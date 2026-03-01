bedeckt
DE | FR
burger
Leben
Auto

Ein Plädoyer für die Rückkehr karierter Autositze

Ein Plädoyer für die Rückkehr karierter Autositze

Bild: bringatrailer
01.03.2026, 05:3401.03.2026, 05:34
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Mal in letzter Zeit in den Innenraum deines Autos geguckt? Fährst du einen Göppel der Oberklasse, ist alles aus Leder. Oder Alcantara gibt's dort auch gerne mal. Und in der Mittel- und Kompaktklasse hängt es von der von den Käuferinnen und Käufern gewählten Ausstattungsstufe ab – da gibt's vom billigen Stoffbezug bis hin zu edlem Leder alles. Oder zunehmend auch – in einem genialen Marketing-Schachzug, mit dem uns billige Kunstlederimitate zu einem Premium-Preis verkauft werden sollen – sogenannte «vegane Innenausstattungen». Ooooh.

Autositze 2026. GÄHN. Volvo, BMW, Peugeot
Bild: Volvo/BMW/Peugeot

Gemein haben fast alle aktuellen Autokabinen-Designs, dass sämtliche Sitzbezüge einfarbig gehalten sind. Gewiss, beim High-End-Leder sieht man ab und an irgendwelche eingestanzten Muster. Oder bei der GTI-Klasse gibt's als höchste der Gefühle vielleicht mal einen roten Streifen am Sitzrücken. Doch letztendlich wird man beim Öffnen der Tür eines modernen Autos von einer monochromen Farbeinöde empfangen.

Dabei müsste das doch gar nicht sein. Denn es gab einmal eine Zeit, in der die serienmässige Innenausstattung eines günstigen Kompaktautos so aussah:

1981 VW Golf GTi - Karositze https://collectingcars.com/for-sale/1981-volkswagen-golf-mk1-gti-2
Bild: collectingcars.com

Das, notabene, ist nicht etwa eine Limited-Edition-Sonderausstattung, sondern das Interieur eines standardmässigen VW Golf GTI von 1981.

Und so sah es in einem Mazda RX-7 von 1979 aus:

1979 Mazda RX-7 - plaid interior https://petroliciouscunt.com/blogs/articles/mazda-rx-7-buzz
Bild: Mazda Historic

Verehrte Damen und Herren, willkommen in einer bunteren, verspielteren Welt – willkommen in der Welt der karierten Autositze!

Hier, etwa, ein 1980er Ford Capri 3.0 S ...

1980 Ford Capri 3.0 S - as driven by Bodie of The Professionals. https://www.iconicauctioneers.com/1980-ford-capri-s-rec12651-1-silverston-0823
Bild: iconic auctioneers

... wie er in der Serie «The Professionals» von Bodie gefahren wurde. Carla Tartan hiess das Sitzbezug-Design übrigens. Jawohl, für ein cooles Design gab's selbstredend noch eine coole Bezeichnung.

Hier ein 1977er Triumph TR7:

triumph tr-7 tr7 sportwagen 1970er british leyland design auto http://www.wsupercars.com/wallpaper-download.php?pic=wallpapers/Aston_Martin/1976-Aston-Martin-Lagonda-V4-1200.jpg
Bild: wsupercars.com

Neben Rot gab es noch die Option in Grün ...

triumph tr7 interieur kariert 1970s style retro https://en.wikipedia.org/wiki/Triumph_TR7#/media/File:TR7_Sprint_interior.JPG
Bild: wikicommons

... oder in Beige:

1980 TRIUMPH TR7 V8 DHC Convertible auto retro sportwagen https://themarket.bonhams.com/en/listings/triumph/tr7-v8-dhc/18dcf78b-79d6-4023-970a-49f773b8869f
Bild: themarket.bonhams

1972 konnte man den Chevrolet K5 Blazer mit Highlander-Ausstattung bestellen:

1972 Chevrolet K5 Blazer CST Highlander Edition https://bringatrailer.com/listing/1972-chevrolet-k5-blazer-93/
Bild: bringatrailer

Und den britischen Kleinwagen Hillman Imp gab es 1975 auf Wunsch mit Caledonian-Sitzbezügen:

1975 Hillman Imp Caledonian Seat covers https://www.imps4ever.info/family/caledon.html
Bild: imps4ever

Hier der Innenraum des Matra Bagheera aus Frankreich von 1975:

1975 Matra Bagheera plaid interior. https://www.largus.fr/actualite-automobile/essai-hommage-550-conduit-la-descendante-de-la-matra-bagheera-30029882-30218554-photos.html#photos-main-title-anchor
Bild: largus.fr

Jawohl: Dreisitzig war der. Mais bien sûr.

So sah es in einem 1978er Vauxhall Chevette HS aus:

1978 Vauxhall Chevette HS https://www.adrianflux.co.uk/cult-classics/vauxhall-chevette/
Bild: adrian flux

Es ist 1980, du bist Sophie Marceau, und in «La Boum» fährst du ...

1980 Matra Simca Talbo Rancho plaid interior https://www.facebook.com/photo/?fbid=10227635979177689&amp;set=pcb.1555643571680773
Bild: facebook

... einen Matra-Simca Rancho. Mit Karo-Sitzen. Ehrensache.

Es ist 1977, du bist James Bond, und in «The Spy Who Loved Me» fährst du einen weissen Lotus Esprit. Im Innenraum sieht es SO aus:

1977 Lotus Esprit Series 1 - interior! https://www.classicandsportscar.com/sites/default/files/2025-09/Classic-%26-Sports-Car-Lotus-Esprit-at-50-21.jpg
Bild: classic and sportscar

Echt jetzt: Diese Innenausstattung gab es ab Fabrik für den Lotus Esprit. Gewiss, nicht jedermanns Geschmack. Aber James Bond ist auch nicht jedermann.

Zurück zu den ikonischen Golf-GTI-Sitzen:

1981 VW Golf GTi - Karositze https://www.classicandsportscar.com/sites/default/files/2020-03/Classic%20%26%20Sports%20Car%20%E2%80%93%20Is%20this%20the%20best%20remaining%20Volkswagen%20Golf%20GTI%3F% ...
Bild: classic and sportscar

Zu verdanken haben wir diese einer Dame namens Gunhild Liljequist, die von Beruf ursprünglich Porzellanmalerin und Designerin von Pralinenschachteln war – bis sie in den Sechzigerjahren in die Abteilung für Stoffe und Farben von Volkswagen in Wolfsburg wechselte.

Gunhild Liljequist - die Designerin, die bei VW für das ikonische Interieur des Golf GTi verantwortlich war. https://assets.volkswagen.com/is/image/volkswagenag/VW_NGW6_Newsroom_LifestyleAndHeritage ...
Bild: volkswagen

Für den Golf GTI wurde sie damit beauftragt, verschiedene Elemente des Innenraums «aus sportlicher Sicht» zu gestalten. Ein längerer England-Aufenthalt inspirierte Liljequist zu zwei markanten Designelementen: dem Tartanmuster für die Sitze und einem Schaltknauf im Golfball-Design.

Hmm ... gilt das noch als Karo?

1969 Chevrolet Camaro Houndstooth interior https://www.southernmotors.com/gm/camaro-rs-ss-vh_3869.html
Bild: southern motors

Egal – wie unglaublich stylish ist der Houndstooth-Stoff bei diesem 1969er Chevrolet Camaro?

Und wenn wir schon bei den nicht-Karo-aber-trotzdem-verdammt-geilen-Vintage-Sitzbezügen sind: Checkt mal das Navajo-Interieur, das es 1970 beim AMC Pacer gab!

https://www.flickr.com/photos/sjb4photos/9161488981 amc pacer interieur auto USA 1970er navajo design
Bild: flickr

Oder, hey, bereits ein paar Einlagen aus Tweed wirken Wunder bei diesem Studebaker Avanti von 1964:

1964 Studebaker Avanti https://classic-cars.de/
Bild: classic-cars.de

Doch das wohl coolste Autositz-Karo-Design aller Zeiten ist und bleibt wohl der geniale Pascha-Stoffbezug, den es 1978 beim Porsche 928 gab:

1978 Porsche 928 mit &quot;Pascha&quot;-Stoff-Interieur https://worldwideauctioneers.com/product/1978-porsche-928-coupe/
Bild: worldwide auctioneers

Hey, bekanntlich ist heute eine überwältigende Mehrheit (weltweit 81 %!) von Autos in Schwarz, Grautönen, Silber und Weiss lackiert. «Unbunt» heisst das im Fachjargon; «achromatics»; technisch eigentlich gar keine Farben. Wie schön wäre es doch, wenn es wenigstens im Interieur – notabene ein Ort, an dem man gehörig viel Zeit verbringt – ein bisschen mehr Verspieltheit gäbe? Ein bisschen mehr ... Freude?

Auto #unfucked
Touchscreens im Auto NERVEN. Und gefährlich sind sie erst noch
238
Touchscreens im Auto NERVEN. Und gefährlich sind sie erst noch
von Oliver Baroni
Europäische Autos mit US-Power – ein exklusiver Club
21
Europäische Autos mit US-Power – ein exklusiver Club
von Oliver Baroni
Wie umweltschädigend ist Oldtimerfahren? Halb so belastend wie ein Handy
96
Wie umweltschädigend ist Oldtimerfahren? Halb so belastend wie ein Handy
von Oliver Baroni
Sorry, nein. Es ist vorbei. Tesla kann man nicht mehr fahren
706
Sorry, nein. Es ist vorbei. Tesla kann man nicht mehr fahren
von Oliver Baroni
Mit Geld kann man vieles kaufen. Geschmack aber nicht
131
Mit Geld kann man vieles kaufen. Geschmack aber nicht
von Oliver Baroni
Nie war Campen schöner: eine Ode an den GMC Motorhome
50
Nie war Campen schöner: eine Ode an den GMC Motorhome
von Oliver Baroni
Wenn man es mit den Auto-Modifikationen etwas zu gut meint ...
67
Wenn man es mit den Auto-Modifikationen etwas zu gut meint ...
von Oliver Baroni
Und NUN: History Porn – Polizeiauto-Edition!
71
Und NUN: History Porn – Polizeiauto-Edition!
von Oliver Baroni
24 der tollsten Lenkräder der Autogeschichte
115
24 der tollsten Lenkräder der Autogeschichte
von Oliver Baroni
Die besten Formel-1-Rennfarben ALLER ZEITEN
36
Die besten Formel-1-Rennfarben ALLER ZEITEN
von Oliver Baroni
Wie gut kennst du die Schweizer Autobahnen? Mach das Quiz!
54
Wie gut kennst du die Schweizer Autobahnen? Mach das Quiz!
von Oliver Baroni
SUVs sind der Tod des Autodesigns – und schuld ist ein uraltes US-Gesetz
111
SUVs sind der Tod des Autodesigns – und schuld ist ein uraltes US-Gesetz
von Oliver Baroni
EVs sind gar keine Autos – und andere unpopuläre Meinungen zum Thema Auto. Ihr so?
122
EVs sind gar keine Autos – und andere unpopuläre Meinungen zum Thema Auto. Ihr so?
von Oliver Baroni
Und NUN: Nostalgie! Welches Auto aus eurer Vergangenheit vermisst ihr?
196
Und NUN: Nostalgie! Welches Auto aus eurer Vergangenheit vermisst ihr?
von Oliver Baroni
Einfach losfahren – eine Ode an den Roadtrip
91
Einfach losfahren – eine Ode an den Roadtrip
von Oliver Baroni
6 unglaubliche Rennfahrerinnen der Auto-Geschichte, die du kennen solltest
24
6 unglaubliche Rennfahrerinnen der Auto-Geschichte, die du kennen solltest
von Oliver Baroni
Okay, US-Trucks, jetzt ist aber langsam gut, oder?
198
Okay, US-Trucks, jetzt ist aber langsam gut, oder?
von Oliver Baroni
Welches Auto wäre bei dir ein Date-Killer? Also bei mir wär's ...
356
Welches Auto wäre bei dir ein Date-Killer? Also bei mir wär's ...
von Oliver Baroni
19 Schweizer Automarken, von denen du wohl nie gehört hast
21
19 Schweizer Automarken, von denen du wohl nie gehört hast
von Oliver Baroni
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
230 Autos: riesige Oldtimer-Sammlung in Holland entdeckt
1 / 26
230 Autos: riesige Oldtimer-Sammlung in Holland entdeckt
quelle: classiccar-auctions.com / classiccar-auctions.com
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Chips, Fischstäbli und Co. – 4 Retro-Sandwiches, die besser als ihr Ruf sind
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
König Harald wird aus Spital entlassen
Der norwegische König Harald V. (89) wird an diesem Donnerstag aus dem Spital entlassen. Das teilte der norwegische Hof mit. Der Monarch musste sich am Dienstag während eines privaten Urlaubs auf Teneriffa aufgrund einer Infektion und Dehydrierung in eine Klinik begeben.
Zur Story