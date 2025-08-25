Wir gehen gemeinsam auf Influencer-Safari, yay! Bild: instagram/watson

Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Wer dachte, diese Influencer seien ein kurzzeitiges Internet-Phänomen ohne Zukunft, hat sich möglicherweise geirrt. Denn die Persönlichkeiten mit grosser Follower-Anzahl – und scheinbar noch grösserem Selbstbewusstsein – sind noch immer da und suhlen sich für Videoviews im Sand oder räkeln sich am Hotelpool-Rand.

Das Ergebnis ebendieser Posen ist meistens sehr hübsch anzusehen. Wer sich allerdings ein Making-of dieser Szenen ansieht oder möglicherweise sogar live dabei sein muss, kann sich das Schmunzeln vermutlich nicht verkneifen.

Hier sind 14 Beispiele, die zeigen, wie seltsam Instagramer und TikToker von aussen aussehen. Komm mit uns auf Influencer-Safari!

Wie sich Kleinkinder verhalten, 5 Minuten, bevor sie ins Bett gehen und schlafen sollten:

Das grösste Risiko beim Fliegen ist vermutlich, dass du so etwas am Flughafen mitansehen musst:

Wir hoffen ein bisschen, dass das kein echter Pilot ist.

Oder so etwas:

Ja, also wirklich: Wat gebeurd hier?

Was passiert hier? (Niederländisch)

Was gäbe es Schöneres bei einer Trauung am Strand als zwei posende Instagram-Girls im Hintergrund?

Weniger Social Media im Urlaub wäre manchmal auch nett – vor allem für die anderen.

Okay, ja, das ist bestimmt eine ganz tolle Idee.

Badegäste, die wirklich baden wollen, sind ja so lästig.

Wie so oft im Leben: Glücklich ist, wer wenig Schamgefühl besitzt.

Wir sind uns nicht sicher, wie der Herr diese Aussicht findet.

Bei seiner Begleitung ist die Reaktion relativ eindeutig.

Meditieren ist ja soooo entspannend.

Für irgendetwas hat er ja schliesslich diese tollen Muckis, oder?

US-Präsident Abraham Lincoln hätte sich bestimmt sehr über dieses Tänzchen gefreut.

Gibt es etwas Romantischeres als das hier? Vermutlich nicht.

Am besten sind allerdings solche Videos mit extra Fail:

Dank gebührt an dieser Stelle dem Instagram-Account Influencers in the Wild, deren Videos wir zu GIFs geschnipselt haben.



Bonus:

Damit wir die jeweiligen Kameraleute auch noch geehrt hätten:

Mehr Fremdscham? Aber gerne: