Geld zahlen, ohne was dafür zu bekommen? Das kannst du ändern! bild: valiant bank ag

Promotion

Du zahlst dafür? 5 Dinge, die eigentlich gratis sein sollten

Es gibt Kosten, die hinterfragen wir nicht. Dabei lohnt sich ein genauer Blick. Denn einige davon könntest du dir ziemlich sicher sparen – Kontogebühren zum Beispiel.

Spartipps gibt es ja eine Menge: auf den obligaten Coffee to go verzichten und sich mit dem Gratis-Kaffee im Büro zufriedengeben. Oder einen Kinoabend zu Hause romantisieren, statt sein Erspartes am Kinokiosk auszugeben – nebst dem eigentlichen Eintrittspreis, versteht sich.

Aber es gibt eben auch diese Kategorie von Kosten, die sich über die Zeit einschleichen und bleiben, ohne dass man sie gross bemerkt. Und genau da lohnt es sich, genauer hinzuschauen.

Hier kommt deshalb eine Liste mit Dingen, für die du wahrscheinlich unnötig Geld ausgibst:

1. Dafür, dass dein Geld einfach auf dem Konto liegt

Gebühren fürs Konto sind so ein Klassiker. Viele zahlen sie einfach, weil sie schon immer da waren. Fühlt sich unnötig an, ist aber bei vielen Banken ganz normal.

Kontoführungsgebühren, Kartenkosten oder Paketpreise fallen oft an und werden ohne gross darüber nachzudenken bezahlt. Dabei gibt es längst gratis Bankpakete, bei denen das wegfällt - zum Beispiel beim Lila Set von Valiant.

2. Fürs Bezahlen zahlen

Spätnachts hat dich die Social-Media-Werbung doch noch in die Knie gezwungen und plötzlich landest du in einer kleinen Online-Shopping-Eskapade? Oder du gönnst dir die langersehnte Tasche im Laden, zahlst diese mit Karte und ohnehin schon genug dafür.

Zusätzliche Gebühren können anfallen, wenn du in einem ausländischen Online-Shop bestellst oder im Ausland einkaufst. Genau solche kleinen Zusatzgebühren fallen oft gar nicht auf – bis man sie mal zusammenrechnet.

3. Für anonymen Service statt persönlicher Beratung

Wenn es um Geld geht, will man nicht immer nur durch FAQs klicken oder in einer Warteschleife hängen. Trotzdem ist genau das bei vielen Banken Alltag: Chatbots, Hotlines oder standardisierte Antworten statt echter Unterstützung.

Dabei gibt es Situationen, in denen man einfach kurz mit einer echten Person sprechen möchte: sei es bei einer Frage, einer Entscheidung oder wenn etwas nicht funktioniert wie geplant.

Bei Valiant kannst du jederzeit eine persönliche Beratung vereinbaren. So bekommst du Unterstützung, wenn du sie brauchst – direkt und unkompliziert.

Gebühren? Kannst du dir sparen!



Mit dem Kartenzahlung, Bargeld abheben oder Einkäufe im Ausland: Oft kostet dich das extra. Meist nicht viel auf einmal, aber es summiert sich.Mit dem Lila Set von Valiant geht genau das auch ohne diese Zusatzkosten. Heisst: weniger kleine Abzüge und mehr Geld, das bei dir bleibt. bild: valiant bank

4. Für Leistungen, die du gar nicht brauchst

Frage: Weisst du, welche Leistungen dein aktuelles Bankpaket enthält? Nächste Frage: Brauchst du sie wirklich alle? Viele Banklösungen sind vollgepackt mit Extras, ob du sie nutzt oder nicht. So zahlst du am Ende für Dinge, die in deinem Alltag kaum eine Rolle spielen.

Bei Valiant stellst du dir dein Bankpaket mit verschiedenen Optionen selbst zusammen – so zahlst du nur für das, was du wirklich brauchst.

5. Für unnötig kompliziertes Banking

Wenn du dich durch komplizierte Banking-Prozesse klicken musst, irgendwo noch eine Überweisung suchst oder für jede Kleinigkeit mehrere Tools brauchst, kostet dich das vor allem eins: Zeit. Und Zeit ist am Ende auch nur Geld.

Mit dem Lila Set geht das einfacher. Konto eröffnen dauert nur ein paar Minuten, und danach hast du alles an einem Ort: E-Banking, TWINT und deine Finanzen übersichtlich in einer App. Und wenn du doch mal nicht weiterkommst, gibt’s zusätzlich persönliche Beratung.