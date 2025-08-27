wechselnd bewölkt17°
DE | FR
burger
Spass
Picdump

Picdump 154 – Die Memes sind zurück aus der Sommerpause

Picdump 154 – die Memes sind zurück aus der Sommerpause

27.08.2025, 05:0527.08.2025, 05:05
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Mehr «Spass»
Ach, wie het miär der PiDi in mine Ferie gfählt ... ich hä küm chennu abschaltu. Aber umso schöner tarfi jez wider zrug si. Ich hoffu, ier heit öi en güäti Zit kä und heit einiges ver d Kommentarspalta chennu üfsparu. Raus damit!

Das Titelbild heute zum entsprechenden Anlass:

Bild
bild: watson / 20th Century Fox Television
Du hast eine bessere Idee für das Titelbild? Lass es mich wissen!
Deine Picdump-Teaserbild-Idee!
Lass uns an deinen Gedanken teilhaben!
Das erwartet dich heute:
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
was willst du dir ansehen?
Best-of der Kommentarspalte vom PiDi des 06. August:Picdump

Best-of der Kommentarspalte vom PiDi des 06. August:

PurpleRaina
Leser-Kommentar von PurpleRaina
06.08.2025 07:49
Der ist für meine liebe Mallory!
Zu: Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
Bild
Zürischnurre
Leser-Kommentar von Zürischnurre
06.08.2025 09:17
Gute Frage.
Zu: Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
Bild
Biko
Leser-Kommentar von Biko
06.08.2025 09:54
Manchmal ist "Murphys Gesetz" fake..
Zu: Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
Bild
OvoBärn
Leser-Kommentar von OvoBärn
06.08.2025 06:55
Platypus! 😍
Zu: Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
Bild
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
06.08.2025 07:06
Un hier der Flache des Tages:
Zu: Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
Bild
OvoBärn
Leser-Kommentar von OvoBärn
06.08.2025 06:52
🙂
Zu: Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
Bild
Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
06.08.2025 07:01
Cooooool 😄
Zu: Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
06.08.2025 07:05
Aber immerhin gefällt mir das Bild...
Zu: Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
Bild
Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
06.08.2025 06:52
Europa vereint 😆
Zu: Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
06.08.2025 07:12
Danke
Zu: Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
Bild
Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
06.08.2025 07:03
🧀
Zu: Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
Picdump 153 вЂ“ wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt\nрџ§Ђ
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
06.08.2025 07:07
Word!
Zu: Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
Bild
Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
06.08.2025 07:03
🍻
Zu: Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
Picdump 153 вЂ“ wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt\nрџЌ»

Picdump

Eine sehr kreative Antwort.

Bild
Bild: imgur

Was würdest du tun, wenn du einen Tag lang unsichtbar sein könntest?
Ich würde nach Paris gehen und einen Pantomimen verprügeln. Den Applaus, den er von seinem Publikum erhalten würde, wäre unglaublich.

Was soll ich sagen, ich liebe einfach Wortspiele.

Bild
bild: imgur

Je mehr du darüber nachdenkst, umso unheimlicher wird es.

Bild
Bild: instagram

Es gibt keinen physischen Beweis dafür, dass heute Donnerstag ist, wir müssen einfach darauf vertrauen, dass jemand seit dem ersten Tag mitgezählt hat.

Badumtss.

Bild
Bild: instagram

3D-Drucken.

Eine sehr passende Verbildlichung.

Bild
Bild: imgur

«Ein Kind wurde geboren», 1977. Photographie: Sergey Vasilyev.
So stelle ich mir mich vor, wenn ich alle eure Beiträge like.

RIP Brokkoli.

Bild
Bild: instagram

Ehre, wem Ehre gebührt.

Bild
Bild: instagram

Ich kann Diebe nicht ausstehen … aber dieser Idiot muss ein mathematisches Genie sein, um den ganzen Truck auf einem Wagenheber zu balancieren!

Ein bisschen Schmuddeldump darf doch sein.

Bild
Bild: imgur

Sie: Komm vorbei!
Ich: Ich kann nicht, ich bin der vitruvianische Mensch.
Sie: Ich bin spitz.
Ich:

Ja, jedes mal.

Bild
Bild: instagram

Ihr könnt es interpretieren, wie ihr wollt.

Bild
Bild: instagram

Touché!

Bild
Bild: imgur

Homosexuelle Person: *existiert in einem Film*
Religiöse Menschen: Sie zwingen uns ihren Lebensstil auf!
Auch religiöse Menschen:

Wie kommt man auf solche Gedanken?

Bild
Bild: imgur

Wäsche zusammenlegen ist wie Packen für den Aufenthalt zu Hause.

Da gibt es keine Diskussion.

Bild
Bild: IMGUR

Hier siehst du die vier stärksten Materialien, die der Menschheit bekannt sind.

Klassisches Missverständnis.

Bild
Bild: INSTAGRAM

Oh, jetzt sehe ich es.

Dazu schreibe ich nichts …

Bild
bild: instagram

Hat sich nicht wie mein richtiger Hund angefühlt.

Sehr inspirierend.

Bild
Bild: instagram

Nichts ist unmöglich.

Welch grossartiger Humor.

Bild
Bild: imgur

Funktioniert nur auf Englisch.

Gibt's den Hype eigentlich noch?

Bild
Bild: instagram

Jedes Mal diese Versuchung.

Bild
Bild: imgur

Ich: Ich bin satt, ich hätte gerne die Rechnung.
Kellner: Wie wäre es mit einem Tiramisu?
Ich:

Wenn es eine Redewendung dazu gibt, kann es nicht falsch sein.

Bild
Bild: imgur

Ich, falls ich je einen Arzt heirate und wir uns streiten.

Ihn erwartet der Schrecken.

Bild
Bild: imgur

Ich habe gehört, dass Ihr Manager ziemlich stark ist.

Finden vermutlich nicht alle lustig, ich dafür umso mehr.

Bild
Bild: instagram

Das ist wahre Liebe!

Bild
Bild: imgur

Wenn du mit deiner Frau ausgehst und an einem Hobbyladen vorbeigehst.
Meine Frau, meine Dame, meine Königin.
Gut, kauf die kleinen Plastikmännchen.

Wer kann es nachvollziehen?

Bild
Bild: instagram

Wie sich Lehrer fühlen, wenn sie «Psst» sagen und die Schüler wirklich ruhig werden.

Danke, an die Menschen, die sowas machen.

Bild
Bild: instagram

Dieser Schreckensmoment.

Bild
Bild: imgur

Wenn die Lichter im Club angehen.

Wer kann mit dem Druck auch nicht umgehen?

Bild
Bild: instagram

Ich, wie in eine andere Stadt fahre, weil ich die Spur nicht wechseln konnte.

Alles, was es braucht.

Bild
Bild: imgur

Ich, wie ich glücklich zu Hause bleibe.
Snacks. Gutes WLAN. Süsse Katzen. Kunstzubehör.

Wer kennt's?

Bild
Bild: imugr

Ich und mein Freund bei der Arbeit: Lieber Gott, mach mich zu einem Vogel, damit ich weit, weit weg von hier fliegen kann.

Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42, §Q1.

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102
Die PiDi-Memes Teil 1
quelle: watson/twitter
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 57
Die PiDi-Memes Teil 2
quelle: internet
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!

PiDi

Picdump
Picdump 132 – kein Sonnenschein, dafür aber Memes!
von Sergio Minnig
315
Picdump
Picdump 73 – weil Memes einfach Leben sind
208
Picdump
Picdump 43 – Meme, Memer, am Memesten!
145
Picdump
Picdump 91 – diese Memes bringen dich in Ferienstimmung
314
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Wenn die Simpsons Geschichte schreiben