Die Zukunft der Lust: Entdecke den neuen Womanizer Enhance – das brandneue Toy von Womanizer mit 100 Prozent Orgasmusgarantie bei Amorana.

Dieses Toy bietet dir «the best of both worlds» – das erste Womanizer-Toy in Kollaboration mit «We-Vibe» überzeugt nicht nur mit der bekannten Pleasure-Air-Technologie, sondern auch mit den von «We-Vibe» bekannten Vibrationsmustern. Auch Testerinnen waren damit sehr zufrieden - 100 Prozent davon erlebten einen intensiven Orgasmus.

Die Firma Womanizer stellt mit dem Womanizer Enhance eine aufregende Innovation vor. Auf den ersten Blick erinnert Enhance an die bekannten Womanizer-Produkte – doch im Inneren verbirgt sich eine aufregende Kombination, die aus der Kollaboration von «We-Vibe» und Womanizer entstanden ist.

Die bewährte Pleasure-Air-Technologie trifft auf intensive Vibrationen. Das Ergebnis? Eine noch umfassendere Stimulation für intensivere und vielseitige Orgasmen. Mit zehn Intensitätsstufen für Pleasure Air, zehn Vibrationsstufen und zehn Vibrationsmustern bietet der Womanizer Enhance über 1000 Kombinationsmöglichkeiten – für ein ganz individuelles Lusterlebnis.

Für wen wurde Womanizer Enhance entwickelt?

Enhance wurde für alle entwickelt, die ihre Lust neu entdecken möchten und Orgasmen intensiver erleben wollen. Dank der Kombination aus Pleasure-Air-Technologie und Vibration ist er ideal für alle, die eine vielseitige Stimulation bevorzugen und die Möglichkeit lieben, jede Empfindung genau nach ihren Wünschen anzupassen.

Zudem muss man nicht mehr zwischen klassischen Vibrationen und der Pleasure-Air-Technologie entscheiden – denn Womanizer Enhance kann beides!

100 Prozent Zufriedenheitsgarantie! Mit dem Kauf des Womanizer Enhance gehst du bei Amorana kein Risiko ein.



Weil 100 Prozent der 150 Testerinnen einen Orgasmus hatten, kannst du den Enhance, so wie andere Womanizer-Produkte, einfach zurücksenden, wenn sie dir kein Vergnügen bereiten.



Du bekommst ohne Fragen dein Geld zurück!



Womanizer Enhance im Überblick:

2-in-1 Pleasure Air & Vibration: Die erste Kombination aus Womanizer-Luftwellen-Technologie und den kraftvollen Vibrationen von «We-Vibe».

Die erste Kombination aus Womanizer-Luftwellen-Technologie und den kraftvollen Vibrationen von «We-Vibe». Über 1000 Stimulationsmöglichkeiten : 10 Intensitätsstufen für Luftwellen, 10 Vibrationsstufen und 10 Vibrationsmuster – für eine orgamsische persönliche Erfahrung.

: 10 Intensitätsstufen für Luftwellen, 10 Vibrationsstufen und 10 Vibrationsmuster – für eine orgamsische persönliche Erfahrung. Separate Steuerung: Air-Pleasure-Luftwellen und Vibration können unabhängig voneinander genutzt und individuell kombiniert werden.

Air-Pleasure-Luftwellen und Vibration können unabhängig voneinander genutzt und individuell kombiniert werden. Breiterer Stimulationskopf: Sorgt für intensivere Empfindungen, indem er mehr erogene Zonen stimuliert.

Sorgt für intensivere Empfindungen, indem er mehr erogene Zonen stimuliert. Hochwertiges, samtiges, körperfreundliches Silikon: Sicher für die Haut und angenehm in der Anwendung – und einfache Reinigung!

Sicher für die Haut und angenehm in der Anwendung – und einfache Reinigung! Magnetisches Laden: Einfach und bequem mit dem mitgelieferten Ladegerät aufladbar.

Einfach und bequem mit dem mitgelieferten Ladegerät aufladbar. Wasserdicht (IPX7): Komplett wasserdicht für Vergnügen in der Badewanne oder unter der Dusche.

Erfahrungsbericht: Womanizer Enhance im orgasmischen Lulu-Love-Test:

Natürlich wird kein neues Toy bei Amorana eingeführt, ohne dass die hauseigene Autorin und Toy-Testerin Lulu Love es ausgiebig testet. In ihrem Erfahrungsbericht erfährst du, wie sich der Womanizer Enhance anfühlt – und ob er ihr neues Lieblingsspielzeug wird.

Ein erster Eindruck

«Ich will ja nicht angeben, aber mir gefällt es ganz gut, dass ich jeweils eine der Ersten sein darf, die neue Womanizer-Modelle testen darf. So habe ich auch den neuen Womanizer Enhance bekommen. Wie immer ist das neue Toy hochwertig verpackt - keine Überraschung. Neu ist, dass die Verpackung umweltfreundlicher geworden ist, was mich natürlich freut.

Von weitem sieht der Enhance aus wie ein Womanizer Premium oder Next - was auffällt, ist der Stimulationskopf, welcher breiter, leicht hervorgehoben und länglicher ist. Zudem entdecke ich auf der Verpackung, dass es sich beim Enhance um eine Kooperation meiner Lieblingsbrands Womanizer und ‹We-Vibe› handelt. Neben der bewährten Pleasure-Air-Technologie gibt es nun auch kraftvolle Vibrationen im Toy mit dazu.»

Funktionen des Womanizer Enhance

«Der erste Unterschied, der mir auffällt, ist natürlich die Kombination aus Luftwellen und Vibration. Auch wenn beispielsweise der ‹DUO 2› im Stimulationsarm ebenfalls vibriert, ist es neu, dass ein Auflegevibrator gleichzeitig über beides verfügt. Die Steuerung ist simpel und beide Funktionen lassen sich separat regeln.

Ich probiere erst die Pleasure Air alleine, dann nur die Vibrationen. Doch als ich beide kombiniere, verstehe ich, was das Besondere an diesem Toy ist: Die Vibrationen breiten sich auf eine grössere Fläche aus, während die Luftwellen für eine punktgenaue Stimulation sorgen.»

Enhance im Test

«Neugierig schalte ich den Womanizer Enhance auf die niedrigste Stufe – sowohl bei der Pleasure-Air-Technologie als auch bei der Vibration. Die sanften Impulse fühlen sich vertraut an, aber die zusätzlichen Vibrationen sorgen für ein völlig neues Erlebnis.

Ich steigere langsam die Intensität und probiere verschiedene Kombinationen aus. Durch die breite Auswahl finde ich genau das, was sich für mich am besten anfühlt. Die Stimulation ist nicht nur intensiver, sondern auch vielschichtiger – ein völlig neues Orgasmusgefühl!

Durch die kombinierte Vibration fühlt sich der Orgasmus tiefer an - zudem habe ich das Gefühl, dass der Enhance mehr meiner ‹guten Punkte› trifft und auch mein Körper ganzheitlicher erregt ist.»

Fazit

«Der Womanizer Enhance bringt ein ganz neues Level an Stimulation. Durch die Kombination aus Luftwellen und Vibration lassen sich unzählige neue Empfindungen entdecken – egal, ob sanft oder intensiv.

Besonders beeindruckt hat mich, wie vielseitig das Toy ist: Ich kann zwischen sanften und intensiven Reizen wechseln oder sie kombinieren, um genau die richtige Mischung für mich zu finden. Wer ein Womanizer-Toy sucht, das noch mehr Möglichkeiten bietet, sollte den Enhance unbedingt ausprobieren.»

Was kann der neue Womanizer Enhance?

Wer bereits die Pleasure-Air-Technologie liebt, wird vom Womanizer Enhance begeistert sein!

Die grösste Neuerung ist die zusätzliche Vibration von «We-Vibe», die eine intensivere, tiefere Stimulation ermöglicht. Mit über 1000 möglichen Kombinationen aus Intensitätsstufen und Vibrationsmustern kannst du dein Lustempfinden noch individueller anpassen.

Der breitere Stimulationskopf verteilt die Vibrationen zudem grossflächiger und erreicht so noch mehr erogene Zonen.

Das Ergebnis? Ein massgeschneiderter Orgasmus – genau so, wie du ihn gerade möchtest.

Entdecke weitere Bestseller von Womanizer Womanizer «DUO 2.0»: Doppelte Orgasmen mit einem Toy Anders als die bisherigen Womanizer-Modelle stimuliert der samtige Womanizer «DUO» dein Lustzentrum doppelt: Mit dem flexiblen Vibrator-Arm massiert er den G-Punkt perfekt und passt sich dem Körper an.



Gleichzeitig wird die Klitoris dank Pleasure-Air-Technologie mit einem Saugen verwöhnt, das sich unvergleichbar anfühlt. Dieses gleichzeitige vaginale und klitorale Stimulieren ermöglicht einen intensiven Doppelorgasmus.



Der Womanizer «DUO» wurde jetzt nochmals überarbeitet, um dein Erlebnis noch sinnlicher zu machen – du profitierst von mehr Intensitätsstufen, einer grösseren Farbauswahl und dem neuen Afterglow Feature, das dir den ultimativen Post-Orgasm-Moment ermöglicht.

Womanizer Liberty: Stylisch, aufregend und ideal für unterwegs Der Womanizer Liberty ist besonders handlich, lustbringend und ideal für unterwegs. Zudem ist er preisgünstiger als andere Modelle.



Um die perfekte Intensität für dich zu finden, hast du die Wahl zwischen sechs Intensitäten. Der handliche Vibrator zum Auflegen ist zudem mit einem magnetischen Deckel ausgestattet, was ideal für Frauen ist, die auch unterwegs nicht auf ihren Orgasmus verzichten wollen. So wird das Toy auch in der überfüllten Handtasche hygienisch sauber aufbewahrt.



Ein weiterer Pluspunkt ist, dass Womanizer Liberty wasserfest ist und so auch im Wasser für sinnliche Momente sorgen kann.

