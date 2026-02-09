bild: finanzen.net

Traders Cup 2026: Trading praxisnah lernen und attraktive Preise gewinnen

Willst du deine Trading-Fähigkeiten verbessern, ohne gleich echtes Geld zu riskieren? Dann ist der Traders Cup 2026 deine Chance. Das Börsenspiel der Swiss Structured Products Association (SSPA) ermöglicht dir, den Handel mit Strukturierten Produkten praxisnah zu erleben, dein Finanzwissen gezielt auszubauen und dabei attraktive Preise zu gewinnen – unabhängig davon, ob du gerade einsteigst oder bereits Erfahrung hast.

Dein Vorteil: Lernen durch Praxis

Der Traders Cup verbindet praxisnahes Trading mit gezielter Wissensvermittlung. Du handelst in einem realitätsnahen Demo-Depot, probierst Strategien aus, misst dich mit anderen Teilnehmer:innen und sammelst wertvolle Erfahrungen für deine weitere Finanzplanung. Da es ein Spiel ist, kannst du ohne finanzielles Risiko ausprobieren, welche deiner Anlagestrategien am erfolgreichsten ist und so Erfahrungen sammeln.

Darauf kannst du dich freuen:

Kostenlose Teilnahme: Starte mit deinem eigenen Demo-Depot und übe den Handel unter realen Marktbedingungen.

Gezieltes Lernen: Börsenakademie, Live-Webinare und Online-Tests helfen dir, dein Wissen Schritt für Schritt zu erweitern.

Wettbewerb & Erfahrung: Tritt gegen andere Trader an, optimiere deine Strategien und steigere deine Erfolgschancen.

Für alle Levels: Ob Einsteiger oder Profi – der Traders Cup bietet passende Herausforderungen.

Attraktive Preise: Gewinne im Gesamtwert von über CHF 25'000, darunter Realdepots, Trading Credits, Fachliteratur und exklusive Trainings.

Mehr Wissen, besser Trades: Wichtige Termine auf einen Blick

Der Traders Cup 2026 startet am 16. Februar mit einem Trainingscamp, in dem du das Börsenspiel kennenlernen und dich mit der Plattform vertraut machen kannst. Danach folgen zwei aufeinander aufbauende Spielphasen, die dich Schritt für Schritt in den Handel mit Strukturierten Produkten heranführen:

Trainingscamp: 16. Februar – 27. Februar 2026

Einführung in den Handel und Plattformnutzung

Spielrunde 1: 2. März – 2. April 2026
Hebelprodukte und Trading-Strategien: Erlernen des Handels mit Warrants, Mini Futures & KO-Zertifikaten

Hebelprodukte und Trading-Strategien: Erlernen des Handels mit Warrants, Mini Futures & KO-Zertifikaten

Spielrunde 2: 13. April – 15. Mai 2026
Investition in Anlageprodukte: Fokus auf beliebte Investmentlösungen wie BRCs und Themenzertifikate

Investition in Anlageprodukte: Fokus auf beliebte Investmentlösungen wie BRCs und Themenzertifikate

Rewards sammeln und clever punkten

Im Unterschied zu klassischen Börsenspielen, wird beim Traders Cup neben der Depot-Performance auch dein Wissen belohnt! Sammle Rewards durch erfolgreiche Trades, clevere Strategien sowie interaktive Lerninhalte und sichere dir zusätzliche Punkte für das Ranking. So profitierst du gleich doppelt: Du verbesserst dein Trading-Wissen und steigst gleichzeitig in der Rangliste auf – ein idealer Weg, praxisnah zu lernen und echte Wettbewerbserfahrung zu sammeln.

Attraktive Preise im Gesamtwert von über CHF 25’000

In zwei Spielrunden warten zahlreiche Gewinne im Gesamtwert von über CHF 25‘000 auf dich!

1. Platz: CHF 5'000 Realdepot

2. Platz: CHF 2'000 Realdepot

3. Platz: CHF 1'000 Realdepot

Zusätzlich gibt es viele weitere Preise wie Trading Credits, Bücher und exklusive Trading-Schulungen. So kannst du ohne Risiko testen, welche Strategien funktionieren, wertvolle Erfahrungen sammeln und gleichzeitig attraktive Preise gewinnen.

Starke Partner

Der Traders Cup wird von der Swiss Structured Products Association (SSPA) in Zusammenarbeit mit führenden Sponsoren aus der Schweizer Finanzbranche organisiert. Diese renommierten Partner bringen ihre umfangreiche Erfahrung und Expertise ein, um dir ein einzigartiges und lehrreiches Trading-Erlebnis zu bieten. Dank dieser starken Unterstützung kannst du dich auf eine professionelle und praxisnahe Einführung in den Handel mit strukturierten Produkten freuen.

Jetzt kostenlos teilnehmen unter www.traders-cup.ch