Video: watson/Fabian Welsch, Emily Engkent

Du hast keine Ahnung von Schwingen? Der watson Sport-Chef gibt dir Nachhilfe

Am Wochenende findet das Eidgenössische Schwingfest statt. Gestandene Böse versuchen sich wieder ins Sägemehl zu schmeissen.

Falls du noch keine Ahnung hast, worum es beim Schwingen überhaupt geht, erklärt dir watson-Sportchef Ralf Meile alles, was zum grossen Event wissen musst.

Transparenzhinweis: Dieses Video wurde erstmals vor dem Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) in Pratteln auf watson publiziert.