Wird KI der neue Gott, der die Menschen unterjocht?

Eine entscheidende Frage für die Zukunft der Menschheit lautet: Was macht die künstliche Intelligenz mit der Welt und der Menschheit? Die Spekulationen über die Entwicklung der KI schiessen ins Kraut. In manchen Szenarien malen die Experten den Teufel an die Wand. Sie befürchten, dass sich KI verselbstständigt und die Menschen versklavt. Andere Fachleute versuchen, den Ball flach zu halten. Sie glauben, dass wir die KI in Schach halten können und nicht von ihr unterjocht werden.

Sicher ist nur, dass KI eine unglaubliche Macht entwickelt und die Welt grundlegend verändert. Und dies schon in naher Zukunft.

Sicher ist auch, dass KI Attribute zugemessen werden, die an göttliche Qualitäten und religiöse Phänomene erinnern. Manche Fachleute sprechen bereits von einer Tech-Religion, die den Buchreligionen Christentum, Judentum und Islam den Rang ablaufen wird.

Von der Technik zur Religion

KI weist tatsächlich heute schon göttliche Attribute auf. Es geht um Allmacht, Allwissen und Allgegenwart. Die Algorithmen durchdringen und beeinflussen die ganze Welt. Was KI in einem Jahrzehnt erreicht, schaffte das Christentum in zweitausend Jahren nicht: die Umsetzung des Missionsauftrags von Jesus: «Gehet hinaus in alle Welt und verkündet das Evangelium aller Kreatur.»

Ein weiterer göttlicher Auftrag erinnert ebenfalls an KI: «Macht euch die Erde untertan.» Viele Experten glauben, dass KI das Potenzial hat, Macht auszuüben und für uns Menschen gefährlich zu werden. Es sei denn, die Politiker und Politikerinnen beschliessen gemeinsam, KI durch globale Regulierungen Grenzen zu setzen, bevor sie sich verselbstständigt. Die Gefahr besteht allerdings, dass ein narzisstischer Despot selbst Gott spielen will und KI von der Leine lässt.

Umfragen zeigen, dass bereits viele Personen an die Allmacht von KI glauben.

Die höhere Instanz

Der Medienprofessor Michael Latzer von der Uni Zürich hat dazu eine Umfrage durchgeführt. Das Resultat: 45 Prozent der Schweizer Internetnutzer und Internetnutzerinnen glauben, dass es in Zukunft eine künstliche Superintelligenz geben wird, wie der «Tages-Anzeiger» berichtete. 60 Prozent von ihnen erwarten, dass dies bereits in den nächsten fünf Jahren geschieht. Latzer warnt vor einem «blinden, religiösen Glauben an Algorithmen».

Seine Untersuchung ergab weiter, dass 23 Prozent der Befragten das Gefühl haben, Vorschläge in digitalen Diensten wie Instagram, TikTok oder ChatGPT würden von einer höheren Instanz gesteuert.

Es erstaunt nicht, dass sich um dieses unsichtbare Phänomen, das bereits heute unseren Alltag prägt, Verschwörungstheorien ranken.

Eine neue Techno-Religion ist geboren

Viele Leute sind auch überzeugt, dass KI dereinst künstliches Leben erschaffen kann. Eine Eigenschaft, die Religionen als göttliche Fähigkeit betrachten. Bezeichnend ist weiter, dass Techmilliardäre mit ihren Allmachtsfantasien den Weltraum erobern wollen. Für die Buchreligionen ist der «Himmel» das Hoheitsgebiet Gottes.

KI hat für viele Leute auch einen pseudoreligiösen Charakter. Mit dem Instrument der Superintelligenz können Menschen ein neues Bewusstsein erlangen und ihr Ego leichter überhöhen. Narzissten werden sich dereinst dank der Macht, die sie mit Hilfe von KI erlangen, als gottähnliche Wesen empfinden. Die Tech-Religion bietet ungeahnte Perspektiven.

Latzer behauptet allerdings nicht, dass es sich bei der Techno-Religion um eine Religion im klassischen theologischen Sinne handelt. Es sei vielmehr «eine neue soziale Form einer privatisierten Religion».

Die Techno-Religion erfüllt laut Latzer ähnliche gesellschaftliche Funktionen wie traditionelle Religionen. Er denkt dabei an Sinnstiftung, Reduktion der komplexen Realität und die Beantwortung fundamentaler Fragen.

Der Glaube, dass wir dank KI das Leben verlängern können, hat eine metaphysische und religiöse Komponente. Manche erhoffen sich sogar ein ewiges Leben, wie es die meisten Religionen versprechen.

Im Gegensatz zu den institutionalisierten Religionen ist die Techno-Religion ein individueller und meist unbewusster Glaube mit magischen Aspekten. Ob er sich für die Menschheit mehr als Fluch, denn als Segen entwickelt, wird sich zeigen. Auf jeden Fall wird er die Welt radikal verändern und die angestammten Religionen mit ihren jahrtausendealten Heilslehren erschüttern.