Weil niemand ein Zuhause geschenkt bekommt: Diese 5 Vorteile bietet dir der HEV
Eine Eigentumswohnung oder ein Haus bekommt niemand geschenkt. Und gute Unterstützung in allen Belangen ist Gold wert. Genau hier setzt der Hauseigentümerverband (HEV) an.
Wer heute ein Haus oder eine Eigentumswohnung besitzt, lebt bereits den Traum vom Eigenheim. Der kann Wurzeln schlagen, seine Gestaltungsfreiheit geniessen und neue Pläne schmieden. Der ist zu Hause angekommen.
Wenn du es bis hier geschafft hast, weisst du: Wohneigentum entsteht nicht zufällig. Es ist das Resultat von Planung, Disziplin, Verzicht, finanzieller Weitsicht, und langfristigem Engagement.
Der Hauseigentümerverband begleitet dich vor, während, und nach dem Erwerb von Wohneigentum – politisch, fachlich, und persönlich.
Fünf Gründe für eine Mitgliedschaft beim HEV
Ob du bereits Wohneigentum besitzt oder den Erwerb planst – diese fünf Gründe sprechen für eine Mitgliedschaft beim HEV.
Aktiv bis in deine Wohngemeinde hinein
Bestimmt kennst du das: Wer ein Zuhause sein Eigen nennt, interessiert sich stärker für politische Entscheide, engagiert sich häufiger lokal und übernimmt Verantwortung für die Gemeinschaft. Der HEV setzt genau hier an. Nebst seiner Arbeit auf nationaler Ebene agieren die einzelnen HEV-Kantonalverbände und Regionalverbände in der kantonalen und kommunalen Politik. Damit hast du auf allen politischen Ebenen einen verlässlichen Ansprechpartner – gerade auch, wenn es um Entscheide in deiner Wohngemeinde geht.
Weil Wissen Macht ist!
Wenn du Ferien planst, informierst du dich dann über das Reiseland, die schönsten Aktivitäten, die besten Hotels, die Sicherheit? Was für eine Frage! Genau das gleiche machst du auch, wenn es um den Kauf und Besitz von Wohneigentum geht, nur dass es hier um wesentlich mehr Kapital und viel mehr Spielregeln (samt ständigen Änderungen) geht. Genau hier bietet der HEV seinen Mitgliedern Hand. Du kannst die telefonische Rechtsauskunft zu Wohn- und Grundeigentum nutzen, erhältst die Print- und E-Paper-Fachzeitschrift «Der Schweizerische Hauseigentümer» oder kannst günstiger an hilfreichen Praxiskursen teilnehmen.
Kostenlose Rechtsberatung und kostengünstige Hypothek
Die Mitgliedschaft beim HEV beinhaltet auch das Recht auf eine telefonische Rechtsauskunft. Ob es um Nachbarschaftsrecht, Umbauten, Mietrecht oder Stockwerkeigentum geht – Mitglieder erhalten rasch kompetente Unterstützung. Darüber hinaus profitieren HEV-Mitglieder bei der HEV-Hypothek von attraktiven Konditionen. Gleichzeitig können sie ihre Finanzierungsstrategie flexibel an unterschiedliche Zinsentwicklungen anpassen. So gewinnen sie rechtliche und finanzielle Sicherheit – heute und langfristig.
Prämienrabatte für Versicherungen
Welche Versicherungen brauche ich für mein Haus, was muss ich über die Wasserschaden-Versicherung wissen und soll ich mein Wohneigentum gegen Erdbeben absichern? Beim HEV findest du online unabhängige Informationen rund um den Versicherungsschutz. Zudem erhältst du Rabatte von bis zu 25 Prozent auf ausgewählte Versicherungen.
Geniesse die Sonnenseite des Lebens ein wenig günstiger
Günstiger tanken oder heizen, vergünstigte Fitnessgeräte oder Familienausflüge, als HEV-Mitglied kannst du bei ausgewählten Anbietern Vergünstigungen von bis zu 20 Prozent oder Fixpreis-Rabatte in Anspruch nehmen.
Fazit
Eine Mitgliedschaft beim HEV lohnt sich immer – für alle, die bereits Wohneigentum haben, genauso wie für alle, die Wohneigentümerin oder -eigentümer werden wollen. Sie ist erstens kostengünstiger, als du vermutlich denkst, und zweitens bringt sie dir mehr persönlichen Nutzen, als du wahrscheinlich vermutet hast.
Auf jeden Fall hilft dir der HEV, deinen Traum vom Eigenheim zu leben!