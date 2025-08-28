anhaltender Regen18°
ESAF Mollis: So geht Schwingen – das Wichtigste erklärt im Video

Du hast keine Ahnung von Schwingen? Der watson Sport-Chef gibt dir Nachhilfe

28.08.2025, 10:1828.08.2025, 10:18
Emily Engkent
Fabian Welsch
Ralf Meile
Am Wochenende findet das Eidgenössische Schwingfest statt. Gestandene Böse versuchen sich wieder ins Sägemehl zu schmeissen.

Falls du noch keine Ahnung hast, worum es beim Schwingen überhaupt geht, erklärt dir watson-Sportchef Ralf Meile alles, was zum grossen Event wissen musst.

Transparenzhinweis: Dieses Video wurde erstmals vor dem Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) in Pratteln auf watson publiziert.

Alle Schwingerkönige seit 1961
1 / 47
Alle Schwingerkönige der ESAF-Geschichte

2022 in Pratteln: Joel Wicki.
quelle: keystone / peter schneider
Laien erklären Schwingen
Ohniznachtisbett
25.08.2022 09:38
Ob Senn- oder Turnerschwinger ist etwas irreführend erklärt. Sennenschwinger kommen traditionell aus den Schwingclubs, während die Turner aus Turnvereinen bzw. aus dem Nationalturnen kommen. Schwingclubs gibts klar im ländlichen Raum. Aber auch in allen grossen Städten. Woher ein Schwinger kommt, hat nichts damit zu tun ob Turner oder Senn. Sondern wie er zum Schwingen kam.
