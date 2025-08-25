bild: cat footwear switzerland

Promotion

OMG! Diese Legende unter den Schuhen kehrt in die Schweiz zurück

Endlich! Zum 100. Geburtstag kehrt die Schuhmarke Cat Footwear in die Schweiz zurück. Bleibt nur zu sagen: Das wurde auch Zeit! Und welcher Limited Boot wird deine Füsse zieren?

Die Vorgeschichte ist schnell erzählt: Generationen sind mit den legendären Schuhen von Cat Footwear oder kurz Cat durchs Leben gegangen. Wir haben sie getragen und geliebt. Dann verschwanden sie aus der Schweiz. Wir könnten fragen warum, aber das ist Schnee von gestern. Denn nun kehren sie zu uns zurück. Endlich, nach all den Jahren!

bild: cat footwear switzerland

Kurzes Intermezzo zur Legende

Falls du dich gerade fragst: «Sind das die mit den krassen gelben Baumaschinen?» Yep, da liegst du richtig. Die mit den krassen Baufahrzeugen haben auch krasse Schuhe entwickelt und eben diese Schuhe stehen für unkaputtbar. Die Idee dahinter war, dass Bauarbeiter anständige Schuhe brauchen. Weil die Dinger so saumässig erfolgreich waren, entstand daraus Cat Footwear für stylische Freizeit- und Alltagsschuhe. So oder so ähnlich erzählt man sich jedenfalls die Legende. Aber Fakt ist, kaum ein Schuh steht für so gute Qualität zu fairen Preisen wie der Cat.

Happy Birthday zum 100. und willkommen zurück!

Und jetzt sind sie wieder da, bei uns, in der Schweiz. Ach, wir könnten ein Freudentränchen verdrücken. Aber keine Zeit, denn wir feiern: Der Anlass der Rückkehr ist das 100-Jahr-Jubiläum von Caterpillar.

Golden Gate Bridge, Mondlandung & Eurotunnel – Sie waren «da»

Damit du verstehst, was die 100 Jährchen bedeuten, hat Cat Footwear eine Limited Edition lanciert. Denn die gelben Raupenfahrzeuge und die Schuhe waren quasi schon da, als die Golden Gate Bridge gebaut wurde, die Mondlandung die Menschheit einen Schritt weiterbrachte oder als unter dem Ärmelkanal der längste Unterwassertunnel der Welt gebaut wurde. Mit dem Eurotunnel existiert seither eine direkte Zugverbindung zwischen Frankreich und England.

Und welches ist dein Favorit?

Genau zu diesen drei historischen Ereignissen gibt es nun einen Cat Schuh. Die Frage ist nur: Welches ist dein Favorit? Zur Wahl steht der Centennial Golden Gate Bridge Boot mit den Gold-Details und der fancy Kabelstruktur.

bild: cat footwear switzerland

Der Centennial Apollo 11 Boot dürfte die Herzen der NASA- und Raumfahrt-Fans höherschlagen lassen und für Städter, die im Winter gerne in die Berge fahren, ist dieser Boot ein Muss.

bild: cat footwear switzerland

Der Dritte im Bunde liefert eine Hommage an die Ingenieurskunst, die sich im Eurotunnel manifestiert: Der Centennial Channel Tunnel Boot in seinem eleganten Schwarz könnte Raver in Ekstase versetzten, denn die abgefahrenen Boots können leuchten.

bild: cat footwear switzerland

Ihr werdet euch erneut verlieben

Generationen haben sie früher geliebt und Generationen werden sich auch jetzt wieder in diese Treter verlieben. Denn ob stylische Ankle Boots, durchdachte Sport- und Outdoorschuhe, Alltagstreter für jedes Wetter oder heisse Stiefel für den Ausgang: Diese legendäre Schuhmarke hat sich in der Zeit ihrer Abwesenheit definitiv weiterentwickelt.

Besonders praktisch: Gerade für das Herbst- und Winterwetter in der Stadt sind sie perfekt. Stylisch und robust, aber eben nicht gefüttert, denn wer braucht in der Stadt schon ein Winterfell in seinen Schuhen? Wir wollen schliesslich keine Schweissfüsse bei der Arbeit.

Gut möglich, dass du gerade Zeuge der Renaissance eines legendären Trends in der Schweiz wirst. Lass es einfach geschehen.