bild: cupra

Promotion

Diese 5 E-Autos kommen 2026 in die Schweiz

2026 bringt eine neue Generation bezahlbarer E-Autos. Gleich fünf Modelle werden bei der AMAG erhältlich sein. Wir zeigen dir, was kommt und wie du beim Laden erst noch sparen kannst.

Der VW ID. Polo:

ein Klassiker wird elektrisch

50 Jahre nach dem allerersten Polo bringt VW den Bestseller ins Elektrozeitalter. Der ID. Polo startet voraussichtlich bei unter 30'000 Franken und schafft bis zu 450 Kilometer mit einer Ladung. Trotz kompakter Abmessung, passt erstaunlich viel rein, der Kofferraum ist sogar grösser als bei manchem anderen Kleinwagen. Und ja: Echte Tasten sind zurück. Sogar ein Retro-Display, das auf Knopfdruck die Optik vom ersten Golf zeigt, ist an Bord. Ab Sommer 2026 beim Händler.

bild: VW

bild: VW

Der VW ID. CROSS:

SUV, aber bezahlbar

Wer lieber etwas höher sitzt, greift zum ID. CROSS. Das SUV-Pendant zum ID. Polo misst gut vier Meter, bietet bis zu 420 Kilometer Reichweite und ein grosszügiger Kofferraum plus ein kleines Staufach vorne unter der Haube fürs Ladekabel. Auch hier hat VW auf das Kundenfeedback gehört: Echte Tasten für Klima und Co. sind wieder da. Ab Herbst 2026 erhältlich

bild: VW

Der CUPRA Raval:

der urbane Rebell

Wer bei «Elektro-Kleinwagen» an langweilig denkt, hat den CUPRA Raval noch nicht gesehen. Benannt nach dem wildesten Quartier Barcelonas, bringt er mindestens 210 PS auf die Strasse, die Topversion VZ sogar 226 PS mit sportlich abgestimmtem Fahrwerk. Kompakt, aber mit echtem Temperament. Dazu bis zu 450 Kilometer Reichweite und ein Sennheiser-Soundsystem mit 12 Lautsprechern. Und das zu einem attraktiven Einstiegspreis. Ab Mai 2026 erhältlich.

bild: cupra

Der Škoda Epiq:

viel Auto fürs Geld

Škoda macht, was Škoda am besten kann: clevere Lösungen zum fairen Preis. Der Epiq ist ein kompaktes Elektro-SUV mit erstaunlich viel Platz im Kofferraum, sogar mehr als beim grösseren ID. CROSS. Bis zu 430 Kilometer Reichweite und verschiedene Motorvarianten stehen zur Wahl. Besonderes Extra: Der Epiq kann Strom auch wieder ins Netz zurückspeisen, etwa um zuhause die eigene Solaranlage zu ergänzen. Ab Spätsommer 2026 auf der Strasse.

bild: Skoda

Der Škoda Peaq:

das Familien-Flaggschiff

Während die anderen vier Modelle das Kleinwagen-Segment aufmischen, denkt Škoda mit dem Peaq grösser. Deutlich grösser. Das erste vollelektrische 7-Sitzer-SUV der Marke richtet sich an Familien, die keine Kompromisse eingehen wollen. Über 500 Kilometer Reichweite werden erwartet, genug für den Familienurlaub ohne Ladestress. Kommt im Herbst 2026.

Und wo lade ich das alles?

Gute Frage. Am einfachsten geht es zuhause: Die AMAG bietet über ihre Tochter Helion Ladelösungen für daheim an, von der Wallbox bis zur Kombination mit einer Solaranlage. Mehr zu den AMAG Ladelösungen für zuhause auf amag.ch

Und unterwegs? Da profitierst du vom AMAG Sondertarif: An allen öffentlichen AMAG Ladestationen und in AMAG Parkhäusern lädst du für nur 28 Rappen pro Kilowattstunde. Einfach dein Fahrzeug einmalig in der AMAG App verknüpfen und losladen.

Alles zur AMAG Ladeaktion und Elektromobilität auf amag.ch