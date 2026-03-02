Erfolgreiche KA-EX Plakatkampagne in Manhattan im Sommer 2025 bild: ph. ag

Warum diese Schweizer Performance-Innovation in den USA durchstartet

3,5 Mio. USD Follow-on-Investment, letzte öffentliche Runde über CONDA

Das Wichtigste in Kürze

KA-EX zählt zu den meistverkauften Nahrungsergänzungsmitteln der Schweiz.

Die patentierten Produkte werden von tausenden renommierten Profisportlern genutzt.

Der USA-Launch im Sommer war ein grosser Erfolg: Listungen in hunderten Gyms und bereits Amazon-Topseller („Post-Workout und Recovery“).

KA-EX treibt nun die US-Skalierung weiter voran –gestützt durch ein 3,5-Millionen-US-Dollar Follow-on-Investment eines US-Wachstumspartners.

Bereits investiert haben u. a. Lara Gut-Behrami, ProSiebenSat.1 und Hijos de Rivera – die finale Runde ist auch für Privatinvestoren offen.

Wichtig: Dies ist die letzte öffentliche Finanzierungsrunde von KA-EX.

Mehr als ein weiteres Supplement: KA-EX® definiert Regeneration neu

Was hier entsteht, ist mehr als ein weiteres Beverage- oder Supplement-Produkt. KA-EX® steht für einen grundlegenden Wandel im Umgang mit Stress, Regeneration und Leistungsfähigkeit – wissenschaftlich fundiert, international validiert und bereits im Markt etabliert.

KA-EX ist schweizweit in allen Apotheken sowie bei Coop, Migros, Coop Pronto, Spar und Denner erhältlich. Zusätzlich wird die Marke in zahlreichen Fitnessstudios – darunter PureGym – sowie über Selecta-Automaten vertrieben. Damit zählt KA-EX zu den meistverkauften Nahrungsergänzungsmitteln der Schweiz.

Nach einem erfolgreichen Markteintritt in den USA letzten Sommer stärkt ein 3,5-Millionen-US-Dollar-Investment den nächsten Wachstumsschritt. Parallel öffnet KA-EX® seine letzte öffentliche Finanzierungsrunde – für ein breites Publikum.

Team und Führung

KA-EX® wurde von Pedro Schmidt gegründet. Roger Franz Wilfinger ist Co-Founder und COO – und der Kopf hinter der patentierten ViCAP®-Technologie, die den Technologie-Vorsprung von KA-EX möglich macht.

Pedro Schmidt (Founder) und Roger Franz Wilfinger (Co-Founder und COO) bild: ph. ag

3,5 Mio. USD für die Skalierung in den USA

Dario Cologna, 4-facher Olympiasieger im Skilanglauf, ist kürzlich bei KA-EX als Investor und Brand Ambassador eingestiegen. bild: ph. ag

Ein zentrales Signal für die Dynamik von KA-EX® ist das 3,5 Millionen US-Dollar schwere Follow-on-Investment eines US-Wachstumspartners. Dieses Kapital fliesst gezielt in den weiteren Ausbau des amerikanischen Marktes – insbesondere in Distribution, Markenaufbau und Medienpräsenz.

Die USA gelten als der anspruchsvollste Markt im globalen Beverage- und Supplement-Segment. Dass KA-EX® hier bereits skaliert und wächst, zeigt: Nachfrage, Product-Market-Fit und Wiederkaufraten stimmen.

Bereits über 1.000 Verkaufsstellen in den USA

KA-EX® ist heute in über 1.000 Verkaufsstellen in den Vereinigten Staaten erhältlich – darunter in Metropolen wie New York und Los Angeles. Zu den Kanälen zählen zahlreiche Fitnesszentren – darunter auch das von Celebrities frequentierte Premium-Gym Equinox. Zudem laufen bereits Listungsgespräche mit nationalen Retailern wie CVS, Whole Foods, GNC und weiteren.

Technologie-Vorsprung durch patentiertes ViCAP®-System

Der entscheidende Unterschied liegt unter der Oberfläche: KA-EX® basiert auf einem patentierten Applikations- und Wirksystem, das auf jahrelanger Forschung, klinischer Validierung und Schweizer Engineering beruht.

Das patentierte ViCAP®-System ist der Kern des technologischen Vorsprungs: Es schützt sensible Wirkstoffe bis zum Konsum und aktiviert sie erst beim Öffnen. So werden Inhaltsstoffe stabil und wirksam eingesetzt, die in wässriger Lösung sonst schnell zerfallen würden – ein klarer Differenzierer, der sich im Markt in Wirkung und Wiederkauf niederschlägt.

Vertrauen von internationalen Spitzensportlern



Wenn Leistung zählt, entscheiden sich Profis für Lösungen mit Substanz. KA-EX® wird von Tausenden internationalen Top-Athletinnen und Athleten genutzt und unterstützt – darunter Lara Gut-Behrami, der vierfache Olympiasieger Dario Cologna sowie Tudor Pro Cycling und Olympiasieger Fabian Cancellara.

Dario Cologna ist einer der erfolgreichsten Skilangläufer der Welt. Video: YouTube/KAEX® Official

Globale Bühne: Gulfood und internationale Relevanz

Auf der Gulfood in Dubai, einer der weltweit grössten Food-&-Beverage-Plattformen, wurde KA-EX® als Teil der Zukunft funktioneller Getränke präsentiert – auf derselben Bühne wie globale Marktführer. Ein klares Signal: Funktionelle Performance-Produkte sind im Mainstream angekommen.

Roger Franz Wilfinger, Co-Founder und COO von KA-EX und Founder von VICAP Systems, ganz rechts, auf der Gulfood in Dubai – wo KA-EX als Teil der Zukunft funktioneller Getränke neben Marktführern wie Coca-Cola und Pepsi präsentiert wurde. bild: ph. ag

Letzte Finanzierungsrunde über CONDA – aktueller Stand

CONDA-Update: Bereits über CHF 3'571'800 von mehr als 1’000 Investoren eingesammelt (noch 13 Tage Laufzeit).

Dank CONDA besteht die Möglichkeit, sich bereits vor einem potenziellen IPO an einem stark skalierenden Unternehmen zu beteiligen. Als Miteigentümer von KA-EX profitieren Investoren je nach Beteiligungshöhe zusätzlich von exklusiven Vorteilen wie Store Credits sowie Einladungen zu besonderen Events.

Das Zielvolumen beträgt bis zu CHF 5 Millionen. Eine Schweizer Marke, die international und insbesondere in den USA zum Massenerfolg wird, ist eine seltene Geschichte. Jetzt besteht die Gelegenheit, Teil dieser Entwicklung zu werden – gleichzeitig ist es die letzte öffentliche Finanzierungsrunde; weiteres Wachstum soll künftig organisch erfolgen.