Promotion

Ferien im Scandi-Style - Hygge, Friluftsliv und Fika

Der Norden liegt im Trend. Sei es der beliebte Einrichtungsstil, die Liebe zur Natur oder auch einfach die lässig lockere Einstellung zum Leben, die uns Schweizer:innen immer wieder so fasziniert. Wie wär’s einmal mit einem skandinavischen Zuhause auf Zeit, um aus erster Hand die Vorzüge des nordischen Lifestyles zu erleben? Wir zeigen euch, was einen Aufenthalt im Ferienhaus in Schweden, Dänemark, Finnland oder Norwegen ausmacht und was es mit den Begriffen im Titel auf sich hat. Los geht‘s!

Die kleinen Dinge des Lebens geniesst du in deinem nordischen Zuhause ganz wie die Locals. bild: Karelia Expert

Do it like the Finns – be happy

Im Reich der ca. 188'000 Seen im Süden Finnlands erlebst du echtes finnisches Lebensgefühl. Seit Jahren sind die Finn:innen die Nummer eins auf dem World Happiness Index. Ihr Geheimnis? «Simple pleasures» sagen sie selbst, heisst: saubere frische Luft, pures Wasser, Spaziergänge in der Natur. Wertschätzung für die kleinen Dinge des Lebens, die Fähigkeit, auch mal zu pausieren und nur den Moment zu geniessen.

Und wo geht das besser als in deinem Feriendomizil direkt am See? Das nächste Haus kilometerweit weg und im Sommer nie endende Tage dank der Mitternachtssonne. Morgens auf der Terrasse aufs Wasser schauen mit dem Kafi in der Hand, tagsüber im nächsten Ort über den Markt schlendern oder im Wald Beeren und Pilze sammeln. Am späten Abend noch ein entspannter Saunagang und danach ein Sprung in das kühle Nass vor der Haustür? So geht finnischer Sommer! Deshalb ist es auch üblich, dass viele Finn:innen ein Sommerdomizil haben, in dem sie den Grossteil der hellsten Jahreszeit verbringen.

In Finnland auch im Sommer ein Must: Chillen in der Sauna und dann draussen die Ruhe geniessen. bild: Visit Finland

Bilderbuchschweden for real

Wer hat nicht das Bild von den herzigen bunten Häuschen vor Augen, wenn er an Schweden denkt? So sieht es tatsächlich aus, wenn du in Schweden deine Sommerferien im eigenen Ferienhaus verbringst. Sie haben mal einen Chéminée, mal eine Sauna und dienen als erholsamer Rückzugsort in ländlichen Gebieten. Die Ferienhäuser findest du in besonders malerischen Gegenden wie in der südschwedischen Provinz Skǻne. Kilometerlange Sandstrände, pittoreske Klippen und charmante Ortschaften, die zum Flanieren einladen. Hier geht es authentisch zu: Einkaufen im Hofladen oder in der kleinen lokalen Bäckerei, die mit herrlichem Zimtduft lockt. Ja, an den typischen Zimtschnecken (Kanelbullar) kommst du sowieso nicht vorbei. Sie werden auch häufig zur «Fika», der schwedischen Kaffeepause, gereicht. Fun Fact: Im Norden liebt man Kaffeetrinken: Ob unter Freunden, Kollegen oder in der Familie, «Fika» geht immer.

Ferienhaus in Schweden beim Sonnenuntergang. Bild:

Küsten, Inseln und ganz viel Hygge

Der angesagte skandinavische Einrichtungsstil wird oft mit dem Wort «hygge» in Verbindung gebracht, schliesslich wird es auch als «gemütlich» übersetzt. Dahinter steckt ein echtes Lebensgefühl, was jedoch weit darüber hinaus geht. Hygge ist Wohlbefinden und Kulturgut. Vielleicht ist das das dänische Glückskonzept? Lange Strände, endlose Sanddünen und dein Ferienhaus nur ein paar Minuten entfernt:Chéminée, Terrasse, Grill und eine schöne Aussicht gehören dazu. Ferien ganz nach deinem Geschmack: Entspannt in deinem Häuschen oder auf Entdeckungstour an der Nordsee. Aktiv am Strand, unterwegs mit dem Velo oder zu Besuch in charmanten Städtchen wie Løkken in den trendigen Cafés und Restaurants, hygge is everywhere!

Sanddünen und das Meer, soweit das Auge reicht – Dänemark lockt mit traumhaften Küstenlandschaften. bild: Visit Denmark, Mette Johnsen

Frischluftliebe in den Fjorden

Die imposanten Fjordlandschaften gehören sicher zu Norwegens Highlights. Kein Wunder, dass die norwegische Lebensphilosophie mit viel Zeit an der frischen Luft und einem aktiven Lebensstil zu tun hat: Friluftsliv. In den Fjordregionen kannst auch du dein Zuhause auf (Ferien-) Zeit geniessen: so abgeschieden, wie die meisten Norweger:innen leben. Die Häuser sind modern eingerichtet und strahlen trotzdem Charme aus. Outdoor-Aktivitäten wie Wandern und Biken inmitten der spektakulären Landschaft lassen dich alles vergessen und bieten echte Erholung. Übrigens: «Friluftsliv» geht ganz einher mit «Kos» - sozusagen das norwegische «Hygge» - sinngemäss steht Kos vor allem für eine gute Zeit: Garantiert!

Ab nach draussen – Norwegens imposante Landschaften begeistern jeden Outdoor-Fan. bild: Vegard Aasen