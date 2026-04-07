Christoph (39), Leiter Finanzen des Zürcher «Kein & Aber»-Verlags: «Ich habe mich letztes Jahr vom ständigen Kochstress verabschiedet und esse besser als je zuvor.» Bild: © Tom Tasty

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Schluss mit Kochstress für Singles

Gerade wer viel arbeitet und allein lebt, kocht abends oft ungern noch für sich selbst. So landet nach einem vollen Arbeitstag häufig nichts wirklich Gescheites auf dem Teller. Doch es gibt eine Alternative zur ewigen Gschwellti oder schnellem Take-away auf dem Heimweg: Sie heisst Tom Tasty.

Wer schon mal ohne Partner oder Partnerin war, kennt es vielleicht: «Hüt zum Znacht git’s öppis Aständigs!» Doch dann zieht sich das letzte Meeting, die S-Bahn hat Verspätung, und einmal mehr steht man um 20 Uhr erschöpft allein in der Küche. Es wird ein Butterbrot geschmiert und ein paar Gürkchen aus dem Glas gefischt, während man nebenbei gedankenverloren durchs Handy scrollt. Hauptsache, schnell etwas im Bauch.

Eigentlich klingt es in der Theorie ja ganz simpel: ausgewogen und abwechslungsreich essen, ohne dass es die letzte freie Minute kostet. Doch wenn Zeit und Energie fehlen, bleiben richtige Mahlzeiten schnell auf der Strecke. Ganz einfach, weil die Realität oft anders aussieht, als man es geplant hat. Dabei bräuchten wir diesen gesunden Ausgleich gerade dann am meisten.

Die bessere Alternative: Essen im Abo

Genau hier setzt ein Food-Trend an, der den Alltag vieler Menschen erleichtert: Essen im Abo. Im Grunde funktioniert er wie Meal Prep – nur dass man nicht selbst kochen muss. Das übernimmt Tom Tasty.

Einmal pro Woche liefert das Food-Startup ausgewogene Menüboxen direkt an die Haustür. Und zwar keine industriellen Fertiggerichte, sondern frisch vorgekochte Gerichte aus sorgfältig ausgewählten Zutaten.

Auf der Menükarte finden sich herzhafte Klassiker, kreative Neuinterpretationen, feine Suppen und kombinierbare Beilagen. Für Abwechslung ist also gesorgt.

Genussvoll essen ohne Aufwand Tom Tasty beliefert dich schweizweit mit ausgewogenen Gerichten, die das Küchenteam wöchentlich frisch für dich zubereitet. Aktuell gibt es einen 20-Prozent-Willkommensrabatt auf die erste Bestellung – ergänzt durch zusätzliche Überraschungen in den Folgewochen.



1 / 9 Ein paar Menü-Highlights von Tom Tasty. quelle: © tom tasty

Christoph vom Zürcher «Kein & Aber»-Verlag ist bereits Fan des Tom-Tasty-Konzepts: «Ich schätze gutes Essen, aber koche unter der Woche kaum für mich allein. Dafür bin ich jobmässig einfach zu sehr eingespannt. Nach Feierabend ständig nur irgendwas Halbherziges runterzuschlingen, hat mich auf Dauer jedoch frustriert.»

Mit Tom Tasty hat sich das geändert: «Jetzt esse ich jeden Abend was anderes, entdecke neue Gerichte und es schmeckt mir richtig gut. Gleichzeitig bleibt mir mehr Zeit für andere Dinge.» Wichtig sei ihm aber auch, dass er sich dabei ausgewogen ernährt und ihm die Menüs genügend Energie liefern.

Fein und nährstoffreich

Genau auf Bedürfnisse wie die von Christoph ist Tom Tasty ausgerichtet. Küchenchef Stefan Kraus sorgt für kreative Gerichte, während Ernährungsberaterin Tina Locher die Konzeption aus ernährungswissenschaftlicher Perspektive begleitet. So entstehen Menüs, die nicht nur geschmacklich überzeugen, sondern auch eine sinnvolle Kombination aus Kohlenhydraten, Proteinen, Ballaststoffen und gesunden Fetten liefern. Dafür werden regionale Zutaten sowie Fleisch und Fisch aus nachhaltiger, tierfreundlicher Herkunft verwendet.

«Das war für mich der entscheidende Punkt: Genuss und Gesundheit gehen hier zusammen», sagt Christoph.

Christoph in seiner Küche. Heute gibt es sein All-Time-Favorite: Tantanmen-Ramen. Bild: © Tom Tasty