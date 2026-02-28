meist klar
Israel und USA greifen den Iran an – die Entwicklungen im Liveticker

Liveticker

VAE: Über 150 Raketen und 500 Drohnen abgewehrt +++ Trump spricht von 4 Wochen Krieg

28.02.2026, 08:1302.03.2026, 00:57
  • Israel und die USA haben am frühen Samstagmorgen (Schweizer Zeit) mit einem grossen Angriff auf den Iran begonnen. Die iranischen Revolutionsgarden reagierten mit Drohnen- und Raketenangriffen auf Israel und US-Stützpunkte in der Region. Seither dauert der Krieg an.
  • Der Anführer des islamistischen Mullah-Regimes, Ayatollah Ali Chamenei, wurde getötet. Iranische Staatsmedien bestätigten die zuvor publik gemachte Meldung von Israel und US-Präsident Donald Trump in der Nacht auf Sonntag.
  • Das iranische Regime attackierte unter anderem die Emirate-Metropolen Dubai und Abu Dhabi sowie die Länder Katar und Bahrain. Die Lufträume in der Golfregion wurden geschlossen. Auch zahlreiche Schweizerinnen und Schweizer sind betroffen.
  • Wie es im Iran weitergeht, ist unklar. Trump hat bisher klare Stellungnahmen zu den Zielen der USA vermieden. Er hält sowohl einen andauernden Krieg als auch eine kurzzeitige Intervention für realistische Szenarien. Möglich scheint weiterhin der Sturz des Mullah-Regimes, aber auch eine Verhandlungslösung mit verbliebenen Kräften.
Ölpreise ziehen wegen Nahost-Eskalation kräftig an
Die Ölpreise haben am Montag nach der Eskalation im Nahen Osten wie erwartet zunächst deutlich zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April verteuerte sich in den ersten Handelsminuten um bis zu fast 10 Dollar oder 14 Prozent.

Es kostete mit 82,37 Dollar so viel wie seit Januar 2025 nicht mehr. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte prozentual ebenfalls zweistellig zu.

Nach den zunächst zweistelligen Zuwächsen zum Handelsbeginn gaben die Ölpreise bis 0.30 Uhr wieder einen Teil ihrer Gewinne ab, lagen aber immer noch mit rund neun Prozent im Plus.

Vor allem die Einschränkungen des Schiffsverkehrs in der Strasse von Hormus, eine der wichtigsten Engstellen des weltweiten Energiehandels, haben grossen Einfluss auf den Ölpreis. (sda/awp/con)
Israels Armee meldet Angriff aus dem Libanon
Israel ist nach Angaben des Militärs aus dem nördlichen Nachbarland Libanon beschossen worden. In der Nacht heulten in mehreren Gebieten im Norden Israels die Sirenen, nachdem Geschosse aus dem Libanon abgefeuert worden seien, teilte das Militär mit. Um was für eine Art von Geschossen es sich handelt und von wo und von wem sie gestartet wurden, war zunächst nicht bekannt.

Nach den jüngsten amerikanisch-israelischen Angriffen auf den Iran hatte die Hisbollah-Miliz im Libanon Teheran ihre Solidarität zugesagt. Die Hisbollah wird vom Iran unterstützt und gilt als einer der stärksten nicht staatlichen Akteure weltweit. Auch nach dem jüngsten Krieg mit Israel, in dem die Miliz stark geschwächt wurde, soll sie noch über grosse militärische Fähigkeiten verfügen. (sda/dpa)
Emirate: 152 iranische Raketen und gut 500 Drohnen abgewehrt
Das Militär der Vereinigten Arabischen Emirate hat nach eigenen Angaben inzwischen 152 ballistische Raketen und 506 Drohnen aus dem Iran abgewehrt. Das erklärte das Verteidigungsministerium auf der Plattform X. Zudem seien 35 Drohnen abgestürzt, 13 Raketen seien ins Wasser gefallen. Auch seien zwei Marschflugkörper abgefangen und zerstört worden.

Am Samstagabend hatten die Emirate bereits die Abwehr von 132 ballistischen Raketen und 195 Drohnen seit Beginn der iranischen Angriffe bestätigt. (sda/dpa)


Eine Rauchwolke in Dubai.
Golfstaaten betonen nach Irans Angriffen Recht auf Selbstverteidigung
Die Staaten in der Region des Persischen Golfs haben Irans «ungerechtfertigte» Angriffe auf ihre Territorien verurteilt und ihr Recht auf Selbstverteidigung betont. Man werde «alle nötigen Massnahmen» ergreifen, Sicherheit und Stabilität zu gewähren sowie alle Bürger zu schützen, «einschliesslich der Option, auf die Aggression zu antworten», erklärten die Aussenminister des Golfkooperationsrats (GCC) nach einer ausserordentlichen Sitzung.

Bislang haben die Staaten Saudi-Arabien, Katar, Om