Manchester United macht gegen Grimsby Town das, was man sich vom englischen Traditionsverein mittlerweile gewohnt ist: Die Mannschaft blamiert sich auf ganzer Linie und scheidet bereits früh aus dem Liga-Cup aus. Und das gegen einen Viertligist.
Während die United-Fans im Tal der Tränen sind, ist die Häme bei den anderen natürlich riesig, das Internet hat wieder einmal seine Freude am Scheitern des englischen Rekordmeisters.
Darum hier eine Auflistung der besten Reaktion zum Cup-Aus der Red Devils.
How it feels to be a Manchester United fan right now pic.twitter.com/DhHYJqntNP— 𝐅𝐚𝐧 𝟏𝟎 (@Cunha__utd) August 27, 2025
Like this tweet if you’re enjoying this Manchester United downfall ❤️ pic.twitter.com/yCEHDBSSk2— Lea (@Lea_EFC) August 27, 2025
Grimsby 2-0 Manchester United pic.twitter.com/EflMKSQTpD— Troll Football (@TrollFootball) August 27, 2025
🚨 A selection of the UK newspapers this morning after Manchester United humiliating penalty defeat to Grimsby Town.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 28, 2025
🗞️ Grim for Amorim
🗞️ Grim Reapers
🗞️ So Grim
🗞️ It's Grim for Amorim pic.twitter.com/NCcfR5yUCp
