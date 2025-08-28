bedeckt, wenig Regen17°
Häme und Spott für Manchester United nach Cup-Aus gegen Grimsby Town

Manchester United&#039;s Harry Maguire reacts during an English League Cup second round soccer match against Grimsby Town, Wednesday, Aug. 27, 2025, at Hill Blundell Park in Grimsby, England. (Nigel F ...
Bei Manchester United herrscht nach dem Cup-Aus Ratlosigkeit.Bild: keystone

ManU im Tal der Tränen – und das Internet lacht sich schlapp

28.08.2025, 10:3928.08.2025, 10:39
Manchester United macht gegen Grimsby Town das, was man sich vom englischen Traditionsverein mittlerweile gewohnt ist: Die Mannschaft blamiert sich auf ganzer Linie und scheidet bereits früh aus dem Liga-Cup aus. Und das gegen einen Viertligist.

Während die United-Fans im Tal der Tränen sind, ist die Häme bei den anderen natürlich riesig, das Internet hat wieder einmal seine Freude am Scheitern des englischen Rekordmeisters.

Darum hier eine Auflistung der besten Reaktion zum Cup-Aus der Red Devils.

(ome)

Es wird immer schlimmer – ManUtd fliegt gegen Viertligist Grimsby Town raus
