panoramen aufs Nordmeer– hier gibt’s keine Filter, nur echtes Wow! Und wenn du auf Adrenalin stehst: Schnapp dir ein Kajak und cruise zwischen zerklüfteten Felsen und einsamen Buchten durchs kühle Wasser. Abenteuer? Check. Langeweile? Fehlanzeige.

Einen Tropfen Tiefenentspannung

Nach dem Outdoor-Vergnügen wartet der Cooldown. Die weissen Sandstrände der Lofoten sind quasi Norwegens Antwort auf die Malediven – feiner Sand, türkisfarbenes Wasser und eine leichte Meeresbrise inklusive. Ein Sprung ins erfrischende Meer ist ein echtes Erlebnis, aber nichts für Gfrörlis. Wer es ruhiger mag, findet in Finnisch-Lappland glasklare Seen, die zum Schwimmen einladen und wem das Wasser auch hier zu kühl ist, der kann sich vorher in der finnischen Sauna aufwärmen – nordisch, ehrlich, erfrischend.

Ein Hauch von Tradition

Finnisch-Lappland steht für authentische Kultur und lebendige Traditionen: Hier kannst du die faszinierende Welt der Samí entdecken – von ihrer einzigartigen Sprache über traditionelle Handwerkskunst bis hin zur Rentierzucht, die fest im Alltag verwurzelt ist. Begegnungen mit den Menschen vor Ort geben dir einen ehrlichen Einblick in das Leben vor Ort. Auch die Lofoten setzen kulturelle Akzente: Malerische Fischerdörfer, bunte Holzhäuser und eine kreative Kunstszene laden zum Erkunden und Staunen ein. So wird deine Coolcation nicht nur zum Naturerlebnis, sondern auch zu einer spannenden Entdeckungsreise in die Geschichte und das Lebensgefühl des Nordens.

Eine grosse Portion Spass

Der Sommer im Norden ist pure Lebensfreude: Gemeinsam am See grillieren, unter der Abendsonne picknicken oder spätabends noch ins kühle Wasser springen – hier werden aus einfachen Momenten unvergessliche Erinnerungen. Die langen, hellen Tage und die entspannte Stimmung laden dazu ein, einfach den Augenblick zu geniessen und das Leben draussen in vollen Zügen auszukosten. Und kulinarisch? Nach einem Tag voller Abenteuer schmecken fangfrischer Fisch, wilde Beeren oder eine Zimtschnecke besonders gut – egal, ob du in einem kleinen Restaurant auf den Lofoten sitzt oder in Lappland ein traditionelles Gericht probierst.

Lust auf Coolcation?

Kontiki Reisen bringt dich von Mitte Juni bis Mitte September mit Edelweiss Air jeweils samstags direkt ab Zürich nach Kittilä – in drei Stunden und vierzig Minuten bist du im nordischen Naturparadies. Und das Beste: Die Reise lässt sich easy mit einem Abstecher auf die Lofoten kombinieren. Bereit für deinen coolsten Sommer ever?