Influencer und TikToker: So seltsam sieht es von aussen wirklich aus

Die lustigsten Fails von Influencers in the Wild
Wir gehen gemeinsam auf Influencer-Safari, yay!Bild: instagram/watson

Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn

25.08.2025, 04:1625.08.2025, 04:16
Madeleine Sigrist
Wer dachte, diese Influencer seien ein kurzzeitiges Internet-Phänomen ohne Zukunft, hat sich möglicherweise geirrt. Denn die Persönlichkeiten mit grosser Follower-Anzahl – und scheinbar noch grösserem Selbstbewusstsein – sind noch immer da und suhlen sich für Videoviews im Sand oder räkeln sich am Hotelpool-Rand.

Das Ergebnis ebendieser Posen ist meistens sehr hübsch anzusehen. Wer sich allerdings ein Making-of dieser Szenen ansieht oder möglicherweise sogar live dabei sein muss, kann sich das Schmunzeln vermutlich nicht verkneifen.

Hier sind 14 Beispiele, die zeigen, wie seltsam Instagramer und TikToker von aussen aussehen. Komm mit uns auf Influencer-Safari!

Wie sich Kleinkinder verhalten, 5 Minuten, bevor sie ins Bett gehen und schlafen sollten:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Das grösste Risiko beim Fliegen ist vermutlich, dass du so etwas am Flughafen mitansehen musst:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wir hoffen ein bisschen, dass das kein echter Pilot ist.

Oder so etwas:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Ja, also wirklich: Wat gebeurd hier?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Was passiert hier? (Niederländisch)

Was gäbe es Schöneres bei einer Trauung am Strand als zwei posende Instagram-Girls im Hintergrund?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Weniger Social Media im Urlaub wäre manchmal auch nett – vor allem für die anderen.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Okay, ja, das ist bestimmt eine ganz tolle Idee.

Influncers in the Wild
Bild: instagram

Badegäste, die wirklich baden wollen, sind ja so lästig.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wie so oft im Leben: Glücklich ist, wer wenig Schamgefühl besitzt.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wir sind uns nicht sicher, wie der Herr diese Aussicht findet.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Bei seiner Begleitung ist die Reaktion relativ eindeutig.

Meditieren ist ja soooo entspannend.

Influencers in the wild
Bild: instagram
So siehst du nicht aus, Influencer! 9 Mal Instagram vs. Realität

Für irgendetwas hat er ja schliesslich diese tollen Muckis, oder?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

US-Präsident Abraham Lincoln hätte sich bestimmt sehr über dieses Tänzchen gefreut.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Gibt es etwas Romantischeres als das hier? Vermutlich nicht.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Am besten sind allerdings solche Videos mit extra Fail:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Dank gebührt an dieser Stelle dem Instagram-Account Influencers in the Wild, deren Videos wir zu GIFs geschnipselt haben.

Bonus:

Damit wir die jeweiligen Kameraleute auch noch geehrt hätten:

Influencers in the Wild
Bild: reddit

Mehr Fremdscham? Aber gerne:

