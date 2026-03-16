bild: Emil Frey

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EMIL FREY DAYS Frühling 2026: erlebe und bewege neue Fahrfreude

Lust, Neues zu entdecken? Eine Ausfahrt zu den EMIL FREY DAYS vom 19. bis 22. März 2026 eignet sich perfekt dazu. Auto-Neuheiten von mehr als 25 Marken, attraktive Frühlingsangebote und elektrisierende Probefahrten laden ein, sein neues Traumauto kennenzulernen.

Die EMIL FREY DAYS vom 19. bis 22. März 2026 machen den Weg frei für echte Neuentdeckungen: An der grossen Frühlingsausstellung von Emil Frey kannst du die Mobilität von morgen schon heute erleben. Die grösste Vielfalt an Auto-Neuheiten und an Elektroautos in der Schweiz sowie weitere Attraktionen machen die EMIL FREY DAYS zum heissen Ausflugstipp. Alle Autointeressierten, die sich für technologischen Fortschritt begeistern, sind eingeladen, diesen mit allen Sinnen zu geniessen und sich darüber auszutauschen.

Freue dich auf neue Modelle von mehr als 25 Weltmarken und eine elektrisierende Probefahrt. Die persönliche Beratung des Markenspezialisten hilft dir, das ideale Automobil für deine Bedürfnisse zu finden. Wer seinen Autotraum direkt realisieren möchte, kann an den EMIL FREY DAYS von attraktiven Finanzierungsangeboten profitieren. Und gut geschützt losfahren: das Rundum-Paket von Emil Frey umfasst auch individuelle Versicherungslösungen.

Für noch mehr Spass und Genuss für die ganze Familie sorgt an der Frühlingsausstellung von Emil Frey vielerorts ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Näheres zu den EMIL FREY DAYS in der Filiale in deiner Nähe erfährst du auf emilfrey.ch.

bild: Emil Frey

Probefahren & Gewinnen

An den EMIL FREY DAYS stehen Innovation, Design und Fahrfreude im Mittelpunkt. Von Elektro über Hybrid bis hin zu klassisch – auf einer Probefahrt lernst du dein Wunschmodell mit moderner Antriebstechnologie am besten kennen. Wer die neue Erfahrung wagt, sichert sich zugleich die Chance, zusätzlich zum Fahrerlebnis beim Ausstellungswettbewerb noch mehr zu gewinnen.

Unter allen Probefahrerinnen und Probefahrern, die am Wettbewerb teilnehmen, verlost Emil Frey 10 × 1 Hotelaufenthalt im Wert von CHF 600.–. Der Gutschein ist wahlweise einlösbar im Posthotel Taube im Montafon, Hotel Albführen in Dettighofen oder Bad Horn Hotel & Spa am Bodensee. Einfach das Wunschmodell testen, teilnehmen und mit etwas Glück schon bald entspannt verreisen.

Für jeden Alltag das Passende

Die Frühlingsausstellung von Emil Frey lässt dich fortschrittliche Mobilität in allen Facetten erleben. Ob dir ein neuartiges Elektroauto, eine junge Premium-Occasion in geprüfter Qualität oder anderes vorschwebt: Im riesigen Fahrzeugangebot von Emil Frey wirst du fündig. Entdecke das passende Fahrzeug zu deinem Lebensstil an den EMIL FREY DAYS und erfahre Technik, Komfort und Fahrspass auf einer Probefahrt.

Wissen, das weiterbringt

Soll mein nächstes Auto elektrisch sein? Bei Emil Frey erhältst du vom Spezialisten fundierte Antworten zur Elektromobilität und kannst deine zukunftsorientierte Entscheidung mit einem guten Gefühl treffen. Welche Vor- und Nachteile bietet elektrisches Fahren im Alltag? Wo und wie lade ich mein E-Auto auf? Und wie sieht es mit der Wartung aus? Nutze zudem die Gelegenheit und lass dir modellspezifische Fragen beantworten.

Ein Fest für die ganze Familie

Spannende Fahrzeuge, bunte Unterhaltung, Gaumenfreuden …. die EMIL FREY DAYS bieten viel für Gross und Klein. Dazu verbinden sie Innovation mit Begegnung, Beratung mit Erlebnis – und machen daraus ein wahres Saison-Highlight. Trage dir den Event jetzt in deinen Kalender ein, komm an den EMIL FREY DAYS in deiner Nähe vorbei und bring neue Bewegung in den Frühling!