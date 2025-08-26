Nebel13°
Fail-Dienstag

27 Mal Spass: Die lustigsten Fails der Woche sind da!

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit/instagram/watson
Fail-Dienstag

Bock auf ein bisschen Freude? Hier gibt es Spass en masse!

26.08.2025, 04:2626.08.2025, 04:26
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist
Das war jetzt wieder eine lange Woche. Aber so ist das nun mal, wenn man etwas kaum erwarten kann. Glücklicherweise folgt heute die Erlösung: Die lustigsten Lustigkeiten der Woche sind wieder da!

Auf die Fails mit Gebrüll!

Beginnen wir mit: einem fröhlichen Sprung ins kühle Nass

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Leider lustig:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Hatten wir eigentlich schon Frühstück?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Sie auch nicht.

Wir hoffen, ihr hattet alle schöne Sommerferien – sofern ihr welche hattet:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wer hat ihm das Käppi geklaut?

Und du? Dabei?

Fail-Dienstag

Traurigster Fail der Woche:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Es geht ihm gut, es geht ihm gut, sie hat bestimmt trotzdem Ja gesagt.

Wir lachen nicht.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wir lachen nie.

Hatten wir eigentlich schon Sport heute?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Kein Problem, hat niemand gesehen.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Nur noch schnell eine Katzenwäsche machen ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Beginnen wir mit einem Rätsel: Woher stammt dieses Ferien-Souvenir?

Die lustigsten Fails der Woche: Design von Magnet
Bild: instagram

Wenn du den Film genau im falschen Moment pausierst.

Die lustigsten Fails der Woche: Luigi
Bild: instagram
Dinge, die dich in deinen (Alb-) Träumen verfolgen werden:

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Paulchen Panthers entzückende Rückseite.

Der Fail bist du, ...

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

... wenn du siehst, was ich gesehen habe.

Es geht ihr gut, es geht ihr gut.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Möglicherweise.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Und hier mal wieder eine Reihe dümmlicher gefrässiger Pelikane:

Die lustigsten Fails der Woche: Pelikane
Bild: instagram

...

Die lustigsten Fails der Woche: Pelikane
Bild: instagram

...

Die lustigsten Fails der Woche: Pelikane
Bild: instagram

...

Die lustigsten Fails der Woche: Pelikane
Bild: instagram

...

Die lustigsten Fails der Woche: Pelikane
Bild: instagram

... und die logische Konsequenz davon:

Die lustigsten Fails der Woche: Pelikane
Bild: instagram

Dude, dein Ernst?

Die lustigsten Fails der Woche: Kind und Rock
Bild: instagram

Ja, bitte, gern geschehen:

Die lustigsten Fails der Woche: Tattoo der Woche
Bild: reddit

(Tattoo der Woche.)

Katzen sind süss und lieb und immer überaus dankbar.

Die lustigsten Fails der Woche: Katze
Bild: reddit

Und hier, unser «Vater des Monats»:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Alt, aber gut:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

#FamilyGoals.

Uuuuund ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Das war doch pure Absicht!!¨¨¨!!1!

... tschüss!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Bonus-Win

Weil Katzen ja gerne mal als Fail herhalten müssen, hier ein beeindruckender Win:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram
Das war eine wahre Freude. Noch freudiger wird es allerdings nur mit deinem Input. Poste in die Kommentare, was das Zeug hält!
<3

Vorher schauen wir aber noch zusammen ins Archiv, ja? Ja!

