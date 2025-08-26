Bild: reddit/instagram/watson

Fail-Dienstag

Das war jetzt wieder eine lange Woche. Aber so ist das nun mal, wenn man etwas kaum erwarten kann. Glücklicherweise folgt heute die Erlösung: Die lustigsten Lustigkeiten der Woche sind wieder da!

Auf die Fails mit Gebrüll!

Beginnen wir mit: einem fröhlichen Sprung ins kühle Nass

Leider lustig:

Hatten wir eigentlich schon Frühstück?

Sie auch nicht.

Wir hoffen, ihr hattet alle schöne Sommerferien – sofern ihr welche hattet:

Wer hat ihm das Käppi geklaut?

Traurigster Fail der Woche:

Es geht ihm gut, es geht ihm gut, sie hat bestimmt trotzdem Ja gesagt.

Wir lachen nicht.

Wir lachen nie.

Hatten wir eigentlich schon Sport heute?

Kein Problem, hat niemand gesehen.

Nur noch schnell eine Katzenwäsche machen ...

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Beginnen wir mit einem Rätsel: Woher stammt dieses Ferien-Souvenir?

Wenn du den Film genau im falschen Moment pausierst.

Dinge, die dich in deinen (Alb-) Träumen verfolgen werden:

Paulchen Panthers entzückende Rückseite.

Der Fail bist du, ...

... wenn du siehst, was ich gesehen habe.

Es geht ihr gut, es geht ihr gut.

Möglicherweise.

Bild: instagram

Und hier mal wieder eine Reihe dümmlicher gefrässiger Pelikane:

...

...

...

...

... und die logische Konsequenz davon:

Dude, dein Ernst?

Ja, bitte, gern geschehen:

(Tattoo der Woche.)

Passend dazu: diese Slideshow von anderen, hübschen Exemplaren

Katzen sind süss und lieb und immer überaus dankbar.

Und hier, unser «Vater des Monats»:

Alt, aber gut:

#FamilyGoals.

Uuuuund ...

Das war doch pure Absicht!!¨¨¨!!1!

... tschüss!

Bonus-Win

Weil Katzen ja gerne mal als Fail herhalten müssen, hier ein beeindruckender Win:

Das war eine wahre Freude. Noch freudiger wird es allerdings nur mit deinem Input. Poste in die Kommentare, was das Zeug hält! <3

Vorher schauen wir aber noch zusammen ins Archiv, ja? Ja!