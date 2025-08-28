Video: watson/Fabian Welsch, Emily Engkent
28.08.2025, 10:1828.08.2025, 10:18
Am Wochenende findet das Eidgenössische Schwingfest statt. Gestandene Böse versuchen sich wieder ins Sägemehl zu schmeissen.
Falls du noch keine Ahnung hast, worum es beim Schwingen überhaupt geht, erklärt dir watson-Sportchef Ralf Meile alles, was zum grossen Event wissen musst.
Video: watson/Fabian Welsch, Emily Engkent
Transparenzhinweis: Dieses Video wurde erstmals vor dem Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) in Pratteln auf watson publiziert.
Alle Schwingerkönige seit 1961
1 / 47
Alle Schwingerkönige der ESAF-Geschichte
2022 in Pratteln: Joel Wicki.
quelle: keystone / peter schneider
Laien erklären Schwingen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
27. August 2011: Auf Bahn 7 läuft mit Sogelau Tuvalu ein Athlet, der doppelt so viel Körpergewicht mitschleppt wie seine Konkurrenten. Ausserdem trägt der 17-Jährige keine richtigen Spikes an den Schuhen. Doch der Samoaner trotzt allen Widrigkeiten und erobert die Herzen aller Zuschauer.
Die 13. Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2011 finden im südkoreanischen Daegu statt. Im Final über 100 Meter gewinnt Yohan Blake in 9,92 Sekunden vor Walter Dix und Kim Collins. Der Titelverteidiger Usain Bolt wird wegen eines Fehlstarts disqualifiziert.