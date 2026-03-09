bild: hev

Promotion

Weil niemand ein Zuhause geschenkt bekommt: Diese 5 Vorteile bietet dir der HEV

Wohneigentum ist kein Geschenk – und auch keine Selbstverständlichkeit. Wer heute ein Eigenheim besitzt oder erwerben will, bewegt sich in einem Umfeld von steigenden Kosten, immer dichteren Vorschriften, und politischen Entscheiden, die direkten Einfluss auf Wert, Nutzung, und Verfügungsrechte haben. Eigentum bedeutet Freiheit – aber auch Verantwortung für das eigene Vermögen und die eigene Zukunft.

Eine Eigentumswohnung oder ein Haus bekommt niemand geschenkt. Und gute Unterstützung in allen Belangen ist Gold wert. Genau hier setzt der Hauseigentümerverband (HEV) an.

Wer heute ein Haus oder eine Eigentumswohnung besitzt, lebt bereits den Traum vom Eigenheim. Der kann Wurzeln schlagen, seine Gestaltungsfreiheit geniessen und neue Pläne schmieden. Der ist zu Hause angekommen.

Wenn du es bis hier geschafft hast, weisst du: Wohneigentum entsteht nicht zufällig. Es ist das Resultat von Planung, Disziplin, Verzicht, finanzieller Weitsicht, und langfristigem Engagement.

Der Hauseigentümerverband begleitet dich vor, während, und nach dem Erwerb von Wohneigentum – politisch, fachlich, und persönlich.

Fünf Gründe für eine Mitgliedschaft beim HEV

Ob du bereits Wohneigentum besitzt oder den Erwerb planst – diese fünf Gründe sprechen für eine Mitgliedschaft beim HEV.

Aktiv bis in deine Wohngemeinde hinein

Bestimmt kennst du das: Wer ein Zuhause sein Eigen nennt, interessiert sich stärker für politische Entscheide, engagiert sich häufiger lokal und übernimmt Verantwortung für die Gemeinschaft. Der HEV setzt genau hier an. Nebst seiner Arbeit auf nationaler Ebene agieren die einzelnen HEV-Kantonalverbände und Regionalverbände in der kantonalen und kommunalen Politik. Damit hast du auf allen politischen Ebenen einen verlässlichen Ansprechpartner – gerade auch, wenn es um Entscheide in deiner Wohngemeinde geht.

Weil Wissen Macht ist!

Wenn du Ferien planst, informierst du dich dann über das Reiseland, die schönsten Aktivitäten, die besten Hotels, die Sicherheit? Was für eine Frage! Genau das gleiche machst du auch, wenn es um den Kauf und Besitz von Wohneigentum geht, nur dass es hier um wesentlich mehr Kapital und viel mehr Spielregeln (samt ständigen Änderungen) geht. Genau hier bietet der HEV seinen Mitgliedern Hand. Du kannst die telefonische Rechtsauskunft zu Wohn- und Grundeigentum nutzen, erhältst die Print- und E-Paper-Fachzeitschrift «Der Schweizerische Hauseigentümer» oder kannst günstiger an hilfreichen Praxiskursen teilnehmen.

Kostenlose Rechtsberatung und kostengünstige Hypothek

Die Mitgliedschaft beim HEV beinhaltet auch das Recht auf eine telefonische Rechtsauskunft. Ob es um Nachbarschaftsrecht, Umbauten, Mietrecht oder Stockwerkeigentum geht – Mitglieder erhalten rasch kompetente Unterstützung. Darüber hinaus profitieren HEV-Mitglieder bei der HEV-Hypothek von attraktiven Konditionen. Gleichzeitig können sie ihre Finanzierungsstrategie flexibel an unterschiedliche Zinsentwicklungen anpassen. So gewinnen sie rechtliche und finanzielle Sicherheit – heute und langfristig.

Prämienrabatte für Versicherungen

Welche Versicherungen brauche ich für mein Haus, was muss ich über die Wasserschaden-Versicherung wissen und soll ich mein Wohneigentum gegen Erdbeben absichern? Beim HEV findest du online unabhängige Informationen rund um den Versicherungsschutz. Zudem erhältst du Rabatte von bis zu 25 Prozent auf ausgewählte Versicherungen.

Geniesse die Sonnenseite des Lebens ein wenig günstiger

Günstiger tanken oder heizen, vergünstigte Fitnessgeräte oder Familienausflüge, als HEV-Mitglied kannst du bei ausgewählten Anbietern Vergünstigungen von bis zu 20 Prozent oder Fixpreis-Rabatte in Anspruch nehmen.

Fazit

Eine Mitgliedschaft beim HEV lohnt sich immer – für alle, die bereits Wohneigentum haben, genauso wie für alle, die Wohneigentümerin oder -eigentümer werden wollen. Sie ist erstens kostengünstiger, als du vermutlich denkst, und zweitens bringt sie dir mehr persönlichen Nutzen, als du wahrscheinlich vermutet hast.

Auf jeden Fall hilft dir der HEV, deinen Traum vom Eigenheim zu leben!

Der HEV setzt sich für deine Interessen ein Der Hauseigentümerverband (HEV) setzt sich dafür ein, dass sich dein Engagement auszahlt. Im Namen seiner 340'000 Mitglieder engagiert sich der HEV für das private Eigentum und wahrt die Interessen der Wohn- und Grundeigentümerinnen und -eigentümer auf politischer Ebene. Er setzt sich für eine eigentumsfreundliche Steuerpolitik, für ein liberales Mietrecht, und für den Abbau gesetzlicher Überregulierung ein – damit du beispielsweise ein Dachfenster einbauen oder einen Hobbyraum anbauen kannst, ohne sich durch unnötige Hürden kämpfen zu müssen. Ergänzend dazu profitieren Mitglieder von konkreten Dienstleistungen wie telefonischer Rechtsberatung, Fachpublikationen, und praxisnahen Kursangeboten.