Ach, wie het miär der PiDi in mine Ferie gfählt ... ich hä küm chennu abschaltu. Aber umso schöner tarfi jez wider zrug si. Ich hoffu, ier heit öi en güäti Zit kä und heit einiges ver d Kommentarspalta chennu üfsparu. Raus damit!

Das Titelbild heute zum entsprechenden Anlass:

bild: watson / 20th Century Fox Television

Du hast eine bessere Idee für das Titelbild? Lass es mich wissen!

Das erwartet dich heute:

Best-of der Kommentarspalte vom PiDi des 06. August:

Picdump

Eine sehr kreative Antwort.

Was würdest du tun, wenn du einen Tag lang unsichtbar sein könntest?

Ich würde nach Paris gehen und einen Pantomimen verprügeln. Den Applaus, den er von seinem Publikum erhalten würde, wäre unglaublich.



Was soll ich sagen, ich liebe einfach Wortspiele.

Je mehr du darüber nachdenkst, umso unheimlicher wird es.

Es gibt keinen physischen Beweis dafür, dass heute Donnerstag ist, wir müssen einfach darauf vertrauen, dass jemand seit dem ersten Tag mitgezählt hat.

Badumtss.

3D-Drucken.

Eine sehr passende Verbildlichung.

«Ein Kind wurde geboren», 1977. Photographie: Sergey Vasilyev.

So stelle ich mir mich vor, wenn ich alle eure Beiträge like.



RIP Brokkoli.

Ehre, wem Ehre gebührt.

Ich kann Diebe nicht ausstehen … aber dieser Idiot muss ein mathematisches Genie sein, um den ganzen Truck auf einem Wagenheber zu balancieren!

Ein bisschen Schmuddeldump darf doch sein.

Sie: Komm vorbei!

Ich: Ich kann nicht, ich bin der vitruvianische Mensch.

Sie: Ich bin spitz.

Ich:

Ja, jedes mal.

Ihr könnt es interpretieren, wie ihr wollt.

Touché!

Homosexuelle Person: *existiert in einem Film*

Religiöse Menschen: Sie zwingen uns ihren Lebensstil auf!

Auch religiöse Menschen:

Wie kommt man auf solche Gedanken?

Wäsche zusammenlegen ist wie Packen für den Aufenthalt zu Hause.

Da gibt es keine Diskussion.

Hier siehst du die vier stärksten Materialien, die der Menschheit bekannt sind.

Klassisches Missverständnis.

Oh, jetzt sehe ich es.

Dazu schreibe ich nichts …

Hat sich nicht wie mein richtiger Hund angefühlt.

Sehr inspirierend.

Nichts ist unmöglich.

Welch grossartiger Humor.

Funktioniert nur auf Englisch.

Gibt's den Hype eigentlich noch?

Jedes Mal diese Versuchung.

Ich: Ich bin satt, ich hätte gerne die Rechnung.

Kellner: Wie wäre es mit einem Tiramisu?

Ich:

Wenn es eine Redewendung dazu gibt, kann es nicht falsch sein.

Ich, falls ich je einen Arzt heirate und wir uns streiten.

Ihn erwartet der Schrecken.

Ich habe gehört, dass Ihr Manager ziemlich stark ist.

Finden vermutlich nicht alle lustig, ich dafür umso mehr.

Das ist wahre Liebe!

Wenn du mit deiner Frau ausgehst und an einem Hobbyladen vorbeigehst.

Meine Frau, meine Dame, meine Königin.

Gut, kauf die kleinen Plastikmännchen.



Wer kann es nachvollziehen?

Wie sich Lehrer fühlen, wenn sie «Psst» sagen und die Schüler wirklich ruhig werden.

Danke, an die Menschen, die sowas machen.

Dieser Schreckensmoment.

Wenn die Lichter im Club angehen.

Wer kann mit dem Druck auch nicht umgehen?

Ich, wie in eine andere Stadt fahre, weil ich die Spur nicht wechseln konnte.

Alles, was es braucht.

Ich, wie ich glücklich zu Hause bleibe.

Snacks. Gutes WLAN. Süsse Katzen. Kunstzubehör.

Wer kennt's?

Ich und mein Freund bei der Arbeit: Lieber Gott, mach mich zu einem Vogel, damit ich weit, weit weg von hier fliegen kann.

Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42, §Q1.

