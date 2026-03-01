Der Tessiner Pistolenschütze Jason Solari holte an den Europameisterschaften in Jerewan die Bronzemedaille. Der 26-Jährige hatte schon vor einem Jahr in diesem Wettbewerb Bronze geholt.
Im Final im Südkaukasus in Armenien führte Solari das Feld am Anfang sogar an. Am Ende liess er aber nach, zudem unterlief ihm ein schlechter Schuss. «Im ersten Moment war ich etwas enttäuscht», so Solari, weil «ich zumindest den zweiten Platz erhofft hatte.» (riz/sda)
